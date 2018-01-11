21 tablodan 20'si sahte çıktı!

Eserlerine milyonlarca euro değer biçilen İtalyan ressam Amedeo Clemente Modigliani'nin elinden çıkmış tabloları görmek için geçen yılın Mart-Temmuz ayları arasında on binlerce kişi Genova'daki Palazzo Ducale'de yapılan sergiyi ziyaret etmişti. Ancak sergi henüz devam ederken bazı sanat uzmanları, eserlerin orijinal olmadığını iddia etmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Bu iddialar üzerine başlatılan ve aylar süren incelemelerin sonucu dün mahkemeye sunuldu. Uzmanlar, sergideki tabloların 20'sinin sahte olduğunun "çok açık" olduğunu belirtti. Yalnızca bir tablonun orijinal bir Modigliani olduğu belirlendi.

Uzmanlar, sahte tablolarda kullanılan boya pigmentlerinden fırça darbelerine ve çerçevelere kadar çok sayıda detayın orijinal Modigliani'lerden farklı olduğunu vurguladı.

Sergideki tablolarla ilgili ilk şüpheleri dile getiren kişi olan sanat uzmanı Carlo Pepi, Modigliani'nin en çok sahte tablosu yapılan sanatçılardan biri olduğunu söyledi ve "Modigliani öldükten sonra yaşarken yaptığından daha fazla resim yapmış gibi görünüyor" dedi.

Tüketiciler derneği devrede



Tabloların sahte olduğunun anlaşılmasıyla Genova'daki sergiyi ziyaret edenlere bilet ücretinin geri ödenmesi için tüketiciler derneği devreye girdi. Assoutenti derneği, "dolandırılan" ziyaretçileri müze biletlerini sunarak tazminat talep etmeye çağırdı.

Genova Savcılığı, ağırlaştırılmış dolandırıcılık, sahte sanat eserlerini dolaşıma sokma ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma açtı. Haklarında soruşturma yürütülen kişiler arasında serginin kuratörü Rudy Chiappini ve sahte olduğu belirlenen eserlerden bazılarının sahibi olan koleksiyoner Joseph Guttmann da yer alıyor.

Modigliani'nin "Nu couché" isimli eseri 2015'te 170.4 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı tabloları arasına girmişti.