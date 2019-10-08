2019 Alman Dili Haftaları Lefkoşa Faneromeni Meydanı’nda “Sokak Festivali”

Avusturya, Almanya ve İsviçre Büyükelçilikleri ile Goethe Enstitüsü Kıbrıs, bu yılki Alman Dili Haftaları etkinliklerini Lefkoşa Faneromeni Meydanı’nda 20 Ekim 2019 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında düzenlenecek olan açık hava sokak festivali ile başlatıyor.

Açılış etkinliğinde, Windcraft Grubu tarafından sunulacak müzik ve beatbox performansları yer alacak. Ziyaretçiler her üç Alman dili konuşan ülkeye özel değişik tatlar deneyebilecek ve aynı zamanda İsviçre’nin en eski milli sporu olan ‘Bayrak Fırlatma’yı izleme şansı bulacak.



20 Ekim’de başlayacak ve 1 Aralık tarihinde sona erecek olan 2019 Alman Dili Haftaları boyunca Alman diliyle ve Almanca konuşan ülkelerin kültürleriyle alakalı çeşitli değişik etkinlikler düzenlenecek.



Bu yılki etkinlikler arasında İki Toplumlu Kıbrıs Oda Orkestrası bünyesinde oluşturulan ‘Trios’ tarafından Beethoven (Almanya), Schubert (Avusturya) ve Raff (İsviçre) eserlerinin sunulması da yer alacak.



Ayrıca, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30. yıl dönümü olması sebebiyle film gösterimleri, sunumlar ve tartışmalar ile Almanya Film Festivali olan Berlinale 2019’da seçilen yılın en iyi Almanca filmlerinin gösterimleri de yapılacak.