20’nci hafta liderleri sezon sonu seviniyor
Süper Lig’de son 8 sezonda şampiyon olan takımların 7 tanesi 20’nci haftaları lider olarak tamamladı
K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında önceki gün GAÜ Çetinkaya’yı mağlup ederek liderliğini devam ettiren Yenicami, ilk basamaktaki yerini korudu. Geride kalan 8 sezona bakıldığında 20’nci haftaları lider olarak tamamlayan 8 takımın 7 tanesi sezon sonu mutlu sona ulaştı.
Bir takım başaramadı
Son sekiz sezonda Yenicami 3, Çetinkaya 2, Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü şampiyonluk sevinci yaşayan ekipler oldular. Bu ekiplerin içerisinde sadece bir takım 20’nci haftayı lider olarak kapatmasına rağmen sezon sonu mutlu sona ulaşamadı. 2015 – 2016 sezonunda 20’nci haftayı lider tamamlayan GAÜ Çetinkaya, ligin son haftasında Yenicami’ye mağlup olurken, Yeni Boğaziçi’ni yenen Mağusa Türk Gücü ise şampiyon olma sevinci yaşamıştı. Bu sezonun dışında oynanan diğer 7 sezonda 20’nci haftayı lider kapatan takımlar şampiyonluğa ulaştı.
2016 - 2017
20. Hafta Sezon sonu
Yenicami Yenicami
2015 - 2016
20. Hafta Sezon sonu
GAÜ Çetinkaya Mağusa Türk Gücü
2014 - 2015
20. Hafta Sezon sonu
Yenicami Yenicami
2013 – 2014
20. Hafta Sezon sonu
Yenicami Yenicami
2012 – 2013
20. Hafta Sezon sonu
Çetinkaya Çetinkaya
2011 - 2012
20. Hafta Sezon sonu
Çetinkaya Çetinkaya
2010 – 2011
20. Hafta Sezon sonu
K.Kaymaklı K.Kaymaklı
2009 – 2010
20. Hafta Sezon sonu
Doğan TB Doğan TB