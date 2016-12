2017’nin her ayına ‘sağlık’ katın!

Dilara Topcan

2017’yi 12’ye bölüp her aya farklı bir anlam ve güzellik katmaya ne dersiniz? İşte bu seneyi en verimli ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeniz adına bazı öneriler…

OCAK’TA KİLONUZU KORUYUN

Senenin başlangıcı Ocak ayında eğer hala kış mevsiminin neden olduğu ‘mütemadiyen dinlenme ve yemek yeme isteği’ içerisindeyseniz, spor yapmak istemiyor ve bir türlü de hareketlenemiyorsanız üzülmeyin. Bu ayda kilo veremiyorsanız bunu sorun haline de getirmeyin. Yalnız en azından bulunduğunuz kiloyu korumaya gayret gösterin. Ekstra fazlalık kazanmamaya ve elinizden geldiğince olası ekstra kalori alımından da uzak durmaya çalışın. Haftada bir kez aynı gün ve aynı saatte tartılarak kilonuzu kontrol etmeyi de ihmal etmeyin.

ŞUBAT’TA ADAPTE OLUN

Şubat ayı çabucak geçen bir ay. Halbuki diğer aylardan 2-3 gün eksik olmasına rağmen bizlere nedense kısacık bir aymış gibi geliyor. Kışın soğuğunu halen hissediyor olduğumuz bu ayda Ocak ayında bedeninize tanıdığınız dinlenme iznini artık yavaş yavaş sonlandırabilir, kendinize güzel bir adaptasyon dönemi çizelgesi hazırlayabilirsiniz. Örneğin beslenmenize daha fazla dikkat etmeye başlayabilir ve gece atıştırmalıklarını büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Bu sayede artık haftalık kilo kontrolünüzdeki rakamların yavaş yavaş yüzünüzü güldürmeye başladığını gözlemleyebilirsiniz.

MART’TA ‘%100 SAĞLIKLI YAŞAMI’ BAŞLATIN!

Mart’ın ve bahar mevsiminin yavaş yavaş bizlere göz kırpışıyla birlikte artık tamamen sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite düzeyimizi artırabiliriz. Bu ayda miskiniliği bir kenara bırakarak kabuğumuzdan çıkmak ve sağlıkla yüzde yüz buluşmaya niyet edin. Örneğin doğa yürüyüşleri ve açık hava sporları bu dönem için gerçekleştirebileceğiniz en uygun fiziksel aktiviteler arasında yer alıyor. En azından hafta sonlarında da olsa doğada yapacağınız birer saatlik yürüyüşlerin hem bedensel hem de ruhsal enerjinize kattığı olumlu etkileri farkedeceksiniz. Bunların yanısıra baharın sunduğu taze meyve ve sebzeleri de her gününüze katarak beslenmenize de daha fazla dikkat etmeye başlamalı ve kalori alımızı da dengelemeye başlamalısınız. Eğer gerekiyorsa diyetisyeninizden randevu almak ve spor salonuna tekrar başlamak adına da çok uygun bir zaman dilimindesiniz.

NİSAN’DA AKTİVİTE DÜZEYİNİZİ ARTIRIN

Mart ayıyla birlikte daha sağlıklı bir yaşam ve beslenme örüntüsü çizmeye başlamış fakat henüz hareketi hayatınıza yeterince katamamışsanız, havaların bir nebze daha fazla ısınmaya ve günlerin uzamaya başladığı nisan ayında fiziksel aktivite düzeyinizi de mutlaka artırmalısınız. Örneğin haftanın üç günü sabah ya da akşamleyin 45’er dakikalık tempolu yürüyüş yapmanız bile bu konuda size büyük destek sağlayacaktır.

MAYIS’TA EN KÖTÜ ALIŞKANLIĞINIZLA VEDALAŞIN

Bahar enerjisini en yüksek seviyede hissettiğimiz ve dolayısıyla daha pozitif bir enerji içerisinde olduğumuz bu güzel mayıs ayında hayatınızdaki en kötü alışkanlığınızla vedalaşmaya ne dersiniz? Örneğin sigaradan vazgeçebilir ya da hayatınızda hem sağlığınızı hem de yaşam biçiminizi etkileyen türlü negatif alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmeye ve dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

Sağlığımızı negatif yönde etkileyen bazı kötü alışkanlıklar: sigara, sağlıksız beslenme, aşırı alkol tüketimi, uyku düzensizliği, stresi yönetememe sorunu vb.

HAZİRAN’DA BEDEN VE RUHUNUZA HEDİYELER VERİN

Haziran ayıyla birlikte yaz mevsimini kendinize yaz tadında hediyeler sunarak karşılayın. Örneğin sizi yaz enerjisine adapte edecek kıyafetler alabilir ya da ruhunuzu besleyip geliştirecek etkinlik ya da eğitimlere katılmak için harekete geçebilirsiniz. Bunların yanısıra iş temponuzdan vakit ayırarak yalnızca kendinizle başbaşa geçireceğiniz 24 saatlik bir zaman dilimini bile kendinize ayırarak dilediğiniz yapmak bile sizi ertesi gün çok daha enerjik bir hale büründürecektir.

TEMMUZ’DA KENDİNİZE EKSTRADAN VAKİT AYIRIN

Temmuzla birlikte yaz mevsimini artık net olarak hissetmeye başlıyoruz. Birçok kişinin tatilde olduğu, plajların dopdolu olduğu bu güzel ayda haziran ayında olduğundan daha farklı olarak daha uzun bir zaman dilimini kendinize ve ailenize ayırın/ayırmaya çalışın. Bütçenize uygun mini tatil planları, deniz kenarında kitabınızla birlikte geçireceğiniz dinginleştirici molalar, sevdiklerinize daha fazla vakit ayırmak gibi ruhunuzu ve bedeninizi besleyecek her türlü aktivite için temmuz ayında mutlaka kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

AĞUSTOS’TA SICAĞI AVANTAJA DÖNÜŞTÜRÜN

Sıcak ağustos ayında bol bol yüzün, güneşten yararlanın, vücudunuzdaki D vitamini seviyenizi artırın! Tabii güneşin zararlı ışınlarının size zarar vermeyeceği süre ve zaman dilimlerinde güneşlenmeyi tercih etmeyi de unutmayın… Ağustos ayında artan sıcaklar iştahınızı da baskılayabileceğinden bu süre zarfında gerekiyorsa diyete de başlayabilir, fazlalıklarınızla daha rahat bir şekilde vedalaşabilirsiniz.

EYLÜL’DE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Güçlü bir bağışıklık sistemine mevsim değişimlerinde bir nebze daha fazla ihtiyacımız oluyor. Özellikle de eylül ayında hava değişiminin neden olabileceği soğuk algınlığına yakalanma riskinizi minimize edebilmek adına antioksidanlar bakımından zengin beslenmeye yönelin. Özellikle sebze ve meyvelere günlük beslenme programınızda bolca yer açın. Bunların yanısıra doğal probiyotik olan ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye de büyük destek sağlayan kefiri de beslenme programınızda bu ay mutlaka bulundurun.

EKİM’DE DAHA POZİTİF OLUN!

Ekim ayında yaz mevsimiyle vedalaşıyor olduğumuzu günlerin kısalmasıyla birlikte daha fazla hissediyoruz. Bu durum da bizleri daha depresif yapabiliyor. Bu nedenle ekim ayında ruhen daha pozitif hissedebileceğiniz ve sizi daha enerjik kılacak aktivitelere yönelmeyi ihmal etmeyin.

KASIM’DA İŞTAHINIZI KONTROL ALTINDA TUTUN

Kasım ayında iştahımız kat be kat artabiliyor! Bu nedenle bu ayda kendimizi kontrol altında tutmak çok önemli. Kış boyu yağlanmak istemiyorsak kasım ayında sofralarımızın posa içeriği bakımından zengin olmasına özen gösterelim. Kasım ayında iştahı baskılamaya destek sağlayacak bazı besinler; kuru baklagilleri, yoğurt, süt, ayran, kefir, tok tutmaya yardımcı her türlü meyve ve sebze çeşitleri, balık, et, tavuk, ceviz, badem.

ARALIK’TA KENDİNİZİ ALKIŞLAYIN

Bizler ne yazık ki zihnen negatif durumlara odaklanmayı pek bir severiz. Bu nedenle her sene sonu tüm sene boyunca istediklerimizi ‘yine elde edemediğimiz’ yanılgısına kapılır (varolan güzel şeyleri hatırlamayı seçmediğimiz ve negatif durumlara odaklandığımız için), gelecek olan bir sonraki seneden medet umar, tüm hayallerimizin bir sonraki senede gerçekleşmesini dileriz. İçerisinde bulunduğumuz seneyi de çöpe atıverir, çoğu zaman da bir anını bile mutlulukla hatırlamayız.

İşte 2017’nin Aralık ayında bunu kendinize yapmayın. Yaşamınızdan akıp giden iyi ve güzel olayları da hatırlamayı seçin. Mesela kendinizi diğer 11 ay boyunca gerçekleştirdiğiniz tüm iyilikler için kutlayın. Tüm sene boyunca yaşamış olduğunuz olumlu şeyleri ve sağlık adına bedeninize, ruhunuza ve zihninize kattığınız tüm artıları bir kağıda yazın ve tüm her şey için şükredin.

Hepimiz için sağlık dolu, güzelliklerle dolu bir gün olsun.