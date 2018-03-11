214 adet canlı ev tüfeği fişenki ile yakalandı...

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından alkollü araç sürerken tespit edilen Kıbrıslı Rum N.H’nin aracında 214 adet canlı av tüfeği fişenki ile 1 adet av tüfeği namlusu bulundu. “Kanunsuz ateşli silah ithal, taşıma ve tasarruf” ve “Kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarruf” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Trafik ekiplerine yakalandı...

Olayın tahkikat memuru Osman Üreten, zanlının 9 Mart tarihinde saat 23:26’da kullanımındaki aracın içerisinde 214 adet Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği ve 1 adet ateşli silah parçası olan av tüfeği namlusu bulunduğu halde Akyar Kara Giriş Kapısından gerekli muhaceret işlemlerini yaptıktan sonra KKTC’ye geçerek kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde ithal edip taşıyarak tasarrufunda bulundurduğunu açıkladı. Zanlının 10 Mart tarihinde saat 01:30 raddelerinde trafik polis ekiplerince yapılan kontrol neticesinde alkollü olarak tespit edildiğini belirten Üreten, daha sonra zanlının aracında yapılan aramada 214 adet canlı av tüfeği fişenki ile av tüfeği namlusu bulunduğunu ve zanlının tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Üreten, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.