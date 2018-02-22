Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 2018 Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’na eser kabulü başladı.

Düzenleme Komitesi’nden alınan bilgiye göre, yarışma şartları özetle şöyle:

Yarışma – din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın – amatör veya profesyonel tüm Dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açıktır.

Konular: Zeytin, Zeytin ve Zaman, Zeytin ve Tarih, Zeytin ve Mitoloji, Zeytin ve Teknoloji, Zeytin ve Kıbrıs, Zeytin ve Hayat, Zeytin ve Barış, Zeytin ve Savaş, Zeytin ve Sağlık, Zeytin ve Kadın, Zeytin ve Adam, Zeytin ve Çocuk, Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Karşı Karikatürler, Zeytin Yağı, Zeytin Dalı, Zeytin Ağacı, Zeytin’in Yararları, Zeytin ve Yağ Değirmenleri vd.

Yarışmaya gönderilecek eserler karikatür tarzında olmalıdır. Resim veya illüstrasyon tarzında olan eserler kabul edilmez. Karikatürler yazısız olmalıdır.

Yarışmaya gönderilecek eserler orijinal olacaktır. Ölçü: A4 veya A3. Siyah – beyaz veya renkli. Her katılımcı isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresini karikatürün arkasına yazacak; fotoğraf ve kısa özgeçmiş gönderecektir.

Eserler, en geç 30 Nisan 2018 tarihine dek, “Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 7. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması, Posta Kutusu: 87 (Posta Kodu: 99000) Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs” adresine gönderilmiş olmalıdır.

Detaylı Şartlar: http://www.zeytinkarikaturleri.com; olivecartoons@gmail.com;

Ödüller: Birincilik Ödülü: 1.000 Euro + Altın Zeytin + Diploma; İkincilik Ödülü: 800 Euro + Gümüş Zeytin + Diploma; Üçüncülük Ödülü: 600 Euro + Bronz Zeytin + Diploma; 6 Çizere Özel Ödül (Bronz Zeytin).