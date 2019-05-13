2019 Kına Kaftan Modelleri

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Kaftan modelleri ve kaftanlar, Türk kültürü, gelenek, örf ve adetlerinin merkezinde olan bir kıyafettir. Eski Türk kültüründe kaftanlar gelinlik yerine kullanılmaktadır. Evlenecek kızlar düğünlerde gelinlik yerine kırmızı kaftanlar giymekteydiler. Günümüzde ise kaftanlar farklı renklerde ve modellerde kına gecelerinde giyilmeye başlamıştır.

Kaftan modelleri kına gecelerinde giyilmeye başlanmasıyla, günümüze kadar yok olmadan gelen eski Türk örf ve adetlerinden biri olmuştur. Kına geceleri denildiğinde akla ilk olarak kırmızı renkleri ve tonları gelmektedir. Geleneksel olarak kırmızı renk tonları ve kına gecesi birbiriyle bağdaşan kavramlar haline gelmiştir. Kına organizasyon firmalarının hayatımıza girmesiyle kına gecelerinde giyilen 2019 kına kaftanları modelleri de değişime uğradı. Kına organizasyon firmalar ile birlikte renkler değişti, modeller değişti ve kına geceleriyle ilgili farklı fikirler ortaya çıktı.

Sultanlar gibi asaletini günümüze kadar koruyan kaftan modelleri ve bindallı modelleri tasarım olarak ne kadar çizgisinden çıkmasa da biraz daha modern tasarımlar ve eskisine nazaran daha taşlı daha gösterişli modelleri ile her yıl kendini yenilemeye devam ediyor. Kına kaftan modelleri, kına gecelerinde gelinlerin seçerken en çok dikkat etmeleri gereken kıyafetlerdendir. Gecenin büyük bir bölümünde ve kına yakma merasimi esnasında kına kaftanları giyilmektedir. Bu nedenle gelinin içerisinde rahat hareket etmesi gerekmektedir. Kına organizasyon şirketleri ile anlaşıldığında kına kaftanları da şirket tarafından temin edilmektedir. Farklı kaftan modelleri içerisinden tercih edilecek kaftan, organizasyon şirketlerinin kaftan kiralama hizmeti ile kiralanabilir.