2149 test yapıldı, 14 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
14 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2149
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen vakalar – 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -10
Yerel vakalar -3 İyileşip
Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 144.429
Toplam Vaka Sayısı- 607
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 335
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 57
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 211
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok