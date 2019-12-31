2020, 2019'a göre ‘daha az’ tatilli…

2020 yılı, geride bıraktığımız seneye göre daha‘az tatilli’ geçecek. Takvime göre, bu yılda 115 gün resmi tatil var… Haftanın 6 günü mesai yapan özel sektör için ise resmi tatil ve hafta sonu tatili, toplamda sadece 63 gün olacak.

Hem Kıbrıs’ın kuzeyi, hem Türkiye’nin resmi tatil günleri ile 18 günlük resmi tatilin 11’i hafta içine denk gelecek. Geriye kalan 7 günlük resmi tatiller ise, Cumartesi ve Pazar’a denk geliyor.

Dila ŞİMŞEK

2020 yılı, geride bıraktığımız seneye göre ‘az tatilli’ geçecek. Takvime göre, bu yılda 115 gün resmi tatil var. Haftanın 6 günü mesai yapan özel sektör için ise resmi tatil ve hafta sonu tatili, toplamda sadece 63 gün olacak.

Hem Kıbrıs’ın kuzeyi, hem Türkiye’nin özel günleri ile 18 günlük resmi tatilin 11’i hafta içine denk gelecek. Geriye kalan 7 günlük resmi tatiller ise, Cumartesi ve Pazar’a denk geliyor.

Kamu çalışanları 104 günlük hafta sonu tatilinin yanına, 11 günlük resmi tatille tam 115 gün tatil yapabilecek.

Bunun yanı sıra, 42 günlük izin alma şansına da sahip olacak.

Haftanın 6 günü mesai yapan özel sektörde ise, sadece 52 günlük hafta sonu tatili yapılacak. Özel sektör çalışanları, 11 günlük resmi tatillerle toplamda 63 gün tatil yapmış olacak.

Resmi tatiller yasaya göre kamuda çalışanlarla aynı olmasına rağmen, özel firmalar böyle günlerde de personeli çalıştırıyor.

Bu nedenle özel sektörde çalışan kişiler, belirtilen rakamdan çok daha az tatil yapmak durumunda kalabilecek.

23 Nisan’da 4 gün izin yapma şansı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk gelecek. Dileyen kişiler, Cuma günü izin alarak, bu günü hafta sonu ile birleştirip 4 gün tatil yapabilecek.

KKTC’nin iki bayramı da Pazar gününde…

KKTC’nin “Zafer Bayramı” ve Kuruluş günü Pazar gününe düşüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar günü, 15 Kasım Kuruluş Yıldönümü de Pazar gününe rast geliyor.

Bayramlar da hafta sonunda… Aynı günde 2 ‘özel gün’

Ramazan Bayramı Arifesi 22 Mayıs Cuma günü olarak yer alırken, bayramın ilk günü de 23 Mayıs Cumartesine denk geliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü, Pazar ve Pazartesi olarak kutlanacak. Kamu ve Özel sektör çalışanları, hafta sonuna yansıyan bayram tatilinden yararlanamayacak.

Kurban bayramı Arifesi 29 Temmuz Çarşamba kutlanacakken, bayramın ilk günü de Perşembeye isabet edecek. Bayramın ikinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelecek, bayramın üçüncü günü olan 1 Ağustos’ta, hem Kurban Bayramı, hem de Toplumsal Direniş Bayramı kutlanacak. Bayramın dördüncü günü de Pazara denk geliyor.

Kamuda 42 gün izin

Bu izinlerle birlikte yıllık resmi, dini ve hafta sonu tatilleri de eklenince yılın üçte birinin tatille geçeceği görülüyor. Öte yandan kamuda çalışanların izin türlerine bakıldığı zaman 42 gün de hastalık izni hakkı bulunuyor. Bu iznin 21 günü kısa süreli rapor ile sağlanabiliyorken, geriye kalan 21 günü için de Kurul onayı gerekiyor.

Bununla birlikte Özelleştirme Yasası kapsamında işe girenlerin ise yıllık 30 gün izni bulunuyor, hastalık izni olarak da 15 gün kullanabiliyorlar.

Özel sektörde tatil

Özel sektörde çalışanlar için ise durum daha farklı. Resmi tatiller yasaya göre kamuda çalışanlarla aynı olmasına rağmen, firmalar böyle günlerde de personeli çalıştırıyor.

Bu da 2020 yılında özel sektörde çalışanların daha az tatil yapacağı anlamına geliyor.

Özellikle bayram tatilleri dahil dini ve milli tatillerde de çalışmak zorunda kalan bazı özel sektör çalışanlarının yıllık hafta sonu tatilleri dahil sadece 63 gün (hafta sonu izni: 52). Bu rakam haftada 6 gün tam gün mesai olarak işleyen özel sektör çalışanları için daha da aşağıya iniyor.

Özel de izin en fazla 25 iş günü

Özel sektörde çalışanların yıllık izinleri de yetersiz noktada. Kamuda çalışan 2 yıllık kadrolu bir eleman 42 gün izin yapabilirken, özel sektörde 15 yıllık bir çalışan sadece 25 iş günü izin kullanabiliyor.

İş Yasası’na göre hizmet süresi 6 aydan 5 yıla kadar olanlara 14 iş günü; 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanlara 18 iş günü, hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla 15 yıldan az olanlara 22 iş günü ve hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 25 iş günü ‘ücretli’ izin veriliyor.





2020 takvimine göre resmi tatil günleri:

Yılbaşı 1. Gün: 01 Ocak Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Perşembe

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Cuma

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 22 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 1. Gün: 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 3. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Barış ve Özgürlük Bayramı: 20 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramı Arifesi: 29 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Gün: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 2. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 3. Gün ve Toplumsal Direniş Bayramı: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 2 Ağustos Pazar

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Pazar

Türkiye Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Perşembe

Mevlid Kandili: 9 Kasım Pazartesi (Mevlid Kandili yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta dini tatil olarak uygulanıyor)

KKTC’nin Kuruluşu: 15 Kasım Pazar