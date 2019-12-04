TC 2020 bütçesi görüşmeleri sırasında bakanlıkların 2019 yılı çalışmaları ve 2020 hedeflerini paylaşıldı

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020'de Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık, "Varsa bulacağız" mottosuyla hareket eden, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de aramaların devam ettiğini ve 22 Kasım'da dördüncü sondajın yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bölgede hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelmesini istediklerini savunan Bakanlık, bilgilendirmesinde şu ifadeleri kullandı, "milli gemilerle 2020'de 5 kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyecek. Denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında 2023'e kadar 26 sondaj yapılmasını planlıyor".