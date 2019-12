2019 Amerikan Müzik Ödülleri Sahiplerinin Oldu

Ersin Kaşif

Grammy Ödülleri'nden sonraki en prestijli ödüllerden biri olan 2019 Amerikan Müzik Ödülleri artık sahiplerinin. Tam olarak 46 yıl önce Dick Clark tarafından verilmeye başlanan American Music Awards (Ama’s) Los Angeles'ta gerçekleşti. Müzik, televizyon, beyazperde ve podyumların tanınmış isimlerinin katıldığı gece muhteşemdi. Taylor Swift geceye damga vurdu. 29 yaşındaki şarkıcı, törenden beş ödül alarak ayrıldı. Swift, yeni çıkan ‘Lover’ adlı albümüyle en iyi pop / rock albümü ödülünü alırken, yılın sanatçısı ödülünün de sahibi oldu. Billie Eilish ise en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü kazandı. Gecede 5 ödül almak dışında sahneye de çıkan Taylor Swift’e Shake It Off şarkısında ünlü şarkıcı Halsey eşlik etti. Selena Gomez de yeni single’ı ile törene katıldı. Neredeyse her davete katılan ünlü model Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz, gecenin dikkat çeken çiftiydi. Dua Lipa, ünlü modeller Gigi ve Bella’nın erkek kardeşi Anwar ile bir süredir sevgili. Anwar ile birlikte olmaya başladığı günden bu yana gerek saçları ve gerek stiliyle bir hayli fazla uğraşan Lipa, müzik ödüllerindeki görünümüyle çok ilginçti. Son zamanlarda özel davet, gala ya da ödül töreni gibi davetlerde genelde Türk tasarımcıların kıyafetlerini tercih eden ünlü şarkıcı Halsey, bu kez Marc Jacobs imzalı, bol desenli, bol çiçekli bir elbise tercih etti. Makyajı da tıpkı kıyafeti gibi bol renkliydi.

İŞTE, ÖDÜL KAZANANLAR

YILIN SANATÇISI Taylor Swift

YILIYILIN POP ŞARKISI Halsey / Without Me

FAVORİ KLİP Taylor Swift / You Need to Calm DownN YENİ SANATÇISI Billie Eilish

EN İYİ KADIN SANATÇI Taylor Swift

EN İYİ İKİLİ Dan+Shay

EN İYİ ALTERNATİF SANATÇI Billie Eilish

YILIN RAP ŞARKISI Lil Nas X, Old Town Road

EN İYİ RAP/HİP-HOP ALBÜMÜ Post Malone/Hollywood's Bleeding

EN İYİ YETİŞKİN ÇAĞDAŞ SANATÇI Taylor Swift

EN İYİ ÇAĞDAŞ İLHAM VEREN SANATÇI Lauren Daigle

EN İYİ RAP/HİP-HOP SANATÇISI Cardi B

EN İYİ ERKEK SOUL/R&B SANATÇISI Bruno Mars

EN İYİ POP/ROCK ALBÜMÜ Taylor Swift

EN İYİ SOUNDTRACK Bohemian Rhapsody

EN İYİ SOUL/R&B ALBÜMÜ Khalid/Free Spirit

EN İYİ ERKEK SANATÇI Khalid

EN İYİ POP/ROCK GRUBU BTS

FAVORİ SOSYAL SANATÇI BTS