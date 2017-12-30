"2018'de kavgamız büyük olacak"

Basın Emekçileri Sendikası ( Basın-Sen) Başkanı Başkanı Ali Kişmir, Basın İş Yasası’nın 2018 yılında uygulanmamaya devam etmesi ve “sermayenin emekçileri ezmeyi” sürdürmesi halinde kavgalarının çok büyük olacağını vurguladı.



Kişmir, BRTK Yasası’nın Meclis’ten geçirilmemesi ve BRTK çalışanları ile alay edilmesinin 2017’ye damga vuran olaylardan biri olduğunu da belirtti ve bu konuda da özellikle seçime katılacak sol partilerle görüşmeleri ve talepleri olduğunu kaydetti, bu partilerin gerek Basın İş Yasası’nın uygulanması, gerekse BRTK (Değişiklik) Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi yönünde kendilerine sözler verdiğini savundu. Kişmir, bunun takipçisi olacaklarını vurguladı.



Kişmir, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni yılın tüm Kıbrıs’ta ve dünyada yaşayan insanlara önce sağlık, sonra da mutluluk getirmesini diledi.



Basın-Sen Başkanı Kişmir, gerek Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması, gerek ekonomik kriz ve gerekse de çalışma yaşamının iyileştirilmemesinin 2017’nin kendileri açısından hayal kırıklığı ile kapanmasına yol açtığını belirtti.



Bugüne kadar hükümete gelen partilerin hiçbirinin Basın İş Yasası’nı uygulamadığını kaydeden Kişmir, “Hatta bırakınız uygulamayı, uygulanmadığını kanıtı ile şikâyet eden bizler dahi hükümetler tarafından dikkate alınmadık” dedi.



Bunun yerine ilgili bakanların medya patronlarıyla özel yemekler yemeyi ve emekçilerin mağduriyetlerini görmezden gelmeyi tercih ettiğini savunan Kişmir, bu durumun UBP-DP hükümetiyle tavan yaptığı görüşünü belirtti ve Ombudsman’a da şikayet ettiklerini kaydetti.



Toplum olarak en öncelikli konu olan Kıbrıs sorununda da aktif rol oynamaya devam edeceklerini ifade eden Kişmir, beklentilerinin 2018’in ikinci ayından sonra sürecin yeniden hayat bulması ve 2018 yılı içerisinde olumlu bir sonuca varması olduğunu kaydetti.



Kişmir, “Bu anlamda 2018 yılı içerisinde çözüm süreci ile ilgili üzerimize düşen tüm görevleri büyük bir aşkla yapacağımızı kamuoyu ile paylaşırız” dedi.