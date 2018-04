21'İNCİ YÜZYIL KÖLELERİ

İnsanlık tarihinde çeşitli kölelik dönemleri var.

En ilkelinden şimdi yaşadığımız çağda görülen modernine kadar...

Çünkü sömürü bitmedi.

Egemen sınıflar bir yolunu buluyor insanı da, doğayı da, hayvanı da

sömürüyor.

Kapitalizm adı verilen sistem bu çağda rakipsiz de kaldığından, sömürünün

dozu artıyor.

Sadece kadın bedeni, çocuk emeği, geri bıraktırılmış ülke toprağı, zengin

yeraltı kaynakları değil sömürülen.

Sömürü her yerde var.

Ama az, ama çok...

Hepimiz sömürülüyoruz.

* * *

Meseleyi teorik ya da uzak diyarlar çerçevesinde değil, aksine kendi

yaşadığımız coğrafyada ele alalım. Bakalım bakalım bizde sömürü durumu

neymiş...

Mesela Kıbrıs'ta en fazla kim sömürülüyor?

Yabancı işçiler mı?

Gece kulübünde çalıştırılanlar mı?

Çocuk işçiler mi?

Özel sektör çalışanları mı?

Yapılan iş ve karşılığında alınan ücret ile diğer haklar bakımından en çok

sömürüye uğrayan kesimler arasına memurları da koyabilir miyiz?

Yoksa onlar burjuva mertebesine mi erdiler?

* * *

1 Mayıs arifesinde sömürünün geldiği noktaya bakarken, konuya sadece

iş/ücret açısından bakmak yanıltıcıdır.

Zengin olmayan bir ülkede yaşıyoruz.

En gerilerde değiliz belki ama dünya standartlarında 'gelişmemiş'

statüsündekilerle aynı ligdeyiz.

Dolayısıyla çok yüksek 'gelir' beklemek doğru olmaz.

Hoş, 'kişi başında geliri 25 bin dolara çıkarmak'tan bahsediyor zaman

zaman TC yetkilileri gerçi, ama bunlar 'reklam'dan başka bir şey değil.

Gülüp geçiyoruz zaten.

Bugünkü rakamlarla asgari ücretlinin yıllık geliri 6 bin dolar

civarındadır sadece.

Ortalama bir özel sektör çalışanının eline geçen para yılda 7-8 bin doları

geçmez.

Memurlarda da ortalama 12-14 bin dolardır bu rakam.

Geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklara da bölünce bu geliri, iki yahut üç

kat azalıyor kişi başına düşen miktar.

Teorik değil, pratik hesaplar bu sonucu veriyor.

* * *

Ama asıl mesele bu da değil. Sömürünün önemli bir bacağı da giderlerdir

çünkü...

Bir başka deyişle, kazancınız bu ülke standardına göre 'akmazsa damlar'

olsa dahi, yağmak zorunda olduğunu harcamalar sizi bitirir.

Bizde olan bu değil midir zaten?

Doğrudur, 'tüketim toplumu' özelliklerini aldık, bir çılgınlık var bu konuda.

Tutumlu olmak, eskiyi tamir etmek yerine har vurup harman savuran, hemen

yeniyi almak ve lükse meyledenler az değil.

Lakin toplumun büyük kısmı böyle yaşamıyor.

Standart, normal bir yaşam sürenlerin de cebinde ya da bankasında durmuyor

kazandığı...

Neden?

Sürekli zam var çünkü.

Hayat pahalılığı var.

Devalüasyon var, sağ olsun TL sayesinde...

Sömürünün diğer adlarıdır aslında 'hayat pahalılığı', 'enflasyon',

'devalüasyon'...

Çünkü birilerinin cebine gidiyor, elini kolunu kaldırmadan, sizin alım

gücünüzden eksilen...

'Artı değer' üstünden yapılır Marksizm'de sömürünün hesabı...

Bugünün 'artı değeri' emekten çalınan değil sadece...

Her an, her şekilde sömürülüyoruz, çoğu teknolojik maskelerle...

Gıkımız da çıkmıyor hem pek, çalınırken alın terimiz...

Bir tür köleyiz, 21'inci yüzyılda.

* * *

'Yaşasın 1 Mayıs!'

Ama sol 'bu kölelikten nasıl kurtuluruz'un cevabını bulmalı.

Acaba nasıl yapmalı?