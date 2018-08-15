2018 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri belirlendi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan “Uluslararası Zeytin Karikatürleri Festivali Düzenleme Komitesi”nin aldığı karar doğrultusunda, Kıbrıs Türk Mizah Kültürü’ne ve Dünya Karikatür Sanatı’na geçmişte veya günümüzde önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel “2018 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”nin sahipleri belirlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Derman Atik, Mustafa Cemal Azizoğlu ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan Uluslararası Zeytin Karikatürleri Festivali Düzenleme Komitesi Üyeleri’nin yaptığı değerlendirme toplantısında, “2018 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni kazananlar şu şekilde belirlendi:

Özden Selenge (Kıbrıs Türk Mizah Edebiyatı'na Katkıları Nedeni ile); Mustafa Gökçeoğlu (Kıbrıs Türk Mizah Edebiyatı'na Katkıları Nedeni ile); Musa Kayra (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı’na Katkıları Nedeni ile); Osman Balıkçıoğlu (Mizahi Tiyatro Dalında Yazdığı Oyunlar – Canlandırdığı Karakterler Nedeni ile); Mustafa Tozakı (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı’na Katkıları Nedeni ile); Nevzat Şehitcan (Mizahi Tiyatro Oyunlarında Canlandırdığı Karakterler Nedeni ile)..

2018 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri, 17. Zeytin Festivali kapsamında, Girne’ye bağlı Zeytinlik köyünde Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması ödül töreninde verilecektir. Sanatçılara sunulacak ödüller “Altın Zeytin Heykeli” ile “Ödül Diploması”ndan oluşacaktır.