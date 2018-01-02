2018’İN İLK GÜNÜ ‘GÜZEL PAZARTESİ’

Dilara Topcan

Pazartesi enerjisi pek de sevilmez çünkü pazartesiler koca bir hafta sonuna vedayı anlatır… Gelin bu seneyle birlikte bu bakış açımızı değiştirelim ve esasında çok güzel anlamlar yükleyebileceğimiz pazartesileri sevmeye başlayalım. Onu bundan böyle güzel başlangıçların günü olarak adledelim. Başlangıçlar için de genellikle tercih edilen bu günde siz de diyete başlamaya ve 2018 yılında ideal kilonuza ulaşmaya ne dersiniz?

31 ARALIK’TA BESİN DENGESİNİ KURUN

Bu akşam eminim güzel sofralar eşliğinde aileniz ve dostlarınızla birlikte buluşuyor olacaksınız. Diyet kelimesi bu akşam ile bağdaşmasa dahi arada sırada diyetten muaf olmak da gerekiyor tabii ki. Tabii beslenmedeki dengeyi tutturabilmek koşuluyla…

Bu akşam büyük olasılıkla besin tüketiminizde artış olacağından gün içerisinde size bazı tavsiyeler sunmak sağlığınıza destek sağlayabilir. Örneğin bu sabah kahvaltınızda yumurta bulundurmanızın gün içerisindeki tokluk seviyenizi artıracağını biliyor muydunuz? Kahvaltıda reçel, bal, her türlü tatlı, beyaz ekmek ve beyaz undan hazırlanmış her türlü yiyecek ve mısır gevreği gibi alternatiflere yer vermek ise gün içerisinde iştahınızı kontrol altında tutamamanıza ve dolayısıyla da daha fazla besin tüketme isteği içerisine girmenize neden olabilir. Akşama da hayli zengin bir menünün sizi beklediğini düşünecek olursak gün içerisindeki beslenme konusundaki seçimlerinize bir nebze de olsa daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

2018’LE BİRLİKTE 18 SİHİRLİ ADIM

1)Haftalık beslenme programınızı yapın ve mutfak alışverişinizi sağlıkla programlayın. Böylelikle hem kesenize hem de bedeninize yatırım yapın.

2)Evinize bol kalorili ve atıştırmalık niteliğindeki yiyecekleri almaktan vazgeçin. Çekmecelerinizde bundan böyle bolca kuru yemiş, çikolata, cips, bisküvi, hazır kek ve şekerleme gibi alternatifler bulundurmayın.

3)Buzdolabınızdan kefir, yoğurt, süt, ayran gibi ürünleri eksik etmeyin. Acıktıkça bu gıdalara öncelik tanıyarak iştahınızı baskılayın.

4)Kas kütlenizi korumak ve geliştirmek sizi genç tuttuğu gibi yağ yakımınızı da hızlandırır. Spor salonuna gitmeseniz bile bedenen aktif olmaya özen gösterin (ev temizliği yapın, bahçe işleriyle uğraşın, mahalle yürüyüşlerine çıkın vb.)

5)Günde 2-2.5 litre su tüketmeyi nefes almak, uyumak ve yemek yemek gibi alışılagelmiş davranışlarınız arasına katın.

6)Yıllık doktor kontrollerinizi yaptırmayı sürekli olarak ihmal ediyorsanız 2018’in ilk aylarında bu sorumluluğunuzu yerine getirin.

7)Yaşamınızda sizi mutsuz eden, enerjinizi aşağı çeken ve sağlığınızı tehdit eden durumlarla hemen vedalaşın. Bu konuda cesur davranın.

8)Sevginizi sevilmeyi beklemeden paylaşın.

9)Yaşamınızdaki her türlü düzensizliği ve dağınıklığı düzeltip tertipleyin.

10)Düzenli ve kaliteli uyku uyumaya özen gösterin. Kendinize saygı duymanın bir şekli de budur, unutmayın.

11)Hem maddi hem de manevi enerjinizi israf etmeden yaşamayı öğrenin. Ruhen, bedenen ve zihnen dengenizi koruyun.

12)Haftada bir kez kendinizi serbest bırakın ve yine dikkatli davranıp abartmayarak dilediğinizi tüketin.

13)Yaşamda en önemli şey sizsiniz ve mutlaka kendinize de zaman ayırıyor olmalısınız. Kendinize dönmek ve kendinizi dinlemeye başlamak için başınıza kötü bir olayın gelmesini beklemeyin.

14)Kendinizi oyaladığınız ve kandırdığınız her durumdan arının.

15)Ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı ve huzurlu olduğunuz zaman beden sağlığınız da yerinde olacaktır. Özellikle diyette başarılı olabilmek adına ruhen ve zihnen ne kadar huzurlu olup olmadığınıza da bakın…

16)Artık ertelemeyin ve kilo kaybetmek için yarından itibaren aksiyon almaya başlayın!

17)Geçmişteki başarısız her türlü deneyimi yarına taşımayın, hepsini 2017’de bırakın.

18)Gülümseyin, kendinizle mutlu olun, her dakikanızın neşeyle geçeceği bir yaşam sürme alternatifini seçmekten korkmayın.

YAŞAMINIZI OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİRMEK HER DAİM ELİNİZDE

Eğer isterseniz mümkün olan her şeyi başarabilirsiniz. Varolan ekstra kilolarınızdan kurtulmak da buna dahil… Bu sebeple artık 2018’le birlikte değişime ve dönüşüme kendinizi açın ve hedefiniz için gerekli olan adımları hemen atmaya başlayın. Zihin bahanelerinizi de görmezden gelin ve zihninizin sizi isteklerinizden alıkoymasına da engel olun!

1 OCAK ‘YENİ SİZE DOĞRU’ ATTIĞINIZ EN GÜZEL ADIM OLSUN

2017’de de özellikle sağlık ve beslenme alanında dilediğiniz adımları atamamışsanız bu sene gelin bir değişiklik yapın ve artık bu alanlarda başarmak istediklerinizi başarmayı seçin. Fazla kilolarınız varsa onlarla vedalaşmak için kalıcı ve kararlı adımlar atın. Sözünüzü verin ve dilerseniz bir kağıda bu sene başarmak istediklerinizi not edin ve kağıdı 31 Aralık 2018 akşamı açıp tekrar okumak üzere rafa kaldırın.

PAZARTESİ OLMASA DA SALI OLSUN =)

Panik yapmayın, ‘1 Ocak tatil, diyete başlamak istemiyorum’ derseniz de kabul. 1 Ocak Pazartesi günü değil de 2 Ocak Salı günü diyete başlamaya ne dersiniz? Eğer zihniniz erteleme bahaneleri sunmaya devam ediyor ve sizi hedefinize götürmemek adına elinden geleni yapıyorsa onu hemen kontrol altına almanın da yine size bağlı olduğunu bilin. O halde en geç Salı günü hedefinize doğru ilk adımı atmak için kolları sıvayın, diyetisyeninizden randevunuzu alın ve planınızı, programınızı yapmaya başlayın.

Sağlık, mutluluk, huzur ve neşe ile dolu, kalpten dileklerimizin de çabucak gerçeğe dönüşeceği bir 2018 yılı olsun! Mutlu yıllar!