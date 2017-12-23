2018: 119 gün ‘resmen’ tatil!

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2018 yılında yine bol tatilli günler yaşanacak. Yılın ilk tatil günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelirken, resmi ve dini bayram tatilleri ve haftalık cumartesi pazar tatilleri ile birlikte toplam tatil 119 gün olacak.

Özellikle kamu çalışanlarının 119 gün işe gitmeyeceği 2018’de, yasal izin haklarının da eklenmesi ile birlikte yılın yaklaşık üçte birini tatille geçirecek.

Özel sektörde de ise takvimde yer alan tatil günlerine bakıldığında hafta sonları yarım gün mesaiye göre 96 gün tatil yapılması gerekiyor.

2018 yılının en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı tatili olacak. 2018 yılında Kurban Bayramı Arifesi Pazartesi gününe gelecek, kamudakiler 9 gün tatil yapabilecek.

Yalnızca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü hafta sonuna denk geldiği için ekstra tatil çıkmayacak.

Bu arada 2018 yılında 119 güne denk gelen tatil günlerine, asli (sürekli) çalışan bir memurun 42 günlük yıllık izini de eklenince, yılın yarısına yakın gün tatil yapmış olacak.

Yılın ilk tatil günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelirken, resmi ve dini bayram tatilleri ve haftalık cumartesi pazar tatilleri ile birlikte toplam tatil 119 gün olacak. 2018 yılında kamu görevlileri için 119 gün ‘resmi tatil’e yıllık 42 gün de ‘yasal izin hakkı’ eklenince, yılın yaklaşık üçte biri tatille geçecek

Hafta sonu ile birleşen tatiller

Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam 15 olan resmi ve dini tatillerden yararlanacak.

Yılın ilk resmi tatili 1 Ocak ile Pazartesi başlayacak. Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanlar 3 gün tatil yapmış olacak. Aynı şekilde 20 Temmuz Bayramı’nın Cuma gününe, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Bayramı ile 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ise Pazartesi gününe denk gelmesi, hafta sonu tatiliyle birlikte yine 3 güne çıkacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ise Salı gününe denk gelirken, arzu edenlerin Pazartesi gününü de izin alarak 4 günlük bir tatil yapabilecek.

Yalnızca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü hafta sonuna denk geldiği için ekstra tatil çıkmayacak.

Bayramlık tatiller

Bu yıl 15 Haziran Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili hafta sonuna denk geliyor. Kamuda çalışanlar Arife Günü olan 14 Haziran Perşembe gününü tatil olarak ayarlamaları halinde 4 gün tatil yapabilecek. 2018'in en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı olacak. Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak. Tatil 18 Ağustos'tan başlayacak ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek. 9 gün tatil yapacak olanların bol bol dinlenme fırsatı olacak.

Kamu da tatil 119 gün, izinler ayrı…

2018 takvimine göre bu yıl kamu çalışanları 119 gün tatil yapacak. Bu yıl haftalık cumartesi pazar tatilleri yanı sıra resmi ve dini bayram tatilleriyle birlikte yılın üçte biri tatil olarak geçecek.

2018 yılında kamu görevlileri için 119 gün ‘resmi tatil’e yıllık 42 gün de ‘yasal izin hakkı’ eklenince, bir yılın yarısından daha çok dinlenme fırsatı doğuyor.

Ayrıca Kamu Yasası’na göre 2 yılı aşmış asli (sürekli) memurun ayda 3,5 gün yani yılda 42 gün izin yapma hakkı bulunurken, 2 yıldan az görev yapan memurların ise ayda 2,5 gün yani yılda 30 gün izin yapma hakkı var.

Bu izinlerle birlikte yıllık resmi, dini ve hafta sonu tatilleri de eklenince yılın üçte birinin tatille geçeceği görülüyor. Öte yandan kamuda çalışanların izin türlerine bakıldığı zaman 42 gün de hastalık izni hakkı bulunuyor. Bu iznin 21 günü kısa süreli rapor ile sağlanabiliyorken, geriye kalan 21 günü için de Kurul onayı gerekiyor.

Bununla birlikte Özelleştirme Yasası kapsamında işe girenlerin ise yıllık 30 gün izni bulunuyor, hastalık izni olarak da 15 gün kullanabiliyorlar.

Özel sektör çalışanları ise ‘yasalar eğer işverenler tarafından uygulanırsa’ 2018’de 96 gün ‘resmi tatil’ yapabilecek... Meslekleri özel mesai gerektiren kamu ya da özeldeki çalışanlar, her zaman olduğu gibi bu hesaplamaların dışında sorumluluk üstleniyor.

Özel sektörde tatil

Özel sektörde çalışanlar için ise durum daha farklı. Resmi tatiller yasaya göre kamuda çalışanlarla aynı olmasına rağmen, firmalar böyle günlerde de personeli çalıştırıyor.

Bu da 2018 yılında özel sektörde çalışanların daha az tatil yapacağı anlamına geliyor.

Özellikle bayram tatilleri dahil, dini ve milli tatillerde de işlemek zorunda kalan bazı özel sektör çalışanlarının yıllık hafta sonu tatilleri dahil sadece 96 gün (hafta sonu izni: 79). Bu rakam haftada 6 gün tam gün mesai olarak işleyen özel sektör çalışanları için daha da aşağıya iniyor.

Özel de izin: En fazla 25 iş günü

Özel sektörde çalışanların yıllık izinleri de yetersiz noktada. Kamuda çalışan 2 yıllık kadrolu bir eleman 42 gün izin yapabilirken, özel sektörde 15 yıllık bir çalışan sadece 25 iş günü izin kullanabiliyor.

İş Yasası’na göre hizmet süresi 6 aydan 5 yıla kadar olanlara 14 iş günü; 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanlara 18 iş günü, hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla 15 yıldan az olanlara 22 iş günü ve hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 25 iş günü ‘ücretli’ izin veriliyor.



2018 takvimine göre resmi tatil günleri:

Yılbaşı 1. gün 01 Ocak Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Pazartesi

İşçi Bayramı 1 Mayıs Salı

Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran Perşembe (yarım gün tatil)

Ramazan Bayramı 1. gün 15 Haziran Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün 16 Haziran Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün 17 Haziran Pazar

Barış ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Cuma

Toplumsal Direniş Bayramı: 1 Ağustos Çarşamba

Zafer Bayramı 30 Ağustos Perşembe

Kurban bayramı Arifesi 20 Ağustos Pazartesi (yarım gün tatil)

Kurban Bayramı 1. gün 21 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 2. gün 22 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün 23 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün 24 Ağustos Cuma

Türkiye Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Pazartesi

KKTC’nin Kuruluşu 15 Kasım Perşembe

Mevlid Kandili 21 Kasım Çarşamba (Mevlid Kandili yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta dini tatil olarak uygulanıyor)