206 bin 623 araç yollarda

7 Ocak seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmi nüfusun 230 bin 747 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, neredeyse her kişiye bir araç düştüğü de resmi verilere yansıdı: Trafikte ‘resmi olarak’ 206 bin 623 araç seyrediyor. Haziran sonu itibariyle kayıttan düşen araç sayısı ise 113 bin 553.

Ayşe GÜLER

Trafikte ‘resmi olarak’ 206 bin 623 araç seyrediyor. Her gün binlerce araç, kilometrelerce yol gidiyor. 7 Ocak seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmi nüfusun 230 bin 747 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, neredeyse her kişiye bir araç düştüğü de resmi verilere yansıyor.

Toplu taşımanın sıklıkla tartışıldığı ülkemizde her gün katmerlenen araç sayısı, trafikte keşmekeşe de neden oluyor.

Kayıttan düşen araç: 113 bin 553

Resmi verilere göre; yeni kayıt olarak sistemde görülen araç sayısı 75 bin 146…

‘Kullanılmış’ araç sayısı 116 bin 234.

Kaydı yenilenen araç sayısı 15 bin 243, iptal edilen araç sayısı 17 bin 976.

Haziran sonu itibariyle kayıttan düşen araç sayısı ise 113 bin 553.

Salon araçlar ilk sırada, ikinci kamyonet…

Resmi verilerde modellere göre motorlu araç dağılımı da paylaşılıyor.

Buna göre 139 bin 326’sı ‘salon araç’ olarak görülüyor.

Trafikte 11 bin 849 kamyonet seyrediyor. Bununla birlikte 9 bin 320 motosiklet de bulunuyor.

Bununla birlikte kayıtlı 8 bin 69 çift kabin, 6 bin 421 kamyon, 6 bin 354 traktör, 4 bin 762 Jeep bulunuyor.

4 bin 584 araçla ilgili izin…

Öte yandan Ocak-Haziran döneminde Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde toplamda 4 bin 584 araçla ilgili gerekli izinler alındı.

Bunların 603’ü ‘yeni kayıt’, 3 bin 206’sı ‘ikinci el’ olarak verilere yansıdı.

Yeni kayıt olanların 480’inin salon araç, geriye kalanın ise ticari araç olarak kayıtlara geçti.