21 günde 216 transfer

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 2 – 22 Ocak tarihleri arasında 216 transferin gerçekleştiğini duyurdu. Transfer dönemi içerisinde Süper Lig’de en fazla transferi Gençler Birliği yaptı. İskele ekibi kadrosuna 11 oyuncu kattı. G.Birliği’nin ardından bu ligde en fazla transfer yapan ekip Yeni Boğaziçi oldu. Y.Boğaziçi 10 transfer gerçekleştirdi. Dörder transfer gerçekleştiren Binatlı ve Yenicami ligin en az transfer yapan takımları oldular.

Birinci Lig’de ise en fazla transferi Girne Halk Evi yaptı. Girne ekibi bünyesine 13 futbolcu katarken, Gönyeli 12 transfer ile bu ligde en fazla transfer yapan ikinci kulüp oldu.

K-PET SÜPER LİG

Baf Ülkü Yurdu (6)

Mete Sağır, Azat Berhan Tip, Uğurcan Karşılı, Vedat Bener, Hasan Pilli, Aygün Manga

Binatlı (4)

Erdem Zekioğulları, Kenan Can Volkan, Mehmet Erol, Şenol Şöför

Cihangir (6)

Emre Özdiken, Fırat Ersalan, Mustafa Seleker, Musa Şanlıer, Ouincy Osei, Ertan Bulut

Doğan Türk Birliği (5)

Erdi Erduran, Onyekachi Okafor, Hüseyin Deynekli, Berkem Burhan Bahriyeli, Kwame Adjeman Pamboe

GAÜ Çetinkaya (6)

Gökberkhan Gök, Tuğberk Demirkent, İmirze Özer, Kayra Gevrek, Atakan Tomruk, Barkın Dede

Gençlik Gücü (6)

Seymen Gülay Deniz, Yusuf Palaz, Mehmet Kanat, Hüseyin Paşa, Mehmet Palta, Aytekin Farisoğlu

Küçük Kaymaklı (8)

Yaşar Kemal Korcan, Sercan Çoban, Orçun Altıner, Mustafa Yorulmaz, Yusuf Özbahar, Engin Yılmaz, Şenol Palaz, Alican Tatar

Gençler Birliği (11)

Ömer Albayrak, Hasan Sarıoğlu, Mehmet Bebek, Boran Esenler, Samet Dolu, Mustafa Baydoğan, Onur Gündoğan, Mehmet Koyuncu, İbrahim Ekşi, Reşat Korkmaz, Nevzat Gün

Lefke (5)

Kaan Savaşkan, Ahmet Boğaç, Çağrı Kıral, Kemal Öz, Bilal Çeri

Mağusa Türk Gücü (9)

Yusuf Beyazi, Emre Özsin, Yakubu Abudu Malik, İzzet Tümkan, Ozan Gündoğan, Mehmet Yardımcı, Muhammet Emin Işık, Hüseyin Adem, İsa Kansel

Merit Alsancak Yeşilova (8)

Ulaş Candanal, Hamis Çakır, Çağrı Daşdemirci, Ali Tahir Kayabaşı, Mustafa Can Kürklü, İzzet Kutay, Alican Saatçı, Ahmet Çağer

Ozanköy (6)

M. Deniz Kibar, Muhammed Ali Uçar, Ertaç Taşkıran, Çağatay Gürler, Zihni Temelci, Fikret Hacıyarım

Türk Ocağı (5)

Doğukan Güler, Hascan Kırmaz, Ali Karal, Ömer E. Gül, Remzi Betmezoğlu

Yalova (9)

İbrahim Safa, Semih Avunç, Selim Avunç, Edis Sökmez, Cemal Yaşınses, Tayfun Doğan, Hasip Uluhan, Ahmet Uluhan, Civan Hışır

Yeni Boğaziçi (10)

Mehmet Ali Baş, Omaykan Çekiş, İrfan Özbaysal, Hasan Aktaş, Eray Genç, Dursun Ali Karakaş, Emre Genç, Uğur Ertem, Bahadır Özcan, Sedat Hasan Tuğralı

Yenicami (4)

Erdoğan Emiroğulları, Salih Yankı Kasım, Muhittin Öztürk, Okan Göktürk

K-PET BİRİNCİ LİG

Akova (5)

Sertan Bulut, Emre İmam, Ali İmam, Ahmet Saldun, Süleymen Türker

B.Bağcıl (7)

Fırtına Özdil, Ahmet Vatansever, Mustafa Salman, Cevdet Çağer, Murat Gertik, Cem Binicioğlu, Lütfi Emirsoyu

Değirmenlik (8)

Ubeyde Mehmet Pampuroğluları, Turan İlçiktay, Hamza Eşki, Mahmut Çakır, Necati Yıldırım, Şahin Kanlı, Mehmet Yapıcıel, Latif Emiroğluları

Doğancı (10)

Salih Oyal, Cemal Cemsal, İbrahim Ethem Alakaz, Aytaç Devecigiller, Hüseyin Akaçalı, Hüseyin Topaloğluları, Mehmet Güleryüz, Uğur Balkan, Uğur Bolkan, Ahmet Topaloğluları

Dumlupınar (9)

Mustafa Erendağ, Ahmet Mert Yıldırım, Arda Yatman, Eser Yücel, Hasan Tavukçu, Nazımcan Çağman, Mustafa Ogur, Mustafa Taşcıoğlu, Arca Akyazı

Girne Halk Evi (13)

Yaşar Gündeş, Ahmet Teke, Mehmet Borozan, Emir Ahmet, Mehmet Gül, Dalyan Ener, Serkan Çelik, Alper Aydeniz, Hüseyin Aydıngönül, Emre Can Öztaş, Ahmet Can Taşcıoğlu, Şahin Perincek, Abdullah Fırat

Göçmenköy (7)

Salim Tayançlı, Barkın Özaşık, Mehmet Göçben, Mehmet Sporcuoğlu, Emre Taşkın, Yasin Uçar, Musa Can Turgut

Gönyeli (12)

Sarper Karmaner, Soyer Akbaş, Alattin Yavuz, Eran Çelik, Mustafa Onurtaş, Mert Güven,

Ahmet Mahmut Hekimoğlu, Emrullah Porsnok, Talat Dağer, Şevket Anday, Tolga Yılmaz

Görneç (10)

Ferit Portokalcıoğlu, Osman Kaya, Asaf Onbaşı, Hasan Özünlü, İbrahim Kaba, Hasan Bayandursun, Melih Aköz, Hasan Kardal, Fırat Kulle, Mustafa Kanteper

Hamitköy (10)

Umut Göktaş, Mehmet Aygörmez, Hüseyin Yıldız, Yılmaz Yıldırımlar, Mehmet Göreli, Cuma Kılınç, Burak Aşan, Tufan Gençay, Mehmet Emin Tuğantemir, Mert Göksu

Kaya Mehmetçik (4)

Cengiz Arapbayram, Süleyman Bayır, Yunus Emre Şimşek, Mustafa İnanç

Lapta (3)

Kemal Göktaş, Kamuran Ertürk, Abdullah Atma

Maraş (6)

Necati Bayrakçı, Hamit Çakaloğlu, Çağlar Doğukan Uludağ, Hasan Özçelik, Can Ateş, Doğukan Kozan

Mormenekşe (3)

Rıdvan Doymaz, Sami Yahat, Oğuzhan Yaraşık