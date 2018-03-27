2020’ye giden yol

Adım adım yaklaşan yerel seçimler aslında bir yerel seçimden çok daha fazla anlamlar içeriyor.

Elbette yerel seçimlerde belediye başkanları seçer, lokal-bölgesel yöneticilerin hizmet koşullarını belirleriz.

Ancak hem 2018 seçimleri hem de birçok eski yerel seçim genel seçim provası olarak algılanır.

Hatta daha ileriye gitmek gerekirse, çoğu zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasi partilerin bir koz paylaşma arenasına dönüşür.

2018 yerel seçimlerini de ben bu gözle okuyorum.

Bu seçim sadece yerel seçim değildir.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ciddi bir pazarlık alanıdır, ciddi bir basamaktır.

2020’ye giden yolda iddiası olan siyasi güç odaklarının 2018 yerel seçimlerini bu açıdan yorumlama mecburiyeti vardır.

2018 yerel seçimlerinde başarı, 2020’de başarı demektir.

Çok daha açık ve örnek vererek yazmam gerekirse; 2020 seçimlerinde başarı sağlamanın birinci yolu 2018’de başarılı olmaktan geçecektir.

En büyük iki partiyi ele alalım, UBP ve CTP…

Bu açıdan yaklaştığımda Federal Kıbrıs çerçevesine sahip CTP’nin yerel seçimlerden başarı ile çıkması, büyük kentlerde iddia ortaya koyması , yerelde örgütlenmesi, hizmet iddiasını her bir sokağa taşıması elbette 2020’ye etki edecektir.

Bu keza UBP için de geçerli…

Büyük kentlerdeki belediye başkanlıklarını alan UBP’nin kendine has partizan hamleleri kullanmasına yol açacaktır.

Kırsaldaki bir UBP genişlemesi ise sol partilerin zaman zaman zorlandığı bölgelerde UBP yayılımının daha da artmasına yol açabilecek türdendir ki; bu 2020’ye giden yolda UBP’ye artı katacaktır.

UBP ve CTP açısından durum böyleyken aynı durum TDP ve HP için de geçerli…

Henüz kimse 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi için net tavır sergilemezken karşılıklı bir bekleyiş hakim.

Net olan tek bir şey var ki adaylardan biri Serdar Denktaş…

İlginç olan ise UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı yok!

Bilinmeyense Mustafa Akıncı aday olacak mı?

Ya da Kudret Özersay?

CTP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir tavır takınacak?

Bilmiyoruz!

Bu çok bilinmezli denklemde pek tabii koalisyon hükümetinin performansı ve yerel seçim belirleyici olacaktır.

Bu açıdan baktığımda, özellikle 2020’de iddiası olanların yerel seçimde de o iddiayı ortaya koyması gerektiğine inanıyorum.

Zafer zaferi getirecek! Yenilgi de yenilgiyi…

Ve 2020 yarışı şimdiden başladı bile…

Görebilene!

UBP’deki dağınıklık seçime etki eder mi?

UBP Genel Başkanlığı için aday olacağı söylenen siyasilerden biri ile sohbetteyiz.

“Nedir durum? Yerel seçimi nasıl görüyorsunuz?” diyorum, “UBP’nin işi zor” diye cevap veriyor.

“Neden” diyorum, “Sertoğlu kolay kazanamaz” diyor, dudak büküyor.

Vücut dilinden aldığım his, aldığım nabız Özgürgün muhalifleri seçim sonrası toplanacak olan UBP kurultayına kilitlenmiş.

Hatta UBP’nin bu seçimden başarısız olmasını arzuluyorlar!

Zira; yerel seçimdeki UBP başarısızlığı kurultayda Özgürgün’ün çok daha rahat devirecek.

Bu açıdan bakıldığında UBP’deki bu dağınık hava diğer partilere avantaj!

Belli ki birbirlerinin kuyularını kazacaklar.

İçine düşerler mi? Göreceğiz.

Kürekler çalışmaya başladı bile…