Ayşe GÜLER

2017, özellikle kamu çalışanları için ‘tatili bol’ bir yıl olacak.

Kamu personeli resmi, dini ve milli bayram tatilleriyle birlikte hafta sonu izinleri de dahil olmak üzere bu yıl 116.5 gün tatil yapacak, işe gitmeyecek.

42 günlük yasal haklarını da kullanacak olan kamu çalışanları toplamda 158.5 gün ‘izinli olacak’.

Özel sektör çalışanları için ise 2017 yılı, kamudaki gibi ‘parlak’ olmayacak.

Bu yıl özel sektörde hizmet veren personel 79’u hafta sonu izni olmak üzere resmi, dini ve milli günler de dahil toplamda 90.5 gün izin yapacak.

Hafta sonuna denk gelen resmi tatiller

Takvime bakıldığında 2017’de resmi tatillerin bazıları hafta sonuna denk geleceği görülüyor.

Örneğin, 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı arifesi,

Ramazan Bayramı 1. günü, Kurban Bayramı 3. günü, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geldiği için ekstra tatil yapılamayacak.

Kamuda tatil

2017 takvimine göre bu yıl kamu çalışanları 105 gün hafta sonu olmak üzere toplamda

116.5 gün tatil yapacak.

Bu yıl haftalık cumartesi pazar tatilleri yanı sıra resmi ve dini bayram tatilleriyle birlikte yılın üçte biri tatil olarak geçecek.

Ramazan Bayramı’nda 2 gün tatil!

Bu yıl çalışanlar, Ramazan Bayramı’nın arife günü olan 24 Haziran’ın Cumartesi, ilk günü olan 25 Haziran’ın ise pazara düşmesi nedeniyle 2 gün izin yapacak.

26 ila 27 Haziran’da resmi tatil nedeniyle izinli olacak çalışanlar, 28 Haziran’da iş başı yapacak.

Kurban Bayramı’nda 5 gün tatil!

Kurban Bayramı’nda ise kamuda çalışanlar 5 gün tatil yapacak. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile izinli olacak çalışanlara yüksek ihtimalle Kurban Bayramı’nın arife günü olan 31 Ağustos Cuma günü de idari izin verilecek. Böylelikle çalışanlar bayramın hafta sonu ile birleşmesiyle 5 günlük tatilin ardından 5 Eylül Salı günü işe başlayacak.

42 gün hastalık izni

Sadece resmi izinler değil, ‘izin haklarında’ da özel ve kamu çalışanları arasında ciddi uçurumlar bulunuyor.

Kamu Yasası’na göre 2 yılı aşmış asli (sürekli) memurun ayda 3,5 gün yani yılda 42 gün izin yapma hakkı bulunurken, 2 yıldan az görev yapan memurların ise ayda 2,5 gün yani yılda 30 gün izin yapma hakkı var.

Bu izinlerle birlikte yıllık resmi, dini ve hafta sonu tatilleri de eklenince yılın üçte birinin tatille geçeceği görülüyor.

Kamuda ‘HASTALIK İZİNLERİ’: 42 gün!

Öte yandan kamuda çalışanlarının 42 günlük izinlerinin yanı sıra 42 gün de hastalık izni hakkı bulunuyor.

42 günlük iznin 21 günü kısa süreli rapor ile sağlanabiliyorken, geriye kalan 21 gün için de Sağlık Kurul’u onayı gerekiyor.

Özelleştirme Yasası ile işe girenler…

Bununla birlikte Özelleştirme Yasası kapsamında işe giren çalışanların ise yıllık 30 gün izin hakkı bulunuyor, hastalık izni olarak da 15 gün izin kullanabiliyorlar.

Özel sektörde tatil nasıl olacak?

İş Yasası’na göre kamu ile özel sektördeki çalışanların resmi tatilleri ‘aynı’ olmasına rağmen

uygulamada ne yazık ki bu durum geçerli olmuyor.

Bayram tatilleri dahil, dini ve milli tatillerde de işlemek zorunda kalan bazı özel sektör çalışanlarının yıllık hafta sonu tatilleri dahil sadece 90.5 gün(hafta sonu izni: 79, diğer izinler: 11.5)

Bu rakam haftada 6 gün tam gün mesai olarak işleyen özel sektör çalışanları için daha da aşağıya iniyor.

ÖZEL, KAMU KADAR ‘PARLAK’ DEĞİL!... 2017’de özel sektör çalışanları 79’u hafta sonu izni olmak üzere resmi, dini ve milli günler dahil olmak üzere toplamda 90.5 gün izin yapacak.

Kamuya göre özel sektördeki izinler yarıya yarıya düşüyor!

Bayram, dini ve milli tatillerde olduğu gibi özel sektör çalışanların yıllık izinleri de yetersiz noktada.

Kamuda çalışan 2 yıllık kadrolu bir eleman 42 gün izin yapabilirken, 15 yıllık özel sektör çalışanı sadece 25 iş günü izin kullanabiliyor.

Bununla birlikte İş Yasası’na göre hizmet süresi 6 aydan 5 yıla kadar olanlara 14 iş günü; 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanlara 18 iş günü, hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla 15 yıldan az olanlara 22 iş günü ve hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 25 iş günü ‘ücretli’ izin veriliyor.

2017’DEKİ TATİL GÜNLERİ

2017 takvimine göre resmi tatil günleri:

Yılbaşı 1. gün 1 Ocak Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Pazar

İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi 24 Haziran Cumartesi(yarım gün tatil)

Ramazan Bayramı 1. gün 25 Haziran Pazar

Ramazan Bayramı 2. gün 26 Haziran Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. gün 27 Haziran Salı

Barış ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Perşembe

Toplumsal Direniş Bayramı: 1 Ağustos Salı

Zafer Bayramı 30 Ağustos Çarşamba

Kurban bayramı Arifesi 31 Ağustos Perşembe (yarım gün tatil)

Kurban Bayramı 1. gün 1 Eylül Cuma

Kurban Bayramı 2. gün 2 Eylül Cumartesi

Kurban Bayramı 3. gün 3 Eylül Pazar

Kurban Bayramı 4. gün 4 Eylül Pazartesi

Türkiye Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Pazar

KKTC’nin Kuruluşu 15 Kasım Çarşamba

Mevlid Kandili 12 Aralık Salı (Mevlid Kandili yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta dini tatil olarak uygulanıyor)