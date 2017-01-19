Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybetmesi ve kurlardaki önlenemeyen yükseliş ilaç fiyatlarını vurdu, toplumda sıklıkla tüketilen ilaçlar dahil 207 ilaca yüzde 40 ile yüzde 150 arasında zam geldi.

Ayşe GÜLER

Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybetmesi ve kurlardaki önlenemeyen yükseliş sadece ekonomi ve iş piyasasını değil, ilaç fiyatlarını da vurdu.

Toplumda sıklıkla tüketilen ilaçlar dahil 207 ilaca yüzde 40 ile yüzde 150 arasında zam geldi.

Yeni fiyatlar 29 Aralık’tan itibaren hayata geçti.

Bununla birlikte ikinci zammında yolda olduğu, Türkiye’de 20 Şubat’tan itibaren tüm ilaçlara yapılacak olan yüzde 10.6 oranındaki zammın buradaki satışlara da yansıyacağı konuşuluyor.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan, Türkiye’de 20 Şubat sonrasında ilaç fiyatlarının yüzde 10.6 zamlanacağını, yaşanan artışın Kıbrıs’ın kuzeyine de yansıyacağını dile getirdi.

%10.6 ORANINDA İKİNCİ ZAM BEKLENTİSİ!… 29 Aralık’ta yürürlüğe giren zammın ardından ikinci zammın da kapıda olduğu, Türkiye’de tüm ilaçlara 20 Şubat’tan itibaren uygulanacak olan %10.6 oranındaki fiyat artışının Kıbrıs’ın kuzeyindeki satışlara da yansıyacağı konuşuluyor.

Çocuk ilaçlarının fiyatlarında neredeyse % 100’lük ARTIŞ!

YENİDÜZEN, sıklıkla kullanılan ilaçlardaki fiyat düzenlemesini inceledi.

Çocuk ilaçlarından antibiyotiklere, tansiyon ve kolesterol haplarına kadar birçok ilaçtaçta ciddi fiyat artışı yaşandı.

Örneğin, eskiden 5 TL’ye satılan çocuk ilacı Calpol % 98.4’lük artışla 9.92 TL’ye yükseldi. Yine çocuklara verilen Pedifen’in (100 mg) fiyatında da %112.3’lük artış oldu, ilaç 3 TL yerine 6.37 TL olarak satışa sunuldu.

Kolesterol ve tansiyon ilacı…

Kolesterol hastalarının kullandığı Lipanthyl (267 mg) 22 TL’den %169.9’luk artışla 59.38 TL’ye yükseldi, tansiyon ilacı olan Enapril (10 mg) ise %69.14’lük artışla 7 TL yerine 11.84 TL olarak raflarda yerini aldı.

Öte yandan dermatolojik ilaç olan Canesten ise % 73.24 artışla 3.70 TL’den 6.41 TL’ye eklem içi ağrı ilacı olan Dolorex’in (50 mg) fiyatı da %79.3’lük yükseliş ile 4.50 TL yerine 8.07 TL oldu.

Macrol ve Novalgin'in fiyatı da yükseldi…

Antibiyotik olarak hastalara verilen Macrol (500 mg) ise 19.50 TL yerine 37.98 TL satılmaya başlandı. İlacın fiyatında % 94.76 artış gerçekleşti.

Sıklıkla tüketilen Novalgin’in (tablet) fiyatında da %150’lik artış yaşandı, 2.5 TL yerine 6.25 TL’ye satılmaya başladı. Son olarak Tanflex’in (120 ml gargara ) fiyatı da %119.31’lik artışla 4.40 TL’den 9.65 TL’ye yükseldi.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan: Türkiye’deki artış, bize de yansıyacak

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan, Türkiye’de 20 Şubat sonrasında ilaç fiyatlarının yüzde 10.6 zamlanacağını, yaşanan artışın Kıbrıs’ın kuzeyine de yansıyacağını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Soyalan, ilaçlardaki fiyat artışlarının Türkiye’deki artışla aynı oranda olacağına da değindi.