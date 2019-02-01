YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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2019 kış modası kadınların yanı sıra erkek moda tutkunları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

2019’un kış günlerini yaşadığımız şu zamanlarda birçok erkek, gardırobunu yenilemek ve son moda kış kıyafetlerini almak için 2019 erkek kış modası trendlerini araştırıyor.

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2019 erkek kış modasında hangi giyim parçaları öne çıkıyor?

Erkek modası 2019 trendleri arasında deri ceketler, deri montlar yine en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda.

Deri ürünlerin yanı sıra shearling mont ve paltolar ile shearling ceket modelleri son yıllarda hızla yükselişe geçti. Önümüzdeki yıllarda da birçok erkeğin üzerinde shearling parçaları göreceğiz.

Kadın modasında olduğu gibi erkek modasında ekose desenler bu yıl yine revaçta. Ekose gömlek modelleri, ekose kazak modelleri, ekose paltolar erkeklerin de en çok tercih ettiği giyim parçaları olmayı başardı.

Dış giyimde şişme montlar erkeklerin vazgeçemediği ürünler arasında yer alıyor. Erkekler bayanlar kadar çok canlı renkleri tercih etmese de siyah ve tonları ile beyaz şişme montlar oldukça popüler. Geçen yıl da trend olan şişme mont, kaban ve yelekler bu sene yine gözde. Şişme yelekleri kapüşonlu sweat ve Jean ile kombin yaparak spor ve şık bir görünüm elde etmek mümkün.

80’ler ve 90’lar modasının erkek giyim trendlerinde de kendini göstermeye başladığını söylemek yanlış olmayacak. Bol kıyafetler, sneakers ayakkabılar, kova şapkalar gittikçe popülerleşiyor. Birçok erkek giyim markasının kreasyonlarında 80’ler ve 90’lardan izler görmek mümkün olabilecek.

Erkeklerin kış mevsiminde vazgeçemediği balıkçı kazak modelleri bu yıl da popüler olacak. Farklı renk ve desenlerdeki balıkçı kazaklar ceket, palto, mont ve shearling ürünler ile son derece şık bir kombin oluşturmada tercih edilebilecek.