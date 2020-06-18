2020: Dünya’nın gördüğü en sıcak yıl

Bilim insanları Sibirya’da görülen olağandışı yüksek sıcaklıkların alarm verici olduğunu açıkladı. Bölgede 30 dereceye varan sıcaklıkların altında; iklim değişikliği, orman yangınları, devasa bir petrol döküntüsü ve ağaç yiyen güve salgının rol oynadığı aktarıldı. Bununla birlikte, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle meydana gelen karbon emisyonlarındaki geçici düşüşe rağmen Sibiya’da artan sıcaklık, küresel çapta 2020'nin dünyanın en sıcak yılı olmasına neden oluyor.

Araştırmacılar, kutup bölgelerindeki sıcaklıkların okyanus akıntılarının taşıdığı ısı nedeniyle hızla yükseldiğini ve buzulların eridiğini açıkladı.

"O" DERECE OLAN YER ŞİMDİ "25" DERECE

Bununla birlikte, bu yıl Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Rus kasabaları olağanüstü sıcaklıklar kaydetti. Nizhnyaya Pesha 9 Haziran'da 30 dereceyi gördü ve yılın bu zamanında genellikle 0 derece olan Khatanga'da ise 22 Mayıs'ta 25 derecelik sıcaklık kaydedildi.

"İNSAN KAYNAKLI ZARAR OLMASA 100 BİN YILDA BİR GÖRÜLÜR"

AB'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi'ne göre, mayıs ayında Sibirya'nın bazı bölgelerindeki yüzey sıcaklıkları ortalamanın 10 derece üzerine çıktı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden Martin Stendel, kuzeybatı Sibirya'da görülen anormal mayıs sıcaklıklarının insan kaynaklı küresel ısınma olmadan 100 bin yılda sadece bir kez gerçekleşebileceğini söyledi.

Kopernik İlkim Değişikliği Servisi’nden Freja Vamborg, “Şüphesiz endişe verici bir işaret, ancak Sibirya'da sadece mayıs ayında değil yıl boyunca alışılmadık derecede sıcaktı. Gezegen bir bütün olarak ısınmasına rağmen, bu eşit bir şekilde gerçekleşmiyor. Batı Sibirya, sıcaklıkta daha yüksek değişikliklerle daha fazla ısınma eğilimi gösteren bir bölge olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

SICAKLIK ARTIŞI 130 YILDIR DEVAM EDİYOR

Rusya’nın Rosgidromet Hava Servisi’nden baş meteoroloji uzmanı Marina Makarova ise “Sibirya’da sıcaklıklar son 130 yıldan beri sürekli artıyor. Ancak bu kış Sibirya tarihindeki en yüksek sıcalıkları yaşadı. Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinden 6 derece daha yükseldi” diyerek yüksek sıcaklıkların endişe verici olduğunu söyledi.