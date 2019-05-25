2018’den beri kaçak

Girne’de polis tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan F.Y. ile A.S. dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, F.Y. ile A.S. ‘nin önceki gün Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’nda şüpheli görülerek üzerlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan arama sonrası zanlılarla ilgili muhacaret kontrolü yaptıklarını ifade etti.

Yapılan kontrolde Yıldırım’ın 2018 yılı Haziran, A.S’inn ise 2018 yılı Mart ayından beridir ülkeden izinsiz kaldıklarını tespit ettiklerini aktaran polis, zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlılar hakkında başlatılan ihraç işlemlerinin devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.