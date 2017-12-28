2018 heyecanı

Yeni yıl heyecanıyla seçim heyecanı iç içe geçti.

İkisi de farklı heyecanlar belki ama bugünlerde katmerli heyecan yaşanıyor.

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Yeni bir yıla girerken her yıl olduğu gibi yeni yıldan beklentiler vardır;

Eski yıl kötü geçmişse yeni yıldan iyilik beklenir.

Huzur beklenir, sağlık istenir, daha çok para her zaman için en çok istenendir ve bizim gibi ülkeler barışı istemeye devam ederler.

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Her ne kadar “74’te barış geldi” diyenler olsa da o zaman “neden barış görüşmeleri yapılıyor?” gibi bir soru o yargıyı hemen bitirebilir.

Evet, 74’ün 15 Temmuz’unda Yunan askeri cuntasının Kıbrıs’a da uzayan darbesi Kıbrıslı Türklere yönelince Türkiye garantörlük hakkını müdahaleden yana kullandı ve Ada’ya geldi. Kıbrıs olduğu gibi Yunan darbesini atlattı ama Ada ikiye bölündü. O günden beridir de Ada’nın yeniden birleşmesi için görüşmeler devam ediyor.

Şimdi yeniden kesinti sürecini yaşıyoruz ama görüşme sürecinin tekrar canlanması hep gündemde…

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Bu durum da hatırlanarak yeni yıla girerken benim gibi biliyorum ki birçok insanın beklentisi de yeni yılda bu sürecin tekrar başlaması…

Umutlar çok kez kırıldı, “sonuna geldik, bitti, anlaşıyoruz” dediğimiz süreçler çok yaşandı ama o kırık umutlar yine de tamamen tükenmedi.

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“Ne demek umut yok!” diye soruyor CTP… Gerçekten de sonuçsuz biten her görüşme sürecinden sonra o kırılan umutların tamamen yok olup gitmesi için bazı kesimler tarafından ortaya sürülen, Kıbrıs’ta bir barışı, anlaşmayı istemeyen, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinden korkan yozlaşmış, vizyonsuz siyasi görüşlerin aksine umudu hep korumak, yeniden yeşertmek için çok çalışmak lazım.

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“Çalışır, yaparız” da diyor CTP… Bunu sadece Kıbrıs’ta barışı getirmek için değil, onunla birlikte demokrasiyi, hak, hukuk, adaleti ve eşitliği getirmek için de çalışır yaparız diyor…

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Neden olmasın! Önemli olan niyet. İnsan isterse başarır. Dün 47 yaşını deviren CTP, yarım asra yaklaşan siyasi ömründe çok badireler atlattı. Başarıları olduğu gibi başarısızlıkları, hataları da oldu. Önemli olan başarıların üstüne koymak, hatalardan ders alarak geleceği daha iyi hazırlamak… Tufan Erhürman liderliğindeki CTP, 2018 yılına girerken hazırladığı seçim programı, ortaya koyulan görüşler, anlatılan yapılabilecekler, verilmeye çalışılan umutla 7 Ocak seçimlerine giriyor.

“Son bir buçuk yılda yapılanları daha ileriye götürmek istiyoruz” diyen UBP Genel Başkanı Özgürgün’e ve ortağına bu yaptıklarını daha da ileriye götürme fırsatı vermemek için yeni yıla umutla girmenin alternatifini ortaya koymak gerekiyor.

Çünkü “yaptık” dediği şeyleri Özgürgün farklı, halk farklı görüyordur diye düşünüyorum.