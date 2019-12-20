2020 Bütçesi 'oyçokluğu'yla onaylandı

8 milyar 824 milyon TL olarak öngörülen 2020 Bütçe Yasa Tasarısı'nın Meclis'teki görüşmeleri tamamlandı. 2020 Bütçesi oyçokluğu ile onaylandı.

2020 Mali Yılı Bütçesi'nin Meclis Maratonu tamamlandı. 2020 Bütçe Yasa Tasarısı, 28 kabul, 10 ret ve 2 çekimser oyla, oy çokluğu ile onaylandı.