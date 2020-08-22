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2070 test yapıldı, 16 pozitif vaka

2070 test yapıldı, 16 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2070 olduğunu, 16 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2070 olduğunu, 16 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 8 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, diğer 5 vakanın ise yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler arasından olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

22   Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2070

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 107.011   

Toplam Vaka Sayısı- 263  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 176  

 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 83            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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