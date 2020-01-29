Kamuda maaş artışları konuşulurken, asgari ücretliler ise komisyondan çıkacak kararı ve Çalışma Bakanlığı’nın “açılımını” bekliyor.



Fehime ALASYA



Gözler ‘kamuda’ maaş artışlarına çevrildi: Maaş artışları hayat pahalılığını karşılayacak mı?

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun kamu çalışanlarının maaşlarına yansıyacak olan hayat pahalılığını açıklaması dikkatleri artışlı kamu maaşlarına çevirdi. Yeni hayat pahalılığı oranının (6 aylık) yüzde 4,09 olduğunu açıklayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bunun üzerinde bazı vergi düzenlemeleri ile birlikte şahsi indirimlerin de yeniden hayata geçirilmesiyle yaklaşık 5.5 – 6 seviyelerinde tüm kamu çalışanlarına ve emeklilere yansıyacağını açıkladı.

Bu rakamların doğruyu yansıtmadığını ifade eden Maliye Bakanlığı Müdürlüğü de yapmış Eski Ekonomi Bakanı Müsteşarı Erkan Okandan, net maaş artışlarının yüzde 5,5 ile 8,5 arasındaki oranlarda gerçekleşeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da Maliye Bakanı’nın rakamları doğru telaffuz etmediğini savundu.

Bengihan, kamu çalışanlarına ve emeklilere son altı aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 4,09 brüt olarak berem skalalarına yansıtılacağını ifade etti. Bengihan, “Ancak vergi dilimlerinde yapılan düzenlemelerle kamu çalışanlarının eski yasa kapmasında olanlara 47/2010’un dışında bulunanlara vergi dilimlerinde düzenlemeler ile net yansıması yaklaşık yüzde 6 - 6,50 oranında, göç yasası kapsamında olanlara ise yüzde 7- 7,80 arasında net yansıma olacaktır.” dedi.

Bengihan, “Maliye Bakanı açıklamasında rakamları doğru telaffuz etmedi.

Gerçekleşen hayat pahalılığı yüzde 4,09 brüt yansıtılacak ancak vergi dilimlerindeki düzenlemelere kesintilerle yansıması kişisel vergi muafiyetine göre şekillenecek.” dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan: “Son altı aylık hayat pahalılığı oranı yüzde 4,09 brüt olarak barem skalalarına yansıtılacağını ifade edildi. Ancak vergi dilimlerinde yapılan düzenlemelerle eski çalışanlara net yansıması yaklaşık yüzde 6 - 6,50 oranında olacak. Göç Yasa’sı kapsamında olanlara ise yüzde 7-7,80 arasında net yansıma olacaktır.”

212 TL ile 921 TL arasında artış…

Kamu çalışanlarının maaşlarına yansıyacak olan hayat pahalılığının açıklanmasıyla gözler yeni maaşlara çevrildi…

KTAMS’tan alınan kamu maaşı çizelgelerinde yer alan rakamlarda 4,09’luk hayat pahalılığının Brüt maaşlara yansıyan şekliyle tablolara yansıdı.

Söz konusu brüt maaşlarda rakamların yüzde 4,09 hayat pahalılığı oranıyla 212 TL ile 921 TL arasında artacağı görülürken, asgari düzeyde olan bu rakamların kamu çalışanının eline yansıyacak olan bazı net maaşlarda yüzde 8,5’e dek yükseleceği belirtiliyor.

Göç Yasası olarak bilinen 47/2010 yasasıyla işe alınalar arasında Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfı ve İşçiler sınıfındaki bir kamu personelinin en düşük baremden 5 bin 245 TL maaşı 5 bin 460 TL’ye çıkıyor. Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfından barem 5 üzerinden ödenen bir kamu çalışanının ise maaşı 5 bin 763 TL’den 5 bin 999 TL’ye yükseliyor.

Söz konusu yasayla göreve gelen kamu çalışanlarından en büyük artış ise barem 19 ile Şube amiri, müdür, uzman, müsteşar gibi çalışanların maaşlarında yaşanacak.

Buna göre de Göç Yasası kapsamında Müsteşar maaşlarının Barem 19’un 6’sında 19 bin 649 TL olan rakamlar, 20 bin 452 TL’ye çıkacak.

Eski yasayla görev alan kamu çalışanlarında artış 921 TL’ye dek çıkıyor

Eski yasa ile görevde olan kamu çalışanları en düşük barem olan 4’ün 6’sından 6 bin 397 TL olan maaşın 6 bin 659 TL’ye çıkacağı görülüyor.

Baremler yükseldikçe artan maaşlardan barem 13’ün 6’sında 9 bin 393 TL’den 9 bin 777 TL’ye çıkıyor.

Barem 16’nın 6’sında ise 11 bin 347 TL olan aylık kamu maaşı 11 bin 811 TL’ye yükseliyor.

En büyük barem olan 19’un 6’sında yaşanan yüzde 4,09 artışla maaşlarda 864 TL’lik bir artış yaşanırken, bu rakam en üst baremden 19’un 10’unda 921 TL’ye dek çıkıyor.

Bazı kişisel vergi muafiyeti ve vergi düzenlemesi rakamları değiştiriyor…

Bazı vergi düzenlemeleri ile birlikte şahsi indirimlerin de yeniden hayata geçirilmesi, her memurun medeni hali ve çocuk sayısına göre değişken olan bazı kişisel vergi muafiyeti ve vergi düzenlemesi gibi değişken şartları bünyesinde barındırıyor. Bu değişkenlik ise kamu çalışanlarının maaşlarının açıklanan rakam olan yüzde 4,09’un üzerinde seyretmesine yol açıyor.

KTAMS’ın hesaplamalarına yansıyan brüt maaş rakamlarında ‘Göç Yasası’ olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa kapsamında olanlar ile eski yasadan (7/79 sayılı yasa kapsamında olanlar) olarak ikiye ayrılıyor.

OKANDAN: ARTIŞ DAHA FAZLA… Maliye Bakanlığı Eski Müdürlerinden- Eski Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan: “Rakamlar doğru telaffuz edilmiyor. Olgun Amcaoğlu’nun açıkladığı hayat pahalılığının brüt maaşlara yüzde 4,09, net maaşlara 5,5 ile 6 oranında artış yapılacağını belirtmesi yanlıştır, bu rakam net maaşlarda yüzde 8,5’e dek yükseliyor.”

Maliye Bakanlığı Eski Müdürlerinden- Eski Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan:

“Rakamlar doğru telaffuz edilmiyor”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıkladığı hayat pahalılığı rakamlarının doğruyu yansıtmadığını ifade eden Maliye Bakanlığı Eski Müdürlerinden Erkan Okandan, net maaş artışlarının yüzde 5,5 ile 8,5 arasındaki oranlarda gerçekleşeceğini belirtti.

“Olgun Amcaoğlu’nun açıkladığı hayat pahalılığının brüt maaşlara yüzde 4,09, net maaşlara 5,5 ile 6 oranında artış yaşanacağını belirtmesi yanlıştır, bu rakam net maaşlarda yüzde 8,5’e dek yükseliyor.” diyen Erkan Okandan, bunun 2020 bütçe bütününde önemli yer kapsayacağını ifade etti.

Amcaoğlu’nun açıklamalarına atıfta bulunan Okandan, gerçek verilerin bilinmesi gerektiğini savundu.

Yine Amcaoğlu’nun açıklamasını işaret eden Okandan, “Bakan Asgari ücretliye de bu oranlarda artış getireceğiz dedi, hangi oranda bu açıklanmalı” şeklinde konuştu.

Okandan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi:

“Amcaoğlu’nun Dörtlü Koalisyon döneminde yaptığı yüzde 7,57’lik hayat pahalılığının yanlış olduğunu beyan etmişti. Ancak orada yanlış bir durum yoktu. O günkü konjektürde enflasyonun, kurların aşırı yükselmesinden dolayı bazı öngörüyle hükümet yasal düzenleme ile son üç aylık hayat pahalılığını dondurmuştu. Olgun Amcaoğlu’nun yüzde 2 fazla verdiler dediği, yasada dondurulan enflasyon oranlarını dondurmuştuk, dikkate alınmayacaktı.

Nitekim bizim dediğimiz oldu. Olgun bey ilk etapta bunu kesiti, 7,57 yerine 5,57 verdi, fakat yargı kararı neticesinde dönüp geri ödedi. Şimdi tekerlek döndü, Amcaoğlu maaşlara 5,50- 6,5 yansıdı dedi. Bu artış oranları doğru değil, en düşük artış 5,5 ile 6,5 arasında en tepede ise yüzde 8,5’e yakın net maaş artışı vardır. Burada çalışanlara verilmesin anlamında değil, gelinen aşamada çıkan sonucun 8,5’e dek çıkması önemlidir. Bu devletin en büyük gider kalemi maaşlardır. Yüzde 2’lik bir sapma olduğu iddiasıyla gerçek rakamı bile hesaplayamadıktan sonra bu rakam 2020 bütçesinde nereye gidecek? Çünkü 2020 bütününde hükümetin öngörüsü Temmuz 2020’de verilecek olan hayat pahalılığı ile yüzde 10 civarı enflasyon olacağıydı.

Fakat henüz 2020 başında yüzde 8,50’e ulaşan bir maaş artışı veriliyor. Bunu sistem emrediyor.

Asgari ücreti baz aldıklarında her çalışan Aralık 2019’da ödediği vergiden az vergi ödeyecek, bu kamunun 2020 yılı içinde çok daha fazla net maaş verme durumu olacak. Bu kamunun 2020’de çok daha fazla net maaş verme durumu ortaya çıkacak ve gelir vergisi yani tahsilatı da daha düşük olacak. Bunlar verilecekti, mecburdu fakat burada önemli olan doğru rakamların telaffuz edilmemesidir.

Gerçek verilerin bilinmesi gerek. Bütçenin bütününde en büyük gider kalemi olan bir rakamın doğru telaffuz edilmesi gerek. Verilecekse önlemi de ona göre alınacak.”

"ASLINDA NET MAAŞLARDA % 8,5…" Brüt maaşlarda rakamların yüzde 4,09 hayat pahalılığı oranıyla 212 TL ile 921 TL arasında artacağı görülürken, asgari düzeyde olan bu rakamların kamu çalışanının eline yansıyacak olan bazı muhtemel net maaşlarda yüzde 8,5’e dek yükseleceği belirtiliyor.

“Seçimlerden sonra ne olacak?”

“Aynı hata AKSA’nın limanda bekleyen jeneratörü ile ilgili de yapıldı. Burada da yanlış öngörüde bulundular. Diğer taraftan Enerji Bakanı ‘zam yapmaya gerek yok’ diyor ama bugüne dek şansı yardım etti. Kurlar yeniden hareketlendi, akaryakıt ücretleri yükseldi, şimdi yumurta kapıya dayandı ama seçim var diye yapılması gereken zamlar öteleniyor. Peki seçimlerden sonra ne olacak?

KIB-TEK’te de benzer uygulamalar var, her üç ayda bir yapılması gereken düzenlenmeler yapılmadı, yatırım yapılmadı, seçimlerden sonra halimizi Allah acısın…”

“Asgari ücretliye de bu oranlarda artış getireceğiz dedi, telaffuz edilen rakamlar bunlarsa az artış getirecektir”

“Sayın Bakan açıklamasında yüzde 4,09 brüt maaşlara yüzde 5,5 ile 6 oranında net maaşlara yansıdı, asgari ücretliye de bu oranlarda artış getireceğiz dedi. Telaffuz edilen rakamlar bunlarsa az artış getirecektir. Bakan her ne kadar 5,5- 6 dese bile yüzde 8,5’e yakın net maaş artışı olacak demektir. Kamu çalışanına bu artışı verirken, daha düşük geliri olan asgari ücretliye de en az yüzde 8,50 artış vermesi gerek. Kaldı ki bu verilirse asgari ücret tamamadır anlamına gelmiyor. Ben Bakanın söylemi üzerine yorum yapıyorum…”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu açıklamasında ne dedi?

“Yaklaşık 5.5 – 6 seviyelerinde tüm kamu çalışanlarına hayat pahalılığı yansıyacak…”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak ülkenin mali yapısı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli bütçenin ne olduğuna yönelik soruları yanıtladı.

Bakan Amcaoğlu, kamu çalışanlarının ve emeklilerin Ocak ayı maaşlarına yüzde 5.5 – 6 oranında hayat pahalılığı yansıyacağını açıkladı.

Amcaoğlu açıklamasında özetle, “Özellikle Ocak ayı sonunda gerçekleşen hayat pahalılığı oranları ki yüzde 4.09’dur. Bunun üzerinde bazı vergi düzenlemeleri ile birlikte şahsi indirimlerin de yeniden hayata geçirilmesi ile yaklaşık 5.5 – 6 seviyelerinde tüm kamu çalışanlarına ve emeklilere yansıması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Çarşamba günü emeklilerin, Cuma günü de kamu çalışanları ödenmesi ile hayat pahalılığı maaşlara yansıtılacak” dedi.