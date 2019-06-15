21 yaşındaki öğrenci ölü bulundu
Küçük Kaymaklı’da bu sabah saat 10.00 sıralarında, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Aya Saleh Muhammad, kendi yaşamına son verdi.
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Küçük Kaymaklı’da bu sabah saat 10.00 sıralarında, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Aya Saleh Muhammad, kendi yaşamına son verdi.
21 yaşındaki Aya Saleh Muhammad'in Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Bu sabah saat 10.00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Irak uyruklu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Aya Saleh Muhammad, Sabri Halil Topraklı Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu daire içerisinde yaşamını sonlandırdı. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Etiketler : polis, öğrenci, 21 yaşında, intihar
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