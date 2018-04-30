21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Doğanköy’de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Furkan Kılıç yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı kaza

İle ilgili şu ifadeleri kullanıdı; 30.04.2018 tarihinde, saat 01:10 sıralarında, Doğanköy’de Zeytinli Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Doğanköy’de sakin Furkan KILIÇ (E-21), yönetimindeki HG 596 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşına çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam eden HG 596 plakalı araç tarla içerisinde bulunan zeytin ağacına aracının sağ yan ön kısmıyla çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Furkan KILIÇ ve araçta yolcu olarak bulunan Mertcan ZAİMOĞLU (E-22) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne acil servisinde kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Mertcan ZAİMOĞLU aynı serviste müşahade altına alınırken ağır yaralanan araç sürücüsü Furkan KILIÇ yoğun bakım servisinde almış olduğu yaralara dayanamayarak saat 04.45’ de yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.