2018’e Bir Orkestra Hediye Ediyoruz; Kuzey Kıbrıs Gençlik Senfoni Orkestrası

Ersin Kaşif

Genç Yetenekler Production olarak, yepyeni bir orkestra projesiyle buluşuyoruz. Bu proje, Gençlik Senfoni Orkestrası’nın temellerini oluşturacak nitelikler taşıyor. Kuzey Kıbrıs’ta son zamanlarda yaşanan sanattaki gelişmeler ve özellikle müzik alanındaki orkestral düzey, sanat ortamına güven duymamıza etken oluyor.

Tüm bu sanatsal ortamı düşününce, eksikliğin farkedilmesi ve bu yolda adımların da bizler tarafından atılması gurur veriyor. En güzel ifadeyle, 2018 yılına yepyeni bir orkestrayla giriyoruz. Senelerin verdiği tecrübeyle, güvenilir grup şefleriyle çıkılan yol, orkestra sanatımıza farklı boyutlar da açacak. Elbette ki, örnek aldığımız kurumların başında, daha çok yeni olmasına rağmen, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız geliyor. Çok kısa bir zamanda gelinen seviye, takdir edilesi boyutta. Onların profesyonel olarak çıktıkları sanat yolunda, orkestramızdaki gençlerin de amatörce katkılar yapması sevindiriyor.

ORKESTRA OLUŞUMU

Genç Yetenekler Production Orkestrası’nda 10 yaşından 20’li yaşlara uzanan çok geniş yaşlarda yetenekli insanlar var. Orkestra, Kuzey Kıbrıs’ın her bölgesinden enstrumanında iyi performans gösteren gençlerden seçildi. Orkestra. 1.kemanlar, 2.kemanlar, Viyolalar, Viyolonseller, Kontrabaslar, Vurmalılar, Flütler, Saksafon, Gitar ve Piyano olmak üzere 50 yetenekli gençten oluşuyor. Orkestramızla çalışıyor ve konserlerimiz için repertuarımızı oluşturuyoruz. Repertuar geniş tabii. Dünyaca ünlü bestecilerin orkestra eserleri, orkestranın seviyesi de düşünülerek düzenlendi. Vivaldi, Mozart, Peter Warlock, Charles Woodhouse, Handel, Chopin, Joseph Haydn, J.S.Bach, Erdal Tuğcular, Steve Perry, Neal Schon ve Jonathan Cain ilk repertuarın oluşmasını sağlayan ünlü besteciler. Kuzey Kıbrıs’a2018 yılının hemen başında bir orkestra hediye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Gençlik Senfoni Orkestrası!

(Genç Yetenekler Production ile orkestra konusunda bilgi almak isterseniz (05338615105) numaralı telefondan orkestraya ulaşabilirsiniz.)