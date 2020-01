2019'da Oslo'da trafik kazasında sadece bir kişi öldü

Tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde açıklanan resmi rakamlara göre, Oslo'da 2019'daki trafik kazalarında sadece bir kişi öldü. 2019'da ayrıca ilk kez Norveç genelinde 16 yaş altındaki hiçbir çocuk trafik kazalarında yaşamını yitirmedi. Yerel gazete Aftenposten ikinci en düşük trafik kazası kaynaklı ölümün yaşandığı yılın 2017'de olduğunu, o yıl Oslo'daki yollarda 3 kişinin öldüğünü yazdı. Norveç Devlet Yolları İdaresi'nin verileri son 50 yılda şehirdeki yollarda ölenlerin sayısının keskin biçimde düştüğünü gösterdi. 1975'te 41 kişi Oslo'daki yollarda hayatını kaybetmişti.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Norveç, her 1 milyon kişi için rapor edilen 20 ölümle, 2017'de Avrupa genelinde en düşük trafik kazası kaynaklı ölümlerin yaşandığı ülke olmuştu. Karşılaştırılırsa Londra'da geçen yıl aralık ayı başı itibarıyla trafik kazalarında 126 kişi hayatını kaybetti, 2018'in aynı döneminden 22 kişi daha fazla. Buna rağmen Birleşik Krallık her 1 milyon kişide 30 ölümle trafik kazaları açısından Avrupa Birliği (AB) içindeki en güvenli ülkelerden biri sayılıyor. AB içinde yol güvenliği açısından en tehlikeli ülkeler Bulgaristan ve Romanya. Bu ülkelerde her 1 milyon kişide ortalama 90'dan fazla ölüm yaşanıyor.

2002'de Norveç hükümeti 2018-2029 yılları için ulusal ulaşım planının parçası olarak "Vizyon Sıfır" adlı politikayı hayata geçirdi. Vizyon Sıfır, Norveç'teki tüm yol güvenliği çalışmalarının temeli ve trafikte hiçbir ölüm ya da ağır yaralanmanın olmadığı bir ulaşım sistemini oluşturmayı amaçlıyor. Norveç düşük trafik kazası ölüm oranına ülke yollarındaki ortalama hızı düşürerek ve piyasadaki yüksek güvenlikli araçların sayısını artırarak ulaştı.

Oslo'da yönetim, özellikle kent merkezi olmak üzere, sürüş alanlarına kısıtlamalar getirdi ve yurttaşların dört tekerlek yerine iki tekerlekle seyahat etmelerini teşvik etmek için birbirine iyi bağlanmış bisiklet yolları oluşturmaya başladı. Norveçli haber sitesi NRK'ya konuşan karayolları yöneticisi Ingrid Dahl Hovland, 14 kişinin hayatını kaybettiği Aralık ayının, ülke genelindeki trafik kazası kaynaklı ölümler açısından kötü bir ay olduğunu, geçen yılın aynı ayına göre iki kat fazla ölümün yaşandığını söyledi. Vizyon Sıfır aynı zamanda Birleşik Krallık dahil AB üyelerince hayata geçirilen bir yaklaşım. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, başkentin ulaşım stratejisinin parçası olarak, Vizyon Sıfır'la uyumlu şekilde, 2041 itibarıyla başkentteki tüm seyahatlerin yüzde 80'ini otomobiller kullanılmadan sağlamayı amaçlıyor.

Çeviren: Keremcan Karabatak