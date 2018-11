“2019’da da maaş geriliği devam ederse istifa ederim”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Esentepe Belediyesi’nde personelin 7 maaş geriliği olduğu gerekçesiyle uyarı grevi yaptı. Greve giden personele ve BES’e tepki gösteren Başkan Cemal Erdoğan; “Sendikanın yaptığı sadece 70 gün işe engelsiz mazeretsiz gelmeyenleri bir şekilde korumak ama bunları koruyamayacak. Usulsüzce işe gelmeyen yasalarda belirtilen şekilde cezasını çekecektir”

Didem MENTEŞ

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Esentepe Belediyesi’nde personelin 7 maaş geriliği olduğu gerekçesiyle dün uyarı grevi yaptı. Greve giden personele ve BES’e tepki gösteren Belediye Başkanı Cemal Erdoğan; Sendika güya işçinin haklarını savundu ama aslında belediyenin nakit akışını engelledi. Sendikanın yaptığı sadece 70 gün işe engelsiz mazeretsiz gelmeyenleri bir şekilde korumak ama bunları koruyamayacak. Usulsüzce işe gelmeyen yasalarda belirtilen şekilde cezasını çekecektir” dedi.

Çalışanların maaş geriliğinin ödenmemesi nedeniyle grev yapan BES, Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın çalışanlara baskı uygulayarak tehdit ettiğini savundu.

Ayrıca Başkan Erdoğan’ın belediyenin yan kuruluşu Espel Şirketi’ne büyük miktarda kaynak aktardığını, bu kaynakların nere harcandığının ise bilinmediğini savunan BES, Sayıştaylığa suç duyurusunda bulunacaklarını aktardı.

Espel Şirketi’ne büyük miktarda kaynak aktarıldığına dair yapılan tüm iddiaları reddeden Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise belediyede sadece 6 maaş geriliği olduğunu, 2019 Aralık sonuna kadar hiçbir maaş geriliği kalmayacağını söylemesine rağmen greve gidildiğini söyledi.

Erdoğan, “2019 da maaş geriliği devam ederse belediye başkanlığından istifa edeceğim” dedi.

Yalınkaya: “Sayıştaylığa suç duyurusunda bulunacağız”

YENİDÜZEN’e konuşan Yalınkaya, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın 1,5 yıl önce Espel Şirketi kurduğunu ve belediye bütçesinden çok ciddi kaynakların bu şirkete aktarıldığını savunarak, belediyenin mali yapısının incelenmesi için de Sayıştaylığa suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Erdoğan: “6 maaş geriliği var, Espel’e de kaynak aktarılmadı”

Erdoğan, Espel şirketinin ise Esentepe Belediyesi’nin bir yan kuruluşu olduğunu, plajda çalışan personelin maaşlarının ödenmesi için karar alındığını ancak bu paranın kullanılmadığını belirterek, sadece Esentepe plajına şemsiye gibi bazı araç gereçlerin alınması için para aktarıldığını söyledi. Erdoğan, 8 işçinin de 70 gün boyunca işe gelmediği için yasal çerçevede gerekenin yapılacağını aktardı.

Yalınkaya, ayrıca Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın 1,5 yıl önce “Espel Şirketi'ni” kurduğunu ve belediye bütçesinden çok ciddi kaynakların bu şirkete aktarıldığını iddia etti

Yalınkaya: ““Voyvodalığa izin vermeyeceğiz”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın 1,5 yıl önce Espel Şirketi kurduğunu ve belediye bütçesinden çok ciddi kaynakların bu şirkete aktarıldığını savunan Yalınkaya, “aktarılan bu kaynaklarla bırakın 7 maaş geriliği belki de 8 maaş önde ödeyebilecek bir belediye olurdu” dedi.

Bu konuda ciddi sıkıntıları olduğunu belirten Yalınkaya, “çeşitli uyarılarımıza rağmen oraya birkaç defa istihdam yaptı” dedi. Ayrıca seçim öncesi siyasi olarak bir takım huzursuzluklar yaşandığı, seçim sonrasında da bu huzursuzluğun artarak devam ettiğini öne süren Yalınkaya, “bu bağlamda Belediye Başkanı, birçok çalışana küfürlü konuşmalar, tehditler, baskılar, eve göndermeler gibi birçok yasa dışılık yaptı” dedi.

Personele yapılan tehdit ve baskıya artık izin vermeyeceklerini söyleyen Yalınkaya, belediyenin mali yapısının incelenmesi için de Sayıştaylığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Yalınkaya, “ortada ciddi iddialar var ki Espel Şirketi’nde çok ciddi şeyler döndüğü iddiaları var. Tabi oraya aktarılan paralar nettir. Bu paraların orada nelere harcandığı önemlidir. Personelin 7 maaş geriliği olduğu bir yerde yüklü miktarda kaynak aktarıyorsanız, burada ciddi şaibeler döner. Birçok kez uyarmamıza rağmen tedbir almadı. Bu kaynaklar nere gider meçhul.” dedi.

Yalınkaya, “çalışanın üzerinde baskı, tehdit ve voyvodalık var. Bunun artık son bulması gerekir, bunu kabul edemeyiz, işin peşini bırakmayacağız. Bugün sabah bile pankartı hazmedemeyip, yırtmaya çalışan bir belediye başkanı düşüşünün. Burası dağ başı değil. Voyvodalık ile işler yürümez, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Dün bile çalışanları plaja çağırıp greve katılacakları tehdit etti. Çalışanların 2016 Ocak ayından önceki yatırımları da yapılmamıştır. Şuan 3 emekli vermeye hazırlanan bir belediyede tazminatlarını ödeme imkanı yok. Belediye Başkanı, kendisi Ocak 2019’a kadar maaş geriliklerini halledip, belediyenin ekonomisini düzletmezsem istifa edeceğini bizzat söyledi. Ancak durum öyle değil” şeklinde konuştu.

Belediyeler Yasası’nın biran evvel değişmesi gerektiğine dikkat çeken Yalınkaya, “ancak gelmiş geçmiş hiçbir hükümet bu konuda kılını kıpırdatmadı. Maalesef belediyeler kötü niyetli başkanlar tarafından oldukça zor duruma sokuldu. Onun çaresini kim çözecek o da meçhul. Mevcut hükümette belediyeler konusunda duyarsız. Bu iş artık iyi niyetli veya kötü niyetli belediye başkanlarına kaldı. Eğer hukuk devletiysek bunların olmaması lazım” dedi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan:

“70 gün işe gelmeyen adam belediyeye gelmeyecek”

Erdoğan: Esentepe Belediyesi’nin 7 maaş geriliği vardı. Biz seçime girerken öyle girdik ve o şekilde kazandık. 2019 yılının sonuna kadar bu maaş geriliği bitecek. Tabi seçime girdiğimiz zamanda 8 tane personel 12 Nisan’dan 30 Haziran’a kadar işe gelmedi. Onlar düşündüler ki mevcut başkan seçimi kaybedecek. Ben de 70 gün işe gelmeyen adam belediyeye gelmeyecek dedim. Ve bu 8 kişi kendilerine çok yakın, işte her biri birer kişiyi ikna ederek 16-17 kişi eylem yaptı. Belediyede şu anda 6 maaş geriliği var, seçimden sonra hiçbir gerilik olmadı maaşları düzenli olarak ödendi. Esentepe belediyesi geçmiş borçlarından, benden önceki borçlarından devlet katkısını almıyordu. Yani Esentepe Belediyesi’nin şuanda yaklaşık 3 yıldır devlet katkısı yoktur. Ben belediye başkanı olduğum 5 ay sonra maaş gerilikleri bitti. Ama devlet sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve gelir vergilerini ödeyeceksiniz dediğinde bütçe her ay 120 TL açık vermeye başladı. Her ay 120 lira açık veren bir bütçe her iki ayda bir maaş geriliğine düşer. Ekonomik tedbirler aldık. Suları civar sitelere bağlayarak belediyeyi kurtaracağız dedik. İngilizlere suları bağladık ve 1 haftadır belediyeye güzel bir para akışı oldu. Bundan 15 gün önce 2 maaş birden ödedim. Ve dedim ki arkadaşlar greve gitmeyin, greve giderseniz bu İngilizler yanlış anlayacak ve bu para akışı duracak. Belediyenin bu maaş geriliği başka türlü giderilmez. Ama dinlemeyip greve gittiler. Ben aslında bu işe gelmeyen 8 kişiyi işten atacağım. Bunlar yanlarına da birkaç kişiyi alarak 17 kişi greve gittiler. Diğer kalan 33 kişi grev yapmıyor ve biz çalışıyoruz. Espel şirketi Esentepe Belediyesinin bir yan kuruluşudur. Plajda personel yazda alıyoruz ve çalıştırıyoruz. 12-13 tanede çalışan personel var. Bu kişilerin maaşları için Espel’e para aktarılmadı. Sadece 15 tane personelin maaşı ödenmesi için bu kadar para aktarılması kararı alındı. Ama o parayı biz kullanmadık. Yani karar alındı ki bir gün para olursa belediyede o Espel’deki çalışanları da ödeyebilelim. Para aktarımı sadece plaj için şemsiye, şezlong, deniz yatakları falan alındı. Plajda bir tane tesis vardır ve bu tesisin idame edilmesi gerekir. Şezlong, şemsiye, bir şeyler almak için yani 40-50 bin TL’lik para aktarılmıştır ve bunlar alınmıştır.

Şu anda sendika güya işçinin haklarını savundu ama Esentepe belediyesinin aslında nakit akışını engelledi. Sendikanın yaptığı sadece 70 gün işe engelsiz mazeretsiz gelmeyenleri bir şekilde korumaya çalışır ama sendika bunları koruyamayacak. Usulsüzce işe gelmeyen yasalarda belirtilen şekilde cezasını çekecektir.

Hiçbir sıkıntımız yoktur. Belediye en geç 2019 un sonuna kadar bütün maaş gerilikleri bitecek. Ciddi bir gelir olacak o zamana kadar bu su projesi bitmiş olacak. Ama 2019 da Esentepe Belediyesi'nin maaş geriliği olmayacak. 2019 da maaş geriliği devam ederse belediye başkanlığından istifa edeceğim.”