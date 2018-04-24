Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen 2018 Ali Nesim Edebiyat Ödülü Alanlar Belirlendi

10 Mayıs Perşembe saat 19.00’da Hidden Garden-Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ödül töreninde ayrıca araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın M. Kansu üzerine yazmış olduğu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını, “M.Kansu'ya Yazım Dünyasında Yürümek" başlıklı kitabın tanıtımı ile Eralp Adanır tarafından hazırlanan "Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 35 Yaşında" kitapçığı da konuklara dağıtılacaktır.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç.Dr.Şevket Öznur’un yapmış olduğu açıklamada bu yıl ödül alan isimler şöyle:

Araştırmacı-Yazar Harid Fedai, VEFA ÖDÜLÜ’ne

Yazar-Şair M. Kansu, ONUR ÖDÜLÜ’ne,

Araştırmacı Yazar Oğuz Karakartal/ Yakovos Hacıpieris, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ'ne

Yazar Bekir Kara, ROMAN ÖDÜLÜ’ne

Gazetci-Yazar Nezire Gürkan, RÖPORTAJ ÖDÜLÜ’ne

Şair İlkay Adalı, ŞİİR ÖDÜLÜ’ne lâyık görülmüştür.

Ayrıca Araştırmacı-Yazar Eralp Adanır’a “M. Kansu'yla Yazım Dünyasında Yürümek" adlı kitabın yazarı olarak teşekkür plaketi verilecektir.

