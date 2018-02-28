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20’nci hafta liderleri sezon sonu seviniyor

20’nci hafta liderleri sezon sonu seviniyor

Süper Lig’de son 8 sezonda şampiyon olan takımların 7 tanesi 20’nci haftaları lider olarak tamamladı

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K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında önceki gün GAÜ Çetinkaya’yı mağlup ederek liderliğini devam ettiren Yenicami, ilk basamaktaki yerini korudu. Geride kalan 8 sezona bakıldığında 20’nci haftaları lider olarak tamamlayan 8 takımın 7 tanesi sezon sonu mutlu sona ulaştı.

 

Bir takım başaramadı

Son sekiz sezonda Yenicami 3, Çetinkaya 2, Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü şampiyonluk sevinci yaşayan ekipler oldular. Bu ekiplerin içerisinde sadece bir takım 20’nci haftayı lider olarak kapatmasına rağmen sezon sonu mutlu sona ulaşamadı. 2015 – 2016 sezonunda 20’nci haftayı lider tamamlayan GAÜ Çetinkaya, ligin son haftasında Yenicami’ye mağlup olurken, Yeni Boğaziçi’ni yenen Mağusa Türk Gücü ise şampiyon olma sevinci yaşamıştı. Bu sezonun dışında oynanan diğer 7 sezonda 20’nci haftayı lider kapatan takımlar şampiyonluğa ulaştı.

 

2016 - 2017

20. Hafta                    Sezon sonu

Yenicami                    Yenicami

 

2015 - 2016

20. Hafta                    Sezon sonu

GAÜ Çetinkaya           Mağusa Türk Gücü

 

2014 - 2015

20. Hafta                    Sezon sonu

Yenicami                    Yenicami

 

2013 – 2014

20. Hafta                    Sezon sonu

Yenicami                    Yenicami

 

2012 – 2013

20. Hafta                    Sezon sonu

Çetinkaya                   Çetinkaya

 

2011 - 2012

20. Hafta                    Sezon sonu

Çetinkaya                   Çetinkaya

 

2010 – 2011

20. Hafta                    Sezon sonu

K.Kaymaklı                  K.Kaymaklı

 

2009 – 2010

20. Hafta                    Sezon sonu

Doğan TB                    Doğan TB

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