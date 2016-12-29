Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, 2017 yılında ‘barışın haberi’ni yazmak için toplumlar arası diyalog, işbirliği ve yakınlaşma vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Özuslu, yeni yıl mesajında, gerek ekonomik ve sosyal sorunların, gerekse yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs’taki uzlaşmazlığın çözümü için umutlarını bir kez daha yeni yıla bıraktıklarını söyledi. Sami Özuslu, “2017’nin ülkemize, giderek ateş çemberine dönüşen bölgemize ve gerek savaş, gerekse terörle sarsılan dünyamıza huzur ve barış getirmesini diliyoruz” dedi.

Huzur ve barışın, sadece dilemekle gerçekleşmeyeceğini, bu yönde aktif çaba içinde olmak gerektiğinin bilinci içinde olduklarını kaydeden Özuslu, birlik olarak toplumlararası diyalog, işbirliği ve yakınlaşma vizyonuyla çalışacaklarını söyledi.

Özuslu, şöyle devam etti:

“Bir yandan gazetecilerin ve gazetecilik mesleğinin gelişimi, basın ve düşünce özgürlüğünün korunması ve ileriye taşınması için mücadele verirken, diğer yandan da Kıbrıs Gazeteciler Birliği ve Basın Sen ile birlikte başlatılan ortak faaliyetlerin çok daha iyi bir noktaya taşınması için gayret göstereceğiz”

Sami Özuslu, bugüne kadar Kıbrıs’ta ‘sorunun parçası’ olagelen Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum basınının, bundan sonra ‘çözümün parçası’ olabilmesinin, sürdürülebilir bir barış ortamı bakımından elzem olduğunu kaydetti.

Özuslu, medyanın ayrımcılık, ırkçılık ve nefret söyleminden uzak, özgür ve evrensel etik ilkeler çerçevesinde yayın yapabilmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Birliğin, medyada ‘ortak terminoloji’ oluşturulabilmesi yönünde Kıbrıslı Türk ve Rum meslek örgütlerinin ve akademisyenlerin katılımıyla bir ‘çalıştay’ düzenlenmesi önerisini tekrarlayan Özuslu, açıklamasını “Bu vesileyle 2017’nin Kıbrıs’ta görev yapan bütün meslektaşlarımıza sağlık, başarı, huzur getiren ve ‘barışın haberi’ni yazacağımız yıl olmasını dileriz” ifadesiyle tamamladı.