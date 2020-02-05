Edita ve Ira Morris Hiroşima Barış ve Kültür Vakfı, 2020 ödülünü Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro'ya vermeye karar verdi. Koro, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan bir grup vatandaşın girişiminden sonra Mayıs 1997'de kuruldu. Üyeleri, yeniden birleşmiş ve barışçıl ortak bir ülke vizyonunu paylaşan ve aynı zamanda müzik aracılığıyla iki toplumun birliğine inanan, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum vatandaşlardır. Koro’nun Kıbrıslı Rum şefi Lena Melanidou ve Kıbrıslı Türk şefi Kürşat Tilki’dir. Lena Melanidou aynı zamanda 7-11 yaş arası çocuklar için Imge Arabi ile Toplumlararası Çocuk Korosu'nun da şefidir.

Koro’nun 80.000 İsviçre Frankı tutarındaki ödülü, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Sipri) tarafından düzenlenen Barış Forumu çerçevesinde 13 Mayıs 2020'de Stockholm’de verilecektir.

Hiroşima Vakfı, Amerikalı yazar Ira Morris (1903–1972) ile evlenen İsveçli yazar Edita Morris (1902-1988) tarafından yapılan vasiyetten sonra 1989'da kuruldu. Bu ismi, Edita Morris’in atom bombasının neden olduğu acıları anlatan ünlü Hiroşima Çiçeği romanından almıştır. Edita ve Ira Morris'in oğlu Ivan Morris (1925–1976) Japanoloji profesörü ve bomba patlamasından sonra Hiroşima'ya gönderilen ilk tercümanlardan biriydi.

Vakıf, kültürel alanda, çatışma alanlarında diyalog, anlayış ve barışın geliştirilmesine katkıda bulunan kadınlara ve erkeklere ödüller vermektedir. Ödül normalde her iki yılda bir verilmektedir. 2018 ödülü, ayrımcılık ile mücadeleye, ayrımcılık sonrası bir toplum inşa etmeye ve hem kendi ülkesinde hem de Afrika kıtasında barış ve kültür arasındaki arabirimin incelenmesine yaptığı katkılardan dolayı Güney Afrika doğumlu bir oyun yazarı ve kültürel aktivist olan Mike van Graan'a verildi. 2015 ödülü, Litvanya Vilnius'taki Avrupa Beşeri Bilimler Üniversitesi'nin kurucusu ve rektörü Profesör Anatoli Mikhailov'a verildi. 2014 ödülleri Kanada Generali ve Senatör Roméo Dallaire ile dansçı ve koreograf Kettly Noël'e verildi. 2010 ödülü İngiliz belgesel yapımcısı Kim Longinotto'ya verildi. 2008'de ödül, Tamil ve Sinhalese kültürü için karşılıklı anlayışı geliştirme çabalarının tanınmasıyla Sri Lanka'daki iki okulun müdürlerine verildi. 2006 ödülü Moskova Siyasal Araştırmalar Okulu Müdürü ve Kurucusu Elena Nemirovskaya'ya verildi. 2004 yılında ödül Belgrad Kültür Dekontaminasyon Merkezi'nin kurucusu Borka Pavićević'e, Sırp yazarları ve barış aktivistleri Biljana Srbljanović ve Jasmina Tesanović'e ek ödüller verildi. Edita Morris'in biyografisi ve önceki ödüllerin alıcılarının tam listesi de dahil olmak üzere Vakıf hakkında daha fazla bilgi Vakfın www.hiroshimafoundation.net web sitesinde bulunabilir.

Vakıf Kurulu, Profesör Daniel Tarschys(Başkan), Suzanne Osten, Thomas Ouchterlony, Carolyn Ouchterlony, Chandras Rajakaruna, Sara Gidlund, Elisabeth Toll ve Hans Christopher Toll'dan oluşuyor.