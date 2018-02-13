YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Türkiye 2018 yılı yaz tatili için hazırlanıyor. Birçok otelin erken rezervasyon fırsatları ciddi talepler görüyor. Özellikle Çeşme otelleri fiyatları bu konuda çok uygun. Geçtiğimiz yıllara nazaran Ege otelleri içerisinde fiyat-performans eğrisini doğru oturtan Çeşme turizm işletmecileri, bu yıl da aynısını yapacak gibi. Çeşme otelleri denildiğinde akıllara ilk gelen Sheraton, Chesme Plus, Alaroof, Altın Yunus gibi oteller oluyor. Bu otellerde bu yıl yapılan indirim kampanyaları ile Çeşme’de lüks tatil yapmak artık hayal değil. Elbette birçok otel seçeneği bulunmasıyla beraber, Çeşme otelleri herkese hitap eden yeni konseptler ve yerli turistler için seçenekler yaratacaktır. Çeşme’de gezilecek birçok mekan olmasıyla beraber Ege’nin tarihi ve turistlik yerlerini de mutlaka dolaşmalısınız. Özellikle Çeşme Kalesi sizi tarihin içine alacak. Ha bu arada Çeşme’ye gitmişken “Damla Sakızlı Dondurma ve Türk Kahvesi” tatmayı unutmayın.

Kaynak: www.tatildukkani.com/cesme-otelleri

Çeşme demişken Alaçatı Otelleri atlanmaz!

Alaçatı Otelleri İzmir’in göz bebeği durumunda. Birçok butik otel ve eski Alaçatı taşlarıyla bezenmiş otel seçenekleri sizleri bekliyor. Alaçatı’nın gece hayatı ve çarşısı bir tatilde size sunabilecek tüm keyifleri sunacaktır. Özellikle Alaçatı’da denize karşı yemek yeme ve kahve içme keyfi hiçbir şeye değişilmez. Özellikle Alaçatı’nın değişilmez tatları içerisinde yer alan Alaçatı muhallebisini mutlaka tadın. Alaçatı otelleri deyip geçmeyin, butik otelde konfor ve lüksün tadını belki birçok yerde bulamayabilirsiniz. Elbette yine erken rezervasyon kampanyalarını yakalamalısınız. Alaçatı otelleri sezon öncesinde çok uygun fiyatlarla rezervasyon fırsatları sunuyor bunları kesinlikle kaçırmayın.

Kaynak: www.tatildukkani.com/alacati-otelleri

Ayvalık Otelleri, Huzurun Kapılarını Aralıyor

Türkiye’nin en bilindik tatil beldesinde, Ayvalık Otelleri huzurun kapılarını aralıyor. Sessiz, sakin bir o kadar da huzura yakın Ayvalık’ta tatil yapmak bütün yılın strestini atmanızı sağlayacak. Tüm Türkiye’nin emekli kenti olarak bilinen Ayvalık aslında sandığınızdan daha hareketli. Esnafı, Ayvalık otelleri ve deniziyle bulunmaz bir nimet. Klasik tatil köylerinin aksine, Ege’nin tüm samimiyetini barındıran Ayvalık, sizlere unutulmaz bir tatil deneyimini sunacak. Ülke gündeminden uzaklaşıp, deniz kenarında demli bir çay içmek gibi ancak Ayvalık’ta yaşanır. Birde unutmadan Ayvalık dondurmasını mutlaka denemenizi öneririz. Ayvalık otelleri bu yıl tatil için içinizi huzurla kaplayacak buna emin olabilirsiniz.

Kaynak: www.tatildukkani.com/ayvalik-otelleri