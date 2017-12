2017’den akılda kalanlar…

KKTC’de 2017’nin ikinci yarısına, erken seçim kararı alınması ve seçim süreci damgasını vurdu.



Sağlıkta, hekimlere ikinci iş yasağı 1 Ağustos’ta yürürlüğe girerken eylemler dinmedi; eğitimde ise, Çanakkale’de kampa götürülen öğrencilerle ve Atatürk Öğretmen Akademisi ve Lefke Avrupa Üniversitesi arasında imzalanan protokol tartışmalara ve eylemlere yol açtı.



Kamuoyunda çok tartışılan ve eylem nedeni olan kış saati uygulamasına bir yıl aradan sonra yeniden geçildi, mesai saatleri de yeniden düzenlendi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, hem bakanlıktan hem de Demokrat Parti’den istifa ederek, Ulusal Birlik Partisi’ne geçti.



Temmuz-Aralık döneminde KKTC’de yaşanan ve medyaya yansıyan olaylardan bazıları şöyle:



TEMMUZ



Hamitköy kavşağında 1 Temmuz’da bir van araçta, 2 ton kaçak et tespit edildi.



Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası (KŞK-SEN), “Kayıp İhbar Hattı 181”in akılda kalıcı olabilmesi için kampanya başlattı.



YANGINA TC’DEN VE İNGİLİZ ÜSLERİNDEN HELİKOPTER VE UÇAK



1 Temmuz’da Kalkanlı piknik alanı karşısında kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan ve Tepebaşı bölgesinde etkili olan yangında, 450 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, İngiliz Üsleri’nden gelen iki yangın söndürme helikopteri yanında Türkiye’den bir yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin müdahalesiyle söndürülebildi.



Çevre Koruma Dairesi, farkındalık yaratmak için çemberlere çevreyle ilgili bilgilendirici tabelalar yerleştirdi.



Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi.



KKTC’de yayımlanan günlük gazetelere “Geleneksel Medya Destek Programı” kapsamında aylık 20 bin ile 5 bin TL arasında değişen maddi katkı sağlanması kararı alındı.



6 milyon TL’ye yenilenen 5 kilometre uzunlukta 8 metre genişlikteki Gönyeli- Boğazköy anayolu (eski Girne yolu) Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de katıldığı 7 Temmuz’daki törenle açıldı.



SICAK SAATLERDE ÇALIŞMA YASAĞI



Yaz aylarında aşırı derecede yükselen sıcaklığın dış mekanlardaki çalışanların sağlığını olumsuz etkilediğini göz önüne alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Temmuz’dan itibaren 3 gün boyunca 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasakladı ve ihlal edenlerin ALO 102’ye ihbar edilmesini istedi.



Beyarmudu-Türkmenköy kavşağında 19 Temmuz’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, bir araçta 230 kilo kaçak et bulundu.



Sağlıkta yaşanan tartışmalar sürerken Sağlık Bakanlığı, Tıp-İş ile 11 Mayıs 2017’de varılan mutabakat gereği imzalanan 6 maddelik protokolün, bakanlıkça yerine getirilmesi gereken tüm sorumluluklarını, protokolde verilen tarihlerden önce tamamladığını açıkladı.



BEROVA’NIN TEKNESİ BATTI



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'ya ait tekne, 22 Temmuz akşam saatlerinde

Girne Limanı mendireği civarında battı. Berova'yla birlikte teknede bulunan 2’si Berova’nın oğlu, toplam 7 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri ve kendi imkanlarıyla yüzerek kurtuldu.



Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında, karşılıklı öğretmen ve öğrenci alımı yapılması ve ayrıca eğitim kadrolarına birlikte çalışma imkanı sunan işbirliği protokolü, 24 Temmuz’da imzalandı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 26 Temmuz’daki toplantısında yeni asgari ücreti, brüt 2 bin 175 TL olarak belirledi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini 6 ay uzattı.



İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, Ercan seferi yapan iki uçağı da etkiledi.

Ercan –İstanbul seferi yapan THY uçağı Çanakkale’ye zorunlu iniş yapmak durumunda kalırken, Atlasjet’in İstanbul- Ercan seferi için havalanan bir uçağı da Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaptı. İstanbul-Ercan seferi için havalanan uçağın burnu ve ön camları dolu yüzünden zarar gördü. Yolcular korkulu anlar yaşadı.



AĞUSTOS



GİRNE’DE İZİNSİZ İNŞAATA YIKIM



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2 Ağustos’ta Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl A.Ş ve Banayan Beach Limited’e ait otel inşaatında, planlama onayı bulunmayan ve Şehir Planlama Dairesi tarafından belirlenen fazla katların yıkımına başlandığını açıkladı.



KTAMS, hükümeti, Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında imzalanan protokolü geri almaya çağırdı.



Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Eurobarometer ilkbahar anketinde, Kuzey Kıbrıs’taki en ciddi sorunun hayat pahalılığı ve istihdam olduğu, Kıbrıs sorununun beşinci sırada geldiği açıklandı.



Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği 3 Ağustos’ta, “Yüksek Mahkeme’nin kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasını yasaklayan kararına uyulmadığı” ve “bazı kamu hekimlerinin kliniklerinin yasallaştırılmaya çalışıldığı” gerekçesiyle, Yüksek Yönetim Denetçisi’ne (Ombudsman) şikayet dosyaladı.



ÇANAKKALE KAMPI TARTIŞMA KONUSU OLDU



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Çanakkale’ye “eğitim, kültür gezisi” adı altında düzenlenen geziyi eleştirdi ve Türk tarihinde bir kahramanlık destanı olan Çanakkale savunmasının, dini propagandaya alet edildiğini savundu. Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan kültürünü İslam diye Türkiye halkına sunan anlayışın, ‘bizde ne varsa sizde de olacak’ ilkesi temelinde, laik, demokratik Kıbrıs Türk toplumunu dönüştürme çabalarına hız verdiğini” ileri sürdü.



AÖA-LAÜ PROTOKOLÜ EYLEMLERE YOL AÇTI



Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında imzalanan protokole karşı bazı sendikalar ve siyasi partiler tarafından 4 Ağustos’ta Meclis önünde eylem düzenlendi. Davulların çalındığı eylemde, “Okuluma dokunma, eğitimi satma”, “Direnmek AÖA’nın kaderinde var”, “AÖA’yı kapattırmayız” yazılı pankartlar taşındı.



SALAMİS’TE 9. SENFONİ



KKTC'nin Almanya Fahri Konsolosu Turgay Hilmi'nin organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde 250 kişilik uluslararası koro ve orkestranın seslendirdiği

Beethoven'in 9. Senfonisi, 4 Ağustos’ta Salamis Antik Tiyatro'da sahnelendi.



KTAMS, Merkez Bankası’nda “yasa dışı” olduğunu savundukları bazı uygulamalara yönelik Ombudsman’a şikayet dilekçesi sundu.



Nükleere Hayır Platformu, 8 Ağustos’ta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde, Türkiye’de Akkuyu’ya yapılmak istenen nükleer santrali protesto etti.



2017-2018 YGS-LYS sınavlarının yerleştirme sonuçlarıyla, KKTC üniversitelerine 10 bin 795 öğrencinin, yerleşme hakkı kazandığı açıklandı.



PROTOKOLÜN İPTALİ İÇİN YİM’E BAŞVURULDU



KTÖS, KTOEÖS’ün de desteğiyle LAÜ ile AÖA arasında imzalanan protokolün iptali için 9 Ağustos’ta Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurdu.



Lefkoşa’da bir şirket, muhasebecisi tarafından dolandırıldı. Son 3 yılda 1 milyon 600 bin TL’yi zimmetine geçirdiği belirlenen 36 yaşındaki muhasebeci T.G., tutuklandı. Olay, polis tarafından 9 Ağustos’ta basına açıklandı.



Kamu hekimlerine ikinci iş yasağıyla birlikte ara formül olarak gündeme gelen “bakanlık denetiminde özel hasta bakma hakkı” ile ilgili tüzükte değişiklik yapıldı.



Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), iç turizmi canlandırmak amacıyla yurt içi otellerde indirim kampanyası düzenledi.



Uzun zamandır sorun yaşanan Girne Oray 10 sitesinin tapuları sahiplerine verildi.



T&T ŞİRKETİNİN GELİRLERİNE HACİZ…



Maliye Bakanlığı, 11 Ağustos’ta ödenmemiş vergi borcu nedeniyle T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Ltd.’in gelirlerine haciz koydu.



CTP, hükümetin eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıklar verdiğini belirterek eleştirilerde bulundu.



Muratağa-Sandallar’da 1974’te Rumlar tarafından öldürülen ve son çalışmalarla kimlikleri tespit edilen Ayşe Süleyman, Zalihe Süleyman, Dilnevaz Süleyman ve Güldane Mehmet için 14 Ağustos’ta cenaze töreni düzenlendi.



FETÖ/PYD SORUŞTURMASI KKTC’YE DE UZANDI



KKTC’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bazı askerler gözaltına alındı. Bazı zanlıların evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait kitap ve bazı materyaller ele geçirildiği açıklandı.



E-vergi otomasyon sistemi 16 Ağustos’ta törenle açıldı.



Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, kamu hastaneleri dışında yasa dışı çalışan kamu hekimleri bulunduğunu ve bunun Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından görmezden gelindiğini savundu.



Karpaz’a 72 yataklı, tam teşekkülü, 2’nci basamak hastane yapılacağı açıklandı. Pamuklu’da inşa edilecek hastane projesi için 18 Ağustos’ta Sağlık Bakanlığı’nda protokol imzalandı.



Halkın Partisi (HP), 20 Ağustos’ta “Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun bazı kararlarıyla bankanın zarara uğratıldığı” gerekçesiyle Başsavcılığa başvurdu.



Girne’de belediyeye yapılan bir ihbar, bir insanlık dramını ortaya çıkardı. Çocuk denecek yaşta, 15 yaşında 5 aylık da hamile olan bir genç kız, 2 yaşındaki çocuğuyla pislik içindeki evde yaşarken bulundu.



Karpaz bölgesindeki hür eşeklerin, bölgedeki Milli Park’ta özel bir bölgeye toparlanacağı ve kayıt altına alınacağı açıklandı.



HASTANEDE RANDEVU SİSTEMİ



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerinde 22 Ağustos’tan itibaren randevu sistemi uygulaması başlatıldı.



DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilip, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nün katkılarıyla üretilen elektrikli araç “Z-Zero”, katıldığı ‘TUBİTAK-Batarya Elektrik Enerjili Araç Yarışları – Elektromobil 2017’ (Efficiency Challenge Electric Vehicle) yarışmasında tasarım ödülüne layık görüldü.



Kıbrıslı Türk ve Rum genç gazetecilere yönelik iki aylık değişim programı hazırlandı.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Sendikası ortaklığında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) önderliğinde 1 Kasım ile 31 Aralık arasında Kıbrıs'ın kuzeyinden seçilen genç gazeteciler güneyde, güneyden seçilen genç gazeteciler de kuzeyde 5 gün görev yaptı.



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ortam gazetesi ile 28 Ağustos tarihi itibarıyla hiçbir bağının kalmadığını açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, Girne Akçiçek Hastanesi morgunda yaşanan arıza nedeniyle Diş Hekimi Dr. Erdoğan Mirata’nın cenazesinin gerekli koşullarda muhafaza edilemediğinin tespit edildiğini belirterek, yaşanan üzücü olaydan ötürü aileden özür diledi.



EYLÜL



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Sayıştay Başkanı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü kız kardeşi yerine Sayıştay Başkanı’nın eşinin atanmasıyla” ilgili kararnameyi, “atamalar, denetime gölge düşürmemeli” diyerek imzalamadı. Sayıştay Başkanı Osman Korahan ise Cumhurbaşkanı Akıncı’nın imzalamama gerekçelerini eleştirerek, “Akıncı’nın kendi müzakerecisinin eşini Başbakanlık Denetleme Kurulu’na atarken denetim fonksiyonunun zafiyete düşeceğini öngörmemiş olması şu anda yapılan açıklamaları ile çelişki göstermektedir” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yürütülmekte olan FETÖ soruşturmaları ile ilgili 7 Eylül’de açıklama yaparak, KKTC’nin hiçbir terör örgütünün yuvalanabileceği bir yere dönüşmemesi gerektiğini, mücadelenin hukuk içinde yürütülmesinin devletin görevi olduğunu ifade etti.



KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak “Beklentimiz, Rum polisinin darp ve insanlık dışı uygulama nedeniyle cezalandırılması, söz konusu şahsın gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından KKTC’ye iade edilmesidir” dedi.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), adrese basılı fatura dağıtma uygulamasını sonlandırdığını; dileyen abonelerin SMS ve e-mail yoluyla elektronik ortamda veya bölge

amirliklerine giderek basılı fatura temin edebileceğini duyurdu. Maliyetleri düşüren bu uygulamayla birlikte maktu ücretlerde 4.95 TL indirim uygulanmaya başlandığı da açıklandı.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, okulların altyapı yatırımlarına 20 milyon TL’lik bir pay ayrıldığını ve bu ayrılan pay doğrultusunda okullarda belirlenen eksikliklerin giderilmesine çalışılacağını açıkladı.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, “Öğretmenlerin Yer Değiştirilmeleri Tüzüğü”nde yer alan “İlkokullarda Yıllık Geçici Görevlendirme” maddesinin Anayasaya aykırı bulunmadığını açıkladı.



DEV-İŞ, 11 Eylül’de, devlet hastanelerinde ücretli sağlık hizmeti verilmesini düzenleyen tüzük değişikliği ile ilgili ara emri başvurusunda bulundu. Serbest Çalışan Hekimler Birliği de aynı tarihte Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklik aleyhine iptal davası dosyalayıp, ara emri başvurusunda bulundu.



“GAMİNİ”LERİN KAPATILACAĞI AÇIKLANDI



Başbakan Hüseyin Özgürgün, ülkede faaliyet gösteren ve halk arasında “gamini” olarak da bilinen odun kömürü ocaklarının tümünün, çevreye olumsuz etkilerinden dolayı kapatılacağını açıkladı.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Motorlu Araçlar Birimi’nde birkaç ay içinde online hizmete geçileceğini açıkladı.



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), okul öncesi eğitim kurumlarında okul aile birlikleri veya idarenin, 4 yaş grubu öğrenciler için yaptığı öğretmen yardımcısı istihdamlarını gayrı yasal buldu.



Gazimağusa’da, “Çifte Mazgal” olarak bilinen tarihi Martinengo Tabyası’nda, Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen konservasyon (koruma) çalışmaları tamamlandı.



Türk Kızılayı’nın Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiği kan bağış otobüsüne Sağlık Bakanlığı çalışanı, Thalassaemia Derneği yöneticisi, merhum sanatçı Mustafa Gürsoy’un adı verildi. Otobüsle birçok bölgede kan bağış kampanyaları düzenlendi.



14 Eylül’de Lefkoşa’yı kötü koku, etkisi altına aldı. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, şehri etkisi altına alan ve tüm kente yayılan kokunun boş arsalara dökülen gübreden kaynaklandığı bildirildi.



KTÖS hükümete karşı “Toplumsal Direniş” eylemi başlattı. 14 Eylül’de Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı önünde basın toplantısı düzenlendi, AÖA’ya yüründü. Eylemde “AÖA’yı kapattırmayız” yazılı pankartlar taşındı, davullar çalındı.



GÖNYELİ ÇEMBERİNDE KAÇIŞ KOLLARI



Gönyeli Çemberi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan ve “kaçış kolları” olarak da ifade edilen Gönyeli Çemberi 1’inci Etap Projesi, 15 Eylül’de törenle açıldı.

Kaçış kollarıyla, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt yönünden gelen ve giden araçların Gönyeli çemberinde yığılmasının önlenmesi hedefleniyor.





Sağlık Bakanlığı, KKTC genelinde ve özel olarak Esentepe bölgesinden bakanlığa ulaştırılan herhangi bir sıtma ihbarı olmadığını, ancak, hastalığın yaygın olduğu ülkelerden gelen bir yabancı turistte tespit edilen sıtma hastalığının tedavi edildiğini açıkladı.



Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 19 Eylül’de yaptığı açıklamayla Genel Başkan Buray Büsküvütçü’nün yurt dışına çıkışının mahkeme tarafından yasaklandığını bildirdi ve Savcılık’a eleştiriler yaptı.



Serbest Çalışan Hekimler Birliği, "Mandamus emrine riayetsizliğin" ortadan kaldırılmasını talep etti. Birlik, Sağlık Bakanlığı aleyhine hapislik istidası dosyaladığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise, Gardiyanoğlu’nun açıklamalarının, gerçeği yansıtmadığını kaydederek, “kişisel hırslarla sağlığın tartışılmasına izin vermeyeceklerini” belirtti.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil; LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan ve Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın AÖA’yı kapatma projesi bulunduğunu savunarak, bu üç kişiyi Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bir mektupla şikâyet ettiklerini açıkladı.



ÖĞRENCİ OTOBÜSTE UNUTULDU



Değirmenlik bölgesinde bir öğrenci, okul otobüsünde unutuldu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı soruşturma başlattı.



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, 21 Eylül’de Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu aleyhine Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’a başvurdu.



DOĞURURKEN ÖLECEĞİ ANLAŞILAN İNEĞİ KESİP SATANLARA CEZA



Gaziköy’de doğum yaptığı sırada öleceği anlaşılan ineğin kesilip, etinin Lefkoşa’da bir kasapta satışa sunulduğu tespit edildi. Polis, 21 Eylül’de meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben de, hem hayvan üreticisi hem de kasaba, asgari ücretin iki katı oranında para cezası verildiğini, ayrıca işletmenin faaliyetlerinin 6 ay durdurulduğunu açıkladı.



Türkmenköy-Köprü köyleri arasında 22 Eylül’de 3 ton kaçak et ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “cinsiyet ayrımcılığı temelinde milli ve dini propaganda içerikli kamplar” ve “bir bakanlık çalışanının sosyal medyada KTOEÖS ve topluma hakaret ettiği” gerekçeleriyle, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem düzenledi. 22 Eylül’deki eylemde, Çanakkale’de düzenlenen kamplar eleştirildi.



HP’DEN VATANDAŞLIK DAVASI



Halkın Partisi, “kısa süre önce KKTC’de daimi ikameti olmaksızın turist olarak bulunan bir şahsın Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılmasını” 22 Eylül’de Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıyarak dava açtı.



Kıbrıs Türk siyasetinde 33 yıl boyunca milletvekili olarak yer alan Mustafa Hacıahmetoğlu, 22 Eylül’de hayatını kaybetti.



“Avrupa Hareketlilik Haftası” Avrupa kentleriyle birlikte Lefkoşa’da da kutlandı. “Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım” sloganıyla düzenlen “Otomobilsiz Yaşam Günü” etkinliği Surlariçi’nde yapıldı.



YABANCI İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ TARTIŞMASI



Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i ziyaretinde, yabancı işçilere daha düşük ücret verilmesi önerisine özellikle sendikalardan tepki geldi. Kaymak, Saner’le görüşmesinde “3’üncü ülkelerde ayda 50 dolar maaş alan bu insanlar KKTC’de 500- 600 dolar ücret alıyorlar” diyerek bu durumun ülkede pahalılık yarattığını savundu.



İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında Ankara’da imzalanan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Protokolü” ile KKTC’de 169 noktaya MOBESE diye nitelendirilen sistemin kurulacağı ve 52 milyon liralık projenin 6 ayda tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.



Besim Baysal ve Mine Balman tarafından hazırlanan Kıbrıs’taki Ermenileri konu alan “Birlikte” adlı belgesel, eylül ayında ilk gösterimini yaptı.



KKTC’de eylül ayına kadar 120 kişinin organ bağışında bulunduğu, organ bekleyenlerin isimlerinden oluşan "bekleme listesinde" ise 150 kişinin yer aldığı açıklandı. Yaklaşık üç yıl önce yürürlüğe giren organ nakliyle ilgili yasanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan böbrek nakli ameliyatlarının sayısı 21'e ulaştı.



EKİM



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu, “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yenilendi. Genel Kurul salonu; tavanından tabanına, duvarından koltuklarına kadar baştan aşağı revizyondan geçirilerek modernize edildi. Milletvekillerinin yerlerinden konuşabilmesi için mikrofonlar yerleştirildi. Meclis yaz tatili sonrası ilk toplantısını da 2 Ekim’de yaptı.



Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çevre Gönüllü Kartları” dağıtıldı. Gönüllü çevreciler uygulaması yeniden başladı. Gönüllüler, çevreyi kirlettiği tespit edilen şahısları Çevre Koruma Dairesi’ne bildirecek.



“Kış mevsiminde yaz saati uygulaması”na karşı 33 örgüt imza kampanyası başlattı, 2 Ekim’de Meclis önünde eylem yapıldı.



Kayıtsız IMEI’li (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) cihazların kayıtsız olarak kullanım sürelerinde değişiklik yapıldı. Buna göre kayıtsız bir cihazın, yıl içerisinde ayrı günlerde veya arka arkaya toplam 90 gün boyunca kullanılabilmesi mümkün kılındı.



KKTC Uluslararası Atletizm Şampiyonası, 3 Ekim’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda 13 ülkeden 65 atletin katılımıyla yapıldı.



İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Meclis Genel Kurulu’nda 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, hükümetleri döneminde toplam 9 bin 295 vatandaş yapıldığını söyledi.



Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, 4 Ekim’de Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de katıldığı törenle hizmete açıldı. Hastanenin en büyük ve donanımlı ikinci diş hastanesi olduğu belirtildi.



Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Müge Günay’ın yaptığı ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargolar nedeniyle yaşanan “çaresizlik göçlerinin” anlatıldığı “Sedirin Gölgesi"nde (In The Shadow of Cedar) adlı kısa film, Cardiff Uluslararası Film Festivali’nde gösterime seçildi.



SAAT EYLEMİ



Kış mevsiminde yaz saati uygulamasını kabul etmeyen ve coğrafi koşullara uygun saat dilimine geçilip saatlerin bir saat geriye alınmasını talep eden bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, 6 Ekim’de Lefkoşa’da Dereboyu’nda yürüyüş düzenledi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, 8 Ekim’de yaptığı açıklamada, tarihin yaklaşmasıyla yine gündeme gelen ve toplumsal bölünmeye yol açtığını gözlemlediğine işaret ettiği saatlerin geri alınması konusunun Meclis’te, enine boyuna bilimsel verilerle tartışılması gerektiğini söyledi.



TAKSİCİLER EYLEMDE



KKTC Birleşik Taksiciler Birliği, turistik T izinlerinin durdurulması, taksicilerle ilgili bir takım yasal düzenlemeler yapılması ve aktif denetim talebiyle 9 Ekim’de Meclis önünde eylem yaptı. Daha sonra Ercan Havalimanı’na taşınan eylem yüzünden yol kapandı, uçaklarına yetişecek yolcular sıkıntı yaşadı.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, denetimlerde, çevre kirliliğiyle ilgili faaliyetler için toplam 80 ceza kestiğini açıkladı.



OKUL SU DEPOLARINDA KOLİ BASİLİ



Su depolarında koli basiline rastlanan 40 okulda, 42 su deposu boşaltılıp temizlenerek temiz suyla dolduruldu. Sağlık Bakanlığı 12 Ekim’de, Girne, Lefkoşa ve İskele bölgelerindeki 40 ilkokul, ortaokul ve lisede bulunan 42 su deposunda, koli basili mikrobuna rastlandığı ve bu okullarda su kullanımının durdurulduğunu açıkladı.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu 12 Ekim’de yaptığı açıklamayla, taksicilerin eylemine neden olan “Turistik T” izinlerini, yasal düzenleme yapılıncaya kadar durdurma kararı aldığını duyurdu. İzin Kurulu ayrıca, Turistik T (9+1) izinleri ile ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan yasal düzenlemelerin tamamlanarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulması ve en kısa süre içerisinde yasallaşması konusunda da karar üretti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaklaşık 6 aydır boş olan KKTC Merkez Bankası Başkanlığı’nın bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerektiğini söyledi.



Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) televizyonunun kurucu müdürü, araştırmacı, yazar, şair Harid Fedai, 87 yaşındayken 13 Ekim’de yaşama veda etti.



İNTERNETTEN KUMAR OYNATANLAR TUTUKLANDI



Girne’de internetten kumar oynattıkları şüphesiyle iki iş yerine operasyon düzenlendi, 10 kişi tutuklandı. Bir iş yerinde yapılan aramada 141 bin TL ve 100 bin dolar ele geçirildi.



Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü, yılın ilk altı ayında, 890 istihdama imkan ve turizme bin 398 yeni yatak ilavesi sağlayacak 18 yatırım projesine teşvik belgesi verdi.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çıkılan karayolları ihalelerini alan firmaları 16 Ekim’de açıkladı.



Girne’de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) adlı sanat odaklı yeni bir “butik” üniversite kuruldu.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 17 Ekim’de Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’la görüştü. Akıncı, erken seçim konusunda konsensüs oluştuğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini belirterek, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın pürüz içermemesine önem verdiğini vurguladı.



Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 18 Ekim’de Ankara’yı ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tam süreli ihtisas hastanesi olması için protokol imzaladı.



TURİSTİK AMAÇLA GEMİ BATIRILDI



Alsancak Belediyesi, Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan hibe olarak aldığı hurdaya çıkmış bir gemiyi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla 19 Ekim’de Alsancak bölgesi açıklarında batırdı. Yaklaşık 38 metre uzunluğunda eski bir sahil güvenlik botu olan gemi; Oris Beach açıklarında sahilden 300-350 metre uzaklıkta, 40 metre derinlikte batırıldı.



Lefkoşa Yenişehir bölgesinde 19 Ekim akşamı meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçen 27 yaşındaki Gizem Galipoğluları, 3 yayaya çarptı. Yaralılardan YDÜ öğrencisi, Filistin asıllı, Suriye uyruklu 18 yaşındaki Abdul Rahmen Murad yaşamını yitirdi.



Kıbrıs Türk siyasi tarihine damga vurmuş Oğuz Ramadan Korhan, Nejat Konuk, Ahmet Yusuf Atamsoy ve Vehbi Zeki Serter’in anıt mezarları ve çevre düzenlemesinin yapımına ilişkin protokol, 21 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’nda imzalandı.



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, SOS Çocukköyü Gülüyor” maratonu 22 Ekim’de koşuldu. 3 kategoride düzenlenen maratonun 4 km’lik halk koşusuna yüzlerce kişi katıldı. Katılımcılar arasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da vardı.



Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki anıt mezarının restore edilmesi için 23 Ekim’de ihale protokolü imzalandı.



“Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet” sloganıyla Belçika’dan otobüsle yola çıkan bir grup, 10 ülkeden geçerek 23 Ekim’de Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptı. Merkezi Belçika’da olan 60 yaş üzeri The Robinson Kulübü’nden bir heyet, Lefkoşa’da Çocuk Yuvası’na 5 bin Euro’luk bağışta bulunmak için geldiklerini açıkladı.



KKTC’nin tek seçim bölgesi yapıldığı Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 23 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.



100 BİN 629 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bu yıl 16 üniversitede 13 bin 365’i KKTC, 55 bin 890’ı Türkiye Cumhuriyeti ve 31 bin 374’ü de üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğu toplam 100 bin 629 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü açıkladı.



İş kazalarında ölümlere dikkat çekmek amacıyla 24 Ekim’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Sendikal Platform, bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, son 7 yılda 51 kişinin iş kazalarında hayatını yitirdiğini belirtti. Bazı eylemcilerin kefen ve baret giydiği eylemde, “Kaza Değil Cinayet” yazılı pankart açıldı.



Bakanlar Kurulu, 24 Ekim’deki toplantısında KKTC yurttaşı istihdam eden işverenlere teşvik verilmesini kararlaştırdı. Kurul, muhtarlara bina verilmesi konusunda da karar aldı.



Türkiye’de tutuklanan Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonucunda hakkında kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi.



KIŞ SAATİNE GEÇİLDİ



KKTC bir yıl aranın ardından 29 Ekim’de yeniden kış saati uygulamasına geçti.



Turizm ve Çevre Bakanlığı, denizlerdeki kirliliğe karşı 7/24 kamera sistemiyle takip edilebilecek sıkı denetim başlattığını açıkladı.



Bakanlar Kurulu, 30 Ekim’deki toplantısında 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı, 5 milyar 732 milyon TL olarak onaylayarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti. 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın KKTC tarihindeki ilk denk bütçe olduğu belirtildi. Erken genel seçim nedeniyle bütçe Meclis’te görüşülmedi.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP grubuna bağlı bazı milletvekillerinin, Ercan ihalesiyle ilgili olarak Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst hakkında sunduğu Meclis Soruşturması Açılması önergeleri, 31 Ekim’de görüşülerek oy çokluğuyla reddedildi.



19 milletvekili, Meclis’in federasyonun müzakerelerde bir çözüm modeli olmaktan çıktığına ilişkin karar alması istemiyle 26 Ekim’de Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na öneri sundu. Bazı sendika ve sivil toplum örgütlerinden oluşan “Kabul Etmiyoruz Platformu” ise 31 Ekim’de meclis önünde eylem yaparak 19 milletvekilinin önerisini protesto etti.



KASIM



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi tarafından onayına gönderilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nı, aldığı hukuki değerlendirmeler ile Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhuriyet Meclisi ve Yüksek Seçim Kurulu başkanlarının da yer aldığı toplantının ardından, 1 Kasım’da imzaladı.



Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, kontenjan verilen KKTC'deki üniversitelerin rektörleriyle görüşmek amacıyla 1 Kasım’da KKTC’ye geldi, devlet ve hükümet yetkilileriyle de görüşmeler yaptı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin emekli maaşlarını son 9 ayda hiç borç almadan ödediğini, 13’üncü maaş için 20 milyon TL bloke edildiğini, kurumun borcunun 76 milyon TL’sinin ödendiğini ve bunun tarihte bir ilk olduğunu söyledi.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, sanayi sektöründe, yıllık cirosu 10 milyon TL’nin üzerinde olan işletmelere, yatırım projeleri karşılığında 500 bin TL faiz katkısı öngören

2017 Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredisi Programı’nı açıkladı.



TIP-İŞ EYLEMDE



Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 2 Kasım’da kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde eylem yaptı. Acil servisler, acil ameliyat, diyaliz hizmetleri ve onkoloji dışında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde hizmetler durdu.



BEROVA İSTİFA ETTİ



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 2 Kasım’da bakanlık görevinden ve DP’den istifa ettiğini ve bundan sonraki siyasal yaşamına, her zaman ülküsünü kurduğu sağda birleşme inancıyla UBP’de devam edeceğini açıkladı. Berova istifasını DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ’a sundu. Denktaş, seçime kadar bakanlığa kendisinin vekalet edeceğini açıkladı.



Metehan Sınır Kapısı’nda, güneyden alınarak ülkeye sokulmaya çalışılan 353 kg ağırlığında donmuş sığır eti ele geçirildi.



Ankara’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla görüşen TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kıbrıs Türkü'nün saçının bir teline bile dokundurtmayız. Biz oradaki insanları kendi kardeşimiz gibi görüyoruz" dedi.



Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde eylem yaptı. Ülke genelinde kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde acil servisler, acil ameliyat, diyaliz hizmetleri ve onkoloji dışında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde iki gün boyunca hizmet verilmedi.



GİRNE SULAR ALTINDA



3 Kasım’da Girne’de etkili olan sağanak yağmur yüzünden bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik aksadı, elektrik kesildi.



BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Bakanlar Kurulu’nun bir hafta içerisinde 114 kişiye vatandaşlık vermesini eleştirdi. UBP-DP hükümetinin 18 aylık sürede 11 bine yakın vatandaşlık verdiğini ifade eden İzcan “Siz hangi demokratik seçimden bahsediyorsunuz” diye sordu.



PANİK BUTONU UYGULAMAYA GİRDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nı (2017-2021) açıkladı. Şiddete uğrayan kadınların acil olarak cepten yakınlarına ve 183 Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ulaşmada kullanabilecekleri “panik butonu” uygulaması da tanıtıldı.



MERTEKÇİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ



TKP ve BDH eski Milletvekili, Yalova Spor Kulübü Başkanı 51 yaşındaki Tahsin Mertekçi, 4 Kasım’da Akçay’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Mertekçi 5 Kasım’da Meclis’teki törenin ve Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'nda toprağa verildi



Mehmetçik Belediyesi, sertifikalı, kontrolden geçmiş yerli ürünlerin satılacağı “Cittaslow Mehmetçik Market”i 5 Kasım’da hizmete açtı.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ulusal Birlik Partisi Grubu adına Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz’un sunduğu “Kıbrıs Rum Meclisinin Çözüm Sürecine Darbe Vuran Kararına İlişkin Karar Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşmesi”ne ilişkin tezkere oy çokluğuyla onaylandı.



“Şiddete Karşı Diren" çalışması kapsamında hazırlanan Ev İçi Şiddet Yasası ile ilgili taslak, 7 Kasım’da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuldu.



GİRNE’DE OKULSUZ ÖĞRENCİLERE ÇÖZÜM



Milli Eğitim ve Kültür Bakan Vekili, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Girne’de okul eksikliği yüzünden okula gidemeyen 83 öğrencinin GAÜ Anaokulu’nda boş olan sınıflarda eğitime başladığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7 Kasım’da Başsavcılığı ziyaret ederek Başsavcı Aşkan İlgen ve ekibinden, Başsavcılığın çalışmaları ve yürütülen davalar konusunda bilgi aldı. Akıncı, “Başsavcılığın çok iyi çalışması ve işlevini yerine getirmesi, demokratik hukuk devletinin iyi işleyişi ile yakından alakalıdır” dedi.



KTOEÖS, Türkiye’den KKTC’ye görevlendirilmek istenen 167 öğretmenle ilgili eylemsel ve hukuki mücadele başlatıldığını açıkladı.



Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”ni 7 Kasım’da oy çokluğu ile kabul etti.

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı Meral Akıncı, ev içi şiddetle ilgili gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını hatırlatarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine işaret etti.



CTP Milletvekili Doğuş Derya, 2014 yılında Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sonrasında Bertan Zaroğlu tarafından sosyal medya üzerinden hakarete uğradığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Zaroğlu’nu, 45 bin TL tazminat yanında 15 TL'de avukat masrafını ödemeye mahkum etti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 8 Kasım’da Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ı ziyaret etti.



Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, görevde bulundukları sürede hazırladıkları projelerin 2018’de hayat bulacağını kaydederek, “2018 sağlıkta reform yılı olacak” dedi.



Çalışma izinlerinde tüm işlemlerin 1 Aralık’tan itibaren bilgisayar ortamında online olarak yapılabileceği açıklandı.



2 GÜNLÜK CEZAEVİ EYLEMİ



Merkezi Cezaevi’nde örgütlü KTAMS ve Hak-Sen, uzun bir süreden beri cezaevinde yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesi ve gardiyan eksikliği nedeniyle 9 Kasım’da grev başlattı. Gardiyanlar Birliği’nin de katılımıyla 10 Kasım’da Başbakanlık önünde oturma eylemi yapıldı. Eylem, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la görüşmenin ardından uzlaşma sağlanarak sonlandırıldı.



Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde emeği geçmiş ve Barış Harekatı’nda görev yapmış mukavemetçi, mücahit, gazi, malul gazi, hadise kurbanı ile şehitlere layık görülen Milli Mücadele Madalyaları’nın dağıtımına 9 Kasım’da Başbakanlık’ta düzenlenen törenle başlandı. Başbakan Hüseyin Özgürgün, ilk madalyayı Parlamenterler Birliği Başkanı Vedat Çelik’e taktı. 55 bin madalya dağıtılacağı açıklandı. Başbakan Özgürgün, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ı ziyaret ederek “Milli Mücadele Madalyası” takdim etti.



Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, seçim arifesinde Karpaz’ın peşkeş çekilmeye çalışıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Eylemde, “Denizi-Dağı Tükettiniz. Sit Alanlarına Göz Diktiniz”, “Dünya Mirası, Babanın Malı Değildir”, “Her Yeri Mahvettiniz, Karpaz’a Göz Diktiniz” gibi sloganların yer aldığı dövizler taşındı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nde ziyaret etti.



Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kalp damar cerrahlarını Kıbrıs'ta buluşturan "18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi" ile Fleboloji Derneği tarafından düzenlenen "9. Ulusal Fleboloji Kongresi" Girne’de toplandı.



BM Kalkınma Programı (UNDP), Derinya ve Lefke Aplıç kapılarının ara bölgede kalan bölümlerinin asfaltlanması için ihaleye çıktı.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı, CTP Lefkoşa Milletvekili Sibel Siber, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimde adaylığını koymayacağını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, onur konuğu olarak katıldığı Türkiye Barolar Birliği’nin Ankara’da düzenlediği “Ölümünün 79. Yılında Dünya Lideri Atatürk’ü Anma Programı”na katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Artık harcanabilecek zaman kalmamıştır. Uzun uzadıya gidecek, verimsiz müzakereler yerine; sonuç odaklı, bütüncül yaklaşımlara açık, süresi belli yeni bir görüşme yöntemi üzerinde durmak gerekecektir” dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, sosyal yardım ve engelli maaşı alanlara elektrik ve su masrafları için her ay 100 TL’lik destek verileceğini açıkladı.





Merkez Bankası’nın yayımladığı 2017 yılı üçüncü çeyrek bültenine göre, toplam 22 bankanın 233 şube ve 3 bin 100 personel ile hizmet verdiği KKTC bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü, önceki çeyreğe göre yüzde 5,9; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış göstererek 24.602 milyon TL’ye ulaştı.



Meclis Genel Kurulu, 13 Kasım’da yaptığı toplantıda, erken genel seçimin 7 Ocak 2018’de yapılmasını oy çokluğuyla kabul etti. Oylamada, DP ve TDP ret oyu kullandı.



Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Anayasa'ya uygunluğu hakkında görüş istediği, Meclis’ten 19 Haziran’da oy birliğiyle geçen Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasası’nı Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı buldu.



Demokrat Parti İskele Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, 13 Ocak’ta erken genel seçimde aday olmama kararı aldığını açıkladı.



Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın partisinden istifa ettiğine ilişkin tezkere Meclis’te 14 Kasım’da okunarak milletvekillerinin bilgisine sunuldu.



DP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, 14 Kasım’da, milletvekilliği erken genel seçiminde aday olmayacağını açıkladı.



Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimle ilgili takvimi 14 Kasım’da açıkladı ve seçim yasakları da başladı.



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), nüfus artışına bağlı olarak yoğunlaşan trafiği rahatlatma adına başkentin 36 noktasına Bisiklet Kiralama İstasyonu kuracağını ve mayıstan itibaren 410 bisikletin kullanıma sunulacağını açıkladı.



Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak 2018’de yapılacak “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde 6 ilçenin nüfusunu ve çıkaracağı milletvekili sayılarını 17 Kasım’da açıkladı.



Siyasi partiler YSK gözetimindeki kurultaylar veya toplantılarda üyelerinin oylarıyla aday adayları arasından adaylarını ve sıralamalarını belirledi. Bazı partilerde ise parti meclisi kararıyla adaylar belirlendi. CTP’nin elektronik oylama yöntemi kullanarak sonuçları aynı gece duyurması, DP’nin ise aday listesini Facebook’ta video tanıtımıyla açıklaması dikkat çekti.



Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği eski başkanı Ertan Ersan, 20 Kasım’da hayatını kaybetti.



Kamu kurumlarında görev yapan geçici personel, kadrolanmalarıyla ilgili “Geçici Personel Yasa Önerisi”ne destek için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı. Eylemciler, önerinin onaylanmasını alkışlarla karşıladı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 21 Kasım’da Londra’ya gitti. Akıncı, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda konuşma yaptı ve İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum örgüt temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs çözüm müzakereleriyle ilgili sürecin ve güncel gelişmelerin ele alındığı konferansta bir araya geldi.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın davetiyle bu yıl Türkiye’de 10’uncusu gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu’na katıldı.



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Polonya'nın başkenti Varşova ile Lodz kentinde temaslarda bulundu.



Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 7 Ocak 2018’de yapılacak genel seçimlere katılmayacağını, kendi bünyesinden katılacak 2 bağımsız adayı destekleyeceğini açıkladı. Ancak daha sonra bağımsız adaylardan biri olan Mehmet Birinci, adaylığını geri çektiğini duyurdu.



Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ndeki Hz. Muhammed’in süt halası Ümmü Haram’ın mezarının üzerindeki örtü çalındı. Hırsızlığın ardından KKTC’ye geçen iki zanlı, polis tarafından tutuklandı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkedeki her üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddet gördüğüne dikkat çekerek, “Bu gerçekle yüzleşme zamanı geldi. Ülkemizdeki kadın cinayetleriyle sadece 25 Kasım’da değil, her gün yüzleşmeliyiz” dedi.

Bazı sivil toplum örgütü ve sendikalar, sığınma evi kurulması talebiyle Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.



AKDAĞ: “KİŞİ BAŞINA GELİRİ 25 BİN DOLARA ULAŞTIRACAĞIZ”



TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bugün KKTC’de kişi başına gelir 13 bin dolara ulaşmış durumda. Biz bunu 25 bin dolara ulaştıracağız. Bütün mesele bu. Orası çok daha iyi yaşanan bir ülke olduğu zaman, sorun büyük oranda çözülmüş olacak" dedi.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 27 Kasım’da nisap sorunu nedeniyle toplanamayınca gündemindeki polislerin emeklilik haklarıyla ilgili yasa önerisi de görüşülemedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP’li milletvekillerinin toplantıya hiç katılmamasını, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ise toplantıda hazır bulunmamasını sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik olarak değerlendirerek eleştirdi. Erhürman, hükümet yetkililerinin olmadığı bir toplantıya katılmayı doğru bulmadıklarını söyledi.



Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Turizm Emekçileri Sendikası (TES), Dome Otel’in sözleşmesinin neden uzatılmadığının açıklanması çağrısında bulundu.



Başbakan Hüseyin Özgürgün, güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu, erken seçimi güven oylaması olarak gördüğünü ifade ederek, “Halka gitmek ve yeni güvenoyu almak gerektiğini hissettim” dedi. Özgürgün, Aplıç ve Derinya kapılarının birlikte açılması gerektiğini kaydederek “Maraş’ın, eski sahiplerinin dönüşünü sağlayacak şekilde, beledi hizmetler ve güvenlik konusu Kıbrıs Türk yönetiminde olması koşuluyla açılmasını yüzde yüz destekliyorum” dedi.



KTÖS, KIBRISLI RUM YÖNETİMİ OMBUDSMANI’NDA



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıslı Rum Ombudsmanı Maria Stylianou-Lottides ile çift uyruklulara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesi konusunu görüştü. 1974’ten bu yana yaklaşık 17 bin karma evlilik yapıldığını ve bu evliliklerden doğan çocukların önemli bölümüne “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmediğini söyleyen Elcil, bunun anayasa ve insan hakları ihlali olduğunu belirtti. KTÖS, sonraki günlerde bu konuda sıkıntı yaşayanların sendikaya ulaşması çağrısı yaptı ve bu sorunu çözmek için gerekli adımları atmakta kararlı olduğunu duyurdu.



Meclis Genel Kurulu, 28 Kasım’daki toplantısında, oy çokluğuyla, oturumlarını 15 gün erteleme ve 11 Aralık’tan itibaren de seçime kadarki sürede haftada bir gün toplanma kararı aldı.



“506 AIDS’Lİ OLABİLİR”



Tabipler Birliği, ülkede AIDS virüsü taşıyan 506 kişi olabileceğini açıkladı. Birlik, 3. dünya ülkelerinden gelen öğrencilerden film ve testler istenmesi gerektiğini kaydetti.



MECLİS’E İADE EDİLEN-ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLEN YASALAR



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 29 Kasım’da, onayına gönderilen Askerlik Değişiklik Yasaları ve Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası’nı imzaladı, Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ve buna bağlı olarak Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası’nı ise Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti. Akıncı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı ise Anayasa’ya uygunluğu hakkında görüş vermesi için Anayasa Mahkemesi’ne sevk etti.



Yüksek İdare Mahkemesi, Girne İnisiyatifi’nin, Girne Karaoğlanoğlu Zeyko bölgesinde devam eden izinsiz iskele inşaatı ara emri duruşmasında tek taraflı ara emri verdi.



ARALIK



7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri için milletvekili adayları 1 Aralık’ta Yüksek Seçim Kurulu’na başvurularını yaptı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’ı ziyaretinde 3’lü kararname sisteminin mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.



Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi milletvekili adaylarını 2 Aralık’ta geçici olarak ilan etti. 8 partiden 279 aday 10 da bağımsız aday başvuruda bulundu. CTP, UBP, DP, TDP, TKP YG, HP, YDP 50’şer; MDP ise 29 aday gösterdi. Toplam 389 aday geçici olarak ilan edildi.



Kalıntıları 54 yıl sonra Tekke Bahçesi’nde bulunan Şehit Hüseyin Ruso’nun kız kardeşi Meryem Ruso Paralik ve yakın aile üyeleri, 4 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret ederek Ruso’nun bulunmasına katkısından dolayı teşekkür etti ve vurulduğu yerdeki anıtın yanına gömülmesini istedi.



Girne Kervansaray bölgesinde 4 Aralık günü öğleden sonra kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.



Meclis’in ertelenmesi nedeniyle görüşülemeyen polislerin emeklilik haklarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasanın Meclis’ten geçirilmesi talebiyle 5 Aralık’ta bazı polis emeklileri ve polis yakınları tarafından eylem yapıldı. Eyleme TDP, TKP Yeni Güçler ve TÜRK-SEN de destek verdi.



Belediyeler Birliği’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 7 Ocak’ta oluşacak yeni Meclis’in belediyelerin sesine daha çok kulak vermesi umudunu ifade etti. Akıncı, “kirli bir çevrede yaşamak Kıbrıs Türkü’nün kaderi değil” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’te oy çokluğuyla kabul edilerek onayına gönderilen “Geçici Personel Yasası” ile “Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasası”nı, yaptığı değerlendirmeler ve Başsavcılık tarafından verilen hukuki görüşler ışığında Anayasaya Mahkemesi’ne sevk etti.



Polis, 5 Aralık’ta Metehan Sınır Kapısı’nda Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçirilmek istenen 300 kilo kaçak et ele geçirdi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 6 Aralık’ta Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaretinde, ülkede son zamanlarda artan uyuşturucu, kadına şiddet vakaları ve trafik kazalarının önlenmesinde polisin görevinin büyük olduğunu söyledi.



Trodos’a sezonun ilk karının 6 Aralık’ta düşmesiyle ülkede hava soğudu.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail Devleti’nin başkenti olarak ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması kararlarının Ortadoğu’daki barış sürecine hiçbir katkı yapmayacağını kaydetti. Akıncı, kararın, bölgenin tarihsel gerçeklerine ve uluslararası hukuka uygun olmadığını vurguladı.



Gezici Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket tartışma yaratırken, şirket yöneticisi Murat Gezici, anketlerini yayımlamadığı gerekçesiyle Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) “FETÖ” ile tehdit etti. Polise şikayette bulunan TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, hiç kimsenin, hangi konumda olursa olsun bir kurumu ya da o kurum çalışanlarını suçlamaya ya da tehdit etmeye hakkı olmadığını vurguladı. Saygılı, yasalar çerçevesinde yapılması gerekenlerin takipçisi olunacağını da ifade etti. Olay, TAK personelinin örgütlü olduğu KTAMS, diğer bazı sendikalar ve basın örgütleri tarafından 8 Aralık’ta ajans önünde basın açıklaması yapılarak kınandı.



Dipkarpaz’da Ayfilon bölgesinde sahilde, 7 Aralık’ta, 20-25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.



2016-2017 öğretim yılında KKTC liselerinden mezun olan 2 bin 736 öğrenciden yüzde 74.5’ine denk gelen 2 bin 39’unun üniversitede okumayı tercih ettiği açıklandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sonrasında Afrika gazetesinde “Yunan gözüyle” başlığı altında yayımlanan karikatür tartışma yarattı. Aralarında Türkiye ve KKTC hükümet yetkililerinin de bulunduğu bazı kesimler karikatüre ve yayımlayan gazeteye tepki gösterdi, bazı partiler ve sivil toplum örgütleri Afrika gazetesi önünde eylemler yaptı.AA’ya demeç veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşıması üzerine, ülkedeki savcıları göreve çağırarak, "Yaptıkları tam bir alçaklık, şerefsizlik, pespayeliktir. Bunun hesabı tabii ki hukuk içerisinde sorulacak. Bu ahlaksızlığı yapanların Kıbrıs Türk halkı nezdinde mahkum edilmesi için ben de şahsen gerekeni yapacağım" dedi. Başbakan Özgürgün de, İHA’ya 13 Aralık’ta verdiği demeçte, Afrika gazetesi aleyhinde, yasalar çerçevesinde gereken girişimin savcılığa yapıldığını açıkladı. Konu basın ve ifade özgürlüğü açısından da yorumlandı; bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, Afrika’ya dayanışma belirtti.



Kaplıca sahili Tulumba mevkiinde 8 Aralık’ta bir ceset bulundu.



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk kez skolyoz ameliyatı yapıldığı açıklandı.



BRTK’da kültür sanat programlarıyla tanınan program yapımcısı Kadriye Bayraktar 10 Aralık sabahı yüksek tansiyona bağlı kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.



8 PARTİDEN 379 VE 9 BAĞIMSIZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 388 ADAY



Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen 388 adayı 11 Aralık’ta ilan etti. Seçime 8 partiden 379 aday yanında 9 da bağımsız adayın katılacağı duyuruldu. Bağımsız adaylık başvurusu yapan 10 kişiden biri olan Mehmet Birinci adaylığını geri çekti, bağımsız aday sayısı 9 kaldı. Adayların 120’si kadın ve en fazla kadın aday 17 ile DP’nin. 7 engelli aday da milletvekili olmak için halktan onay arayacak. En genç milletvekili adayı 25 yaşında. Meclis’teki halen 38 milletvekili yeniden aday olurken, 9 da eski vekil adaylığını koydu. Erken genel seçim için seçim propaganda süresi ve partilerin tanıtım etkinlikleri ise 12 Aralık’ta başladı.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göz Kliğini, daha önce sevk gerçekleştirilmesi gereken bazı göz ameliyatların artık yapılabildiğini, vitreoretinal cerrahi girişimi hakkında “dev bir adım” atıldığını açıkladı.



Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'den Kıbrıs'a aktarılan suyun Rum kesimine kullandırılması konusunda bir çalışma olmadığını belirterek, "Rum tarafındaki birtakım politikacılar ya da önde gelen, toplumu etkileyebilen kişiler içinde, 'Türk suyunu içeceksem zehir içerim daha iyi' diyen akılsızlar bile var" dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı Lellos Dimitriadis’in görev süresindeki çalışmalarını anlatan “Lellos Dimitriadis Başkanlığında Lefkoşa Belediyesi 1971-2001” adlı kitabın Lefkoşa’nın güneyindeki Mağusa Kapısı Kültür Merkezi’nde 11 Aralık akşamı yapılan tanıtımına katıldı.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 12 Aralık’ta görüşülen ve polislere 25 yılda emeklilik hakkı öngören yasa önerisi, 3 saatlik tartışmanın ardından komiteye geri çekildi. Başbakan Hüseyin Özgürgün, yasa önerisinin bu haliyle geçmesinin sıkıntı yaratacağını, Anayasa Mahkemesi’nden de dönebileceğini söyleyerek, önerinin ya komiteye çekilmesini ya da Genel Kurula ara verilip değerlendirilmesini istedi. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, “Öneri bu şekliyle geçerse bütün kamu düzenini, tek tip sosyal güvenliği yerle bir ederiz” dedi. Komite, 14 Aralık’ta yeniden görüştüğü tasarıyı 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmek üzere oy çokluğuyla kabul etti.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde 13 Aralık’ta olağanüstü toplandı. İİT Olağanüstü Zirvesi’nde Doğu Kudüs, Filistin’in başkenti ilan edildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da zirveye katılarak konuşma yaptı.



Saatte ortalama 50’ye yakın yıldız kayması görülen Geminid (İkizler) meteor yağmuru, 13 Aralık gecesi Kıbrıs’tan da izlendi.



UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün avukatı Şefik Aşçıoğulları, 15 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamayla, bazı basın organlarında Başbakan aleyhine yayımlanan haberlerle ilgili yasal işlem başlatacaklarını açıkladı. Aşçıoğulları, Özgürgün’ün şahsına ve özellikle siyasi durumuna yönelik haberlerin maksatlı olduğunu, bu haberlerin kesinleşmiş bir yargı sonucu olmadan paylaşılmak istenmesinin erken genel seçimlere yönelik bir çalışma olduğunu kaydetti. “Tüm hukuk kurallarını istisnasız herkese uygulayan KKTC mahkemeleri huzurunda Özgürgün’ün de gerekli iddialarını, izahatlarını ve diğer açıklamalarını yaptığını ve yapacağını” belirten Aşçıoğulları, “denetimi tüm yasal organlara açık olan banka hesaplarında Özgürgün’ün maddi kaynaklarının nasıl oluştuğunun açık olduğunu” ifade etti.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 18 Aralık’ta, meclis çalışmalarına 15 gün ara verilmesi kararlaştırılınca Meclis, yılın ve dönemin son toplantısını yapmış oldu. Aynı gün, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresini 2 yıl daha uzatan Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Polislere 45 yaşında emeklilik hakkını düzenleyen Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi ise hem mali külfet, hem de anayasal sorun yaratacağı gerekçesiyle oy çokluğuyla ikinci kez komiteye geri gönderildi.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü “basına yansıyan ve bir günde 700 bin dolar çektiği banka hesapları hakkında açıklama yapmaya” davet etti. Erhürman, “Ya bu hesapları açıkla ya da adaylıktan vazgeç” çağrısı yaptı.



Avrupa Komisyonu, Kuzey Kıbrıs’ta yerel toplulukları desteklemek için yeni projelere 2.6 milyon Euro katkı sağlayacağını açıkladı.



SEÇMEN SAYISI 190 BİN 551…



7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde oy kullanacak seçmen sayısı 19 Aralık’ta kesinleşti ve 190 bin 551 olarak açıklandı.



KKTC’de ambalajlanan 28 farklı zeytinyağından numune alınarak tahlil yapıldı. Bunlardan 20’si temiz bulunurken, 8 markada tağşiş (karışım) tespit edildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda bir tüp kan vererek kayıt yaptıran Münevver Sorel, Türkiye’de tedavi gören küçük bir çocuğa kök hücre bağışı yaparak umut oldu. Vakıf, aralık ayına kadar KKTC’den 53 kişinin, dünyadaki ilik nakline ihtiyaç duyan hastalar için kök hücre bağışında bulunduğunu açıkladı.



Halkın Partisi (HP), 20 Aralık’ta Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün mal beyanının, göreve geldiği dönemle aynı olup olmadığının araştırılması için Cumhuriyet Meclisi’ne başvuruda bulundu.



Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bir an önce hakkındaki iddialara sağlıklı bir yanıt vermesini talep etti.



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları ve mal varlığının incelenmesi için Başsavcılık ile Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.



Girne’de imam hatip lisesi inşa edileceğine ilişkin haberler tartışma yaratırken, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Girne veya başka bir bölgede dini vasıflı okul yapılması için arazi kiralanmasının söz konusu olmadığını, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da kaliteli eğitim alacağı, uluslararası nitelikte okul yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.



Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin sembol isimlerinden şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi, sevenleri, Küçük Kaymaklı camiası ve TMT Mücahitler Derneği’nin, Şehit Hüseyin Ruso’nun kemiklerinin kalıcı olarak şehit düştüğü yere gömülmesini istedi. Ruso’nun ailesi adına Ahmet Ruso tarafından yapılan açıklamada, “Bu isteğimiz yetkili makamlarca henüz olumlu bir kararla bütünleşmedi. Bu nedenle çok arzu etmemize rağmen 54. ölüm yıldönümü olan 25 Aralık’ta defin işlemini gerçekleştiremiyoruz” denildi.



Yenicami kulübünde yetişen Ahmet Sivri adlı 19 yaşındaki genç, Galatasaray U21 takımında 2.5 yıl oynamak üzere sözleşme imzaladı. Sivri’nin başarısı yankı yarattı.