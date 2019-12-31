'2020 mutlu sona ulaşacağımız yıl olsun'

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yayınladığı yeni yıl mesajında Kıbrıslı Rumlarla birlikte, Kıbrıslı Türklere de seslendi.

2019 yılında Kıbrıs sorunun çözümü için yaratıcı bir diyaloga hazır olduklarını teyit ettikleri görüşünü dile getiren Anastasiadis şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam da Yeni Yıl münasebetiyle tüm vatandaşlarımıza, Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere, en samimi dileklerimi ifade etmek için hitap etmekteyim.

Halkımızın kişisel ve toplumsal beklentilerinin özgür ve yeniden birleşmiş bir vatanda, istikrarı, insan haklarını, barışı ve tüm vatandaşlarının refahını güvence altına alacak bir devlette gerçekleşmesine yönelik dileklerimi ifade etmek isterim.

Her yılın sonu, vatandaşlar olarak yaşadıklarımızın hesabını yapmaya ve Devlet’in veya Hükümet’in icraatlarının özet olarak gözden geçirilmesine fırsat verir.

Aynı zamanda, her yeni yılın gelişi, halkımızın karşılaştığı sorunların en etkin biçimde aşılmasını sağlamak için Hükümetin hedeflediği en temel siyasi faaliyetlerinin ilan edilmesine neden olur.

2019’daki öncelikler

2019 yılında en baştaki önceliğimiz, ülkemizin her iki toplumu tarafından kabul edilebilir bir çözümün bulunması için diyalogun yeniden başlaması oldu.

Bir taraftan işlevselliği, sürdürebilirliği, karşılıklı saygıyı ve insan haklarının güvence altına alınmasını, diğer taraftan ise ülkenin işgal ordusundan kurtarılmasını, zamanı geçmiş garantörlük kurumunun sonlandırılmasını ve genel olarak üçüncü ülkelerin etkisinden bağımsızlaştırılmasını sağlayacak bir çözüm.

Bu çerçeve içerisinde hareket ederek, BM Genel Sekreterinin etkin katılımını yeniden sağladık. Bu katılım, 26 Kasım’da Berlin toplantısı ile doruğa vardı.

Kararlılık ve güçlü siyasi irade göstererek hedeflenen çözümün unsurlarının belirlemesi içinden yaratıcı bir diyaloga hazır olmamızı teyit ettik. Bu, Genel Sekreterin açıklamasından doğrulandı.

“Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri…”

Ne yazık ki, Türkiye’nin sorumluluğu ile müzakerelerin hemen yeniden başlaması için Referans Kavramları üzerindeki amaçlanan anlaşma sağlanamadı. Buna rağmen, harcadığımız çabalarda ilk olumlu adımın atılmış olduğunu diye düşünüyorum.

Bunu söyleyerek, bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden Türkiye’nin, Kıbrıs ve Yunanistan dahil olmak üzere, komşu ülkelerin egemenlik haklarını sürekli olarak ihlal eden ve uluslararası hukuku görmezden gelen yasadışı faaliyetlerinden duyduğum endişeyi dile getirmeden konuşmama devam edemiyorum.

Maalesef, her gün Crans Montana’da öne sürülen ve Kıbrıs sorununun kesin bir biçimde çözülmesine yönelik en iddialı çabayı başarısızlığa uğratan Türk taleplerinin karşılanmasını hedefleyen yeni oldubittilerin yaratılması için bazı çabalara tanık oluruz.

Değerli vatandaşlar, kışkırtmalara rağmen, Genel Sekreterin 26 Kasım tarihli açıklamasına dayalı olarak müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlamasına yönelik çabalarıma ısrarla devam edeceğimi bir kez daha vurgulamak istemekteyim.

Tabii, yeter ki, aynı siyasi irade, diyalog konusu olacak konular hakkında talepler öne sürmeden, Kıbrıslı Türkler tarafından da ve özellikle Türkiye tarafından da gösterilsin.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuka göre karada ve denizde egemenlik haklarını kullandığı bölgede yasadışı faaliyetlerinin sonlandırılmasının aynı derecede önemli olduğu fikrindeyim.

Hükümet programı ve reformlar

Ulusal meselemizin idare edilmesine yönelik harcadığı çabalardan öte, Hükümet, başardığımız sürdürülebilir gelişmeye dayanarak, programının uygulanmasına da devam etti.

Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz önemli reformlar arasında aşağıdakilerin de yer aldığını ifade etmek istemekteyim:

(i) Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri en büyük sosyal kazanımı teşkil eden Genel Sağlık Planı’nın (GESY) ilk aşamasının uygulanması.

(ii) Garantilenmiş Asgari Gelir, sosyal yardımların rasyonalizasyonu ve halkın en fakir kesimlerin yararına alınan bir dizi önlemin uygulanmasıyla hayata geçirilen sosyal ihtiyat/yardım sistemi başka bir unsurdur.

(iii) Başka bir reform Eğitim ile ilgilidir. Öğretmenlerin atanması için yeni bir sistem, Lise programlarının yeni şekli ve okulların işlemesine ilişkin yeni kanunlar uygulandı.

(iv) Turizm ve Denizcilik alanlarındaki reformla yetkili Bakan Yardımcılıkları kuruldu.

(v) Savunma alanında profesyonel kadroların işe alınmasıyla askerlik hizmeti neredeyse yarıya indi.

Aynı zamanda, toplam maliyeti üç milyar avroyu aşan bazı kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi devam etmektedir.

Değerli dostlar,

Kıbrıs sorununun çözümünden öte ilk önceliğimiz, ekonomimizin verimliliği ve rekabet yeteneğinin daha da artırılması, ülkemizin yatırımlar için bölgesel cazibe merkezi olarak yerinin kuvvetlendirilmesi ve uluslararası iş merkezi olarak ün kazanması olmaya devam eder.

Aynı zamanda, toplumun en fakir kesimlerinin sosyal koruma ağının iyileştirilmesini ve belli politikaları uygulayarak vatandaşların günlük hayatını iyileştirilmesini hedefleyen bir dizi önlemin gerçekleştirilmesinin aynı derecede önemli olduğu fikrindeyim.

Bu doğrultuda, vatandaşların talep ettiği ve siyasi kurumların yerine getirmekle sorumlu olduğu devletin yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla geniş ölçüde ek reformları uygulayacağız.

2020’de hedefler

Hedefimiz, 2020 yılında aşağıdaki konularla ilgili reformları uygulamaktır:

- İkinci aşamanın uygulanması ve devlet hastanelerinin özerkleştirilmesi ile GESY’nin tamamlanması.

- Yargı sisteminin çağdaşlaştırılması.

- Yerel Yönetim’deki reformun tamamlanması.

- Eğitim sisteminin bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi.

- E-Hükümet’in ilerletilmesi.

- Yatırım Yasasına dayalı olarak, projelere lisans vermek için daha basit yeni işlem.

- Yeni iskan politikasının hayata geçirilmesi.

- Tam istihdam şartlarının sağlanacağı zamanda, milli asgari ücretin kurumlaştırılması için ilgili kuruluşlarla diyaloga başlamak.

- Dijital Dönüşüm, Araştırma ve Yenilikçilik ile ilgili Bakan Yardımcılığının kurulması.

- 2021 yılında kesin olarak sağlanacağı öngördüğümüz enerjide rekabetçi bir piyasanın açılması için belli önlemlerin hayata geçirilmesine devam etmek.

- Dağ Bölgelerinde Yaşayan Toplulukların Kalkınması için Ulusal Planın hükümlerinin hayata geçirilmesine başlamak.

- Akamas Ulusal Ormanlık Parkının sürdürülebilir kalkınma planını gerçekleştirmek.

Hedefimin, başlatılan reformların hemen ilerletilmesi için ve sözü ettiğim Stratejilerin tutarlı uygulanması yoluyla devletin vatandaşların beklentilerine cevap verebilmesi ve çağdaş ihtiyaçları ile uyumlu olması için, tüm siyasi güçlerle işbirliği yapmak olduğunu temin etmek istemekteyim.

Değerli vatandaşlar, değerli dostlar,

Ülkenin daha fazla kalkınmasını ümitle beklerken, 2020 yılının yurdumuza adalet gelmek için verdiğimiz mücadelenin mutlu sona ulaşacağı yılın olmasını dilerim.

Herkese sağlık ve gerek kendisi gerekse ailesi için mutlulukla dolu bir yıl dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun. "