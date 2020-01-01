2020'nin ilk bebeği...

2020 yılının ilk bebeği Oğulnar Begijanova ve Rüstem Begijanova çiftinin kız bebeği oldu.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, Yılmazköy’de sakin Türkmen Begijanova çiftinin bebekleri bu sabah saat 05.40’ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldi.