2018 Bütçesi görüşülmeye başlanacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, cuma günü bütçe komitesinin toplanacağını, pazartesi günü yasa tasarısının Genel Kurul’a sunulacağını, salı günü denetimin ardından çarşamba günü 2018 bütçe yasa tasarısının görüşülmeye başlanacağını anlattı.

Uluçay, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) İcra Kurulu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yeni görevini tüm üyeleri adına kutlayarak, başarılar diledi.

Uluçay ile önceki dönemde komitelerde bir çok yasanın oluşmasında birlikte çalıştıklarına işaret eden Çaluda, Uluçay’ın yaşanan sıkıntıları en iyi bilenlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Çaluda, devlette yaşanan taşeronlaşmanın büyük sıkıntıları beraberinde getirdiğini ifade ederek, zaman zaman taşeronlaşmanın amacına da hizmet etmediğinin görüldüğünü söyledi.

Önceki dönemlerde belirli bir aşamaya getirdikleri BRT Yasası’nın hayat bulması ve geçmiş hükümet döneminde son şekli verilen geçiciler ile ilgili yasanın mahkeme görüşü ardından gündeme gelmesi konularında federasyonun takipçi olacağını ifade eden Çaluda, kendilerinin her zaman uzlaşı ve çalışma barışından yana olduğunu ifade etti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyette bulunan bir çok sendika başkanı ile önceki dönemlerde komitelerde birlikte çalıştıklarını anımsattı.

Meclis faaliyetlerinin beklenilenden daha kısa sürede başlayabilmesi adına çalıştıklarını ifade eden Uluçay, bu amaçla komitelerin oluşturulduğunu ve bu hafta itibariyle komitelerin çalışmaya başlayacağını belirtti.

Komitelerin çalışmaması durumunda Meclis’in yasama görevini yapamayacağını vurgulayan Uluçay, Meclisin üzerine düşen yasama görevini yerine getirebilmesi için gerekli organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Uluçay, cuma günü bütçe komitesinin ilk toplantısını yapacağını, pazartesi günü yasa tasarısının Genel Kurula sunulacağını, salı günü denetimin ardından çarşamba günüyse 2018 bütçe yasa tasarısının görüşülmeye başlanacağını anlattı.

Araya seçim girdiği için normal şartlarda Kasım-Aralık aylarında yapılması gereken bütçe faaliyetlerinin yapılamadığını anımsatan Uluçay, kısa süre içerisinde bu faaliyetlerin yerine getirilmesi adına uğraş vereceklerini söyledi.

Amacın, şu an büyük beklenti içerisinde olan kurumların, toplumun ve halkın bu beklentilerine cevap verecek 2018 bütçesi oluşturmak olduğunu vurgulayan Uluçay, ardından diğer faaliyetlerin de daha sağlıklı yürütüleceğini belirtti.

Uluçay, federasyonun gündeme getirdiği yasa ve tasarılar ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması için üzerlerine düşen görevi de yerine getireceklerini ifade etti.

TÖRE’YE ZİYARET

Öte yandan Ahmet Çaluda başkanlığındaki Hür-İş Federasyonu İcra Kurulu heyeti, Uluçay’ın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi de ziyaret etti.

Yeni görevinde Töre ’ye başarılar dileyen Çaluda, federasyon olarak yaşadıkları sıkıntılar ve yasa çalışmaları ile ilgili beklentilerini aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Meclis olarak el birliğiyle, Federasyon’un beklediği yasal düzenlemelerin takipçisi olacaklarını kaydetti.