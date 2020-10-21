Kurumlar ve Şahıslar tarafından ödenen vergi listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. 2019 yılına ait listenin başında 'şahıslarda' Tahir Topal, kurumlarda da Merit Otelleri yer aldı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kişisel vergilerde, konfeksiyon işletmecisi Tahir Topal listenin ilk sırasında yer aldı. Topal, 4 Milyon 209 bin TL ödeyerek şampiyonluğu elde etti. Şahıslar Vergisi’nde 2018’de olduğu gibi 2019’da ilk sırayı Serena, LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal'ın alması dikkat çekti.

Kurumlar Vergisi’nde ise ilk sırada yer alan ve Merit Grubu’na ait Voyager Kıbrıs oldu. Söz konusu şirket, 62 Milyon TL vergi ödedi. Voyager Kıbrıs 62 milyon 71 bin, Net Holding 20 milyon 309 bin ve Elite Developement & Management LTD. 4 milyon 584 bin olmak üzere; Merit Grubu’nun ödediği toplam vergi miktarı 86 milyon 964 bine ulaştı. Merit Otelleri’nin bağlı olduğu şirketler Kurumlar Vergisi’nde ilk sırada geldi.

Merit Otelleri’nin yanında kurumla vergisinde ilk 10 arasında 6 bankanın da olduğu dikkat çekti. Türkiye İş Bankası, Garanti ve Ziraat bankası ilk 5 arasında yer aldı.

Kim ne kadar ödedi?

2019 yılının vergi rekortmenleri sıralamasında ilk gelenler arasında başta Tahir Topal, Burak Başel, Harın Maden gibi isimler yer alırken, şirketler arasında ilk sıralarda Merit Otelleri ve bankalar yer aldı. İşte bu isimler ve ödedikleri vergi miktarları:

ŞAHISLAR VERGİSİ’NDE İLK 20:

Tahir Topal: 4 milyon 209 bin Burak Başel: 2 milyon 101 bin Harun Maden: Bir milyon 456 bin Saffet Bekiroğlu: Bir milyon 240 bin Mustafa Hacıali: Bir milyon 226 bin Canev Denner: Bir milyon 173 bin Günay Çerkez: Bir milyon 157 bin Mete Boyacı: Bir milyon 10 bin Işın Ramadan Cemil: 941 bin 972 Erol Acarkan: 892 bin 198 İbrahim Hakan Börteçene: 787 bin 405 Abdullah Cüneyt Yusuf: 781 bin 352 Tekin Arhun: 620 bin 186 Önder Sanver: 612 bin 210 Turgay Ersalıcı: 606 bin 219 Şaban Cemil Kazancı: 544 bin 506 Ahmet Sanver: 467 bin 972 Mehmet Eziç: 445 bin 103 Esin Esmen: 406 bin 263 Darren Vudalı: 406 bin 27

KURUMLAR VERGİSİ’NDE İLK 20