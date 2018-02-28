20’nci hafta liderleri sezon sonu seviniyor

K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında önceki gün GAÜ Çetinkaya’yı mağlup ederek liderliğini devam ettiren Yenicami, ilk basamaktaki yerini korudu. Geride kalan 8 sezona bakıldığında 20’nci haftaları lider olarak tamamlayan 8 takımın 7 tanesi sezon sonu mutlu sona ulaştı.

Bir takım başaramadı

Son sekiz sezonda Yenicami 3, Çetinkaya 2, Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü şampiyonluk sevinci yaşayan ekipler oldular. Bu ekiplerin içerisinde sadece bir takım 20’nci haftayı lider olarak kapatmasına rağmen sezon sonu mutlu sona ulaşamadı. 2015 – 2016 sezonunda 20’nci haftayı lider tamamlayan GAÜ Çetinkaya, ligin son haftasında Yenicami’ye mağlup olurken, Yeni Boğaziçi’ni yenen Mağusa Türk Gücü ise şampiyon olma sevinci yaşamıştı. Bu sezonun dışında oynanan diğer 7 sezonda 20’nci haftayı lider kapatan takımlar şampiyonluğa ulaştı.

2016 - 2017

20. Hafta Sezon sonu

Yenicami Yenicami

2015 - 2016

20. Hafta Sezon sonu

GAÜ Çetinkaya Mağusa Türk Gücü

2014 - 2015

20. Hafta Sezon sonu

Yenicami Yenicami

2013 – 2014

20. Hafta Sezon sonu

Yenicami Yenicami

2012 – 2013

20. Hafta Sezon sonu

Çetinkaya Çetinkaya

2011 - 2012

20. Hafta Sezon sonu

Çetinkaya Çetinkaya

2010 – 2011

20. Hafta Sezon sonu

K.Kaymaklı K.Kaymaklı

2009 – 2010

20. Hafta Sezon sonu

Doğan TB Doğan TB