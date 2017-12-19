2017 sağlıklı beslenme raporunuz

Dilara Topcan

Hızla bir seneyi daha geride bırakıyor ve 2018’e doğru hızlıca ilerliyoruz. Geride bırakıyor olduğumuz seneyi değerlendirecek olursak sağlık açısından kendimize kaç puan veriyoruz peki? Özellikle de sağlıklı seçimler yapma ve sağlığa yönelik davranışlar sergileme konusunda geçer not alır mıyız dersiniz? Gelin 2017’yi sağlık adına hep birlikte değerlendirelim.

KAHVALTI YAPTIK MI?

Kahvaltının ne denli önemli olduğunu sürekli olarak anlatıyoruz. Peki 2017 senesinde kahvaltıyla aranız nasıldı? Eğer kahvaltıyı bir türlü hayatınıza entegre edememişseniz büyük olasılıkla gün içerisinde iştah yönetimi konusunda sorun yaşamış ve bol kalorili yiyecek tüketiminizi artırmış olmalısınız. Tabii bu durum sonucunda da kilo kazanımıyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Belki de üzerinizdeki ekstra kiloların sebebi kahvaltı yapmıyor oluşunuzdur ne dersiniz?

SU TÜKETİMİMİZ NASILDI?

Su tüketiminin öneminden bahsetme konusu klasikleşse de halen daha su tüketimini yaşamına dahil edemeyen koca bir kesim olduğundan bu konuya tekrar değinmeden geçmek olmaz ne yazık ki… Unutmayın vücudumuzun yarıdan fazlası su ve pek tabii susuz bir yaşam düşünülemez! Kısacası suyun öneminden bahsetmeden de olmaz… 2017’yi şöyle bir masaya yatırdığınızda bu sene suyla aranız nasıldı, bir düşünün bakalım… Tabii ülkemizdeki yaz sıcakları dolayısıyla yazın tükettiğimiz litrelerce sudan bahsetmiyorum. Esasen düşünmenizi isteğim nokta diğer mevsimler boyuncaki su tüketiminiz. Günde ortalama 1.5-2 litre su tükettik mi dersiniz?

PEKİ YA SPOR?

Birçokları spor denilince bulunduğu ortamı terketmek istese de düzenli egzersizin bedene, ruha ve zihne olan faydaları aşikar. 2017 boyunca düzenli egzersiz yaptık mı yoksa spor salonlarına kaydolup da yine bir türlü gidemedik mi? Peki en azından düzenli spor yapmasak bile bedenen hareketliliğimiz nasıldı? Bir düşünelim bakalım…

SIK SIK KİLO ALIP VERDİK Mİ?

İşte can alıcı bir diğer husus daha… Başarılı diyet süreçleri ve ardından kaybedilen kilolara yeniden kavuşma meselesi… Yoksa siz de bu sene bu durumla sıkça karşı karşıya mı kaldınız? Varsayalım ki doğru bir diyet uygulaması içerisindeyken bu durumu yaşadınız (çünkü hatalı diyetlerle bu durumla karşılaşmanız zaten çok büyük bir olasılık olduğundan o duruma hiç değinmeye bile gerek yok). Bu sorunla karşılaşmanızdaki esas sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki yeme davranış biçiminizi değiştirmemeniz… Eğer gerçek anlamda yeme davranış biçiminizi değiştirip dönüştürebilseydiniz bu durumla karşı karşıya kalmazdınız, unutmayın…

YOKSA 2017’DE SİZ DE DİYET BAŞARISINI YAKALAYANLARDAN MISINIZ?

Yoksa bu sene sizin için zafer senesi miydi? Eğer öyleyse tebrikler. 2017 senesinde ekstra kilolarınızdan kurtulmuş ve kendinize sağlık dolu yepyeni bir dünya oluşturabilmişseniz size bir sürü yıldız. Kendinize dönüp şöyle bir baktığınızda önceki siz ve şimdiki siz arasında ne gibi farklar var dersiniz? Peki bu süreçte neler değişti ve sürecin size olan katkıları nelerdi? Tüm bunlar ışığında lütfen kendinizi bu konuda takdir etmeyi unutmayın. Bu güzel başarınızla çevrenize örnek olmanız ve destek olmanız dileğiyle…

AŞAĞIDAKİLERİ YAŞAMINIZA KATTIYSANIZ 2017’DEN GEÇER NOT ALDINIZ DEMEKTİR!

1)Sebzeler ve meyvelerle sıkı bir dostluk kurmuşsanız…

2)Su tüketiminiz ve sağlıklı sıvı tüketiminize dikkat etmişseniz…

3)Medyada dolaşan beslenme konusundaki bilgi kirliliğine ve diyetisyen haricindeki kişilerin verdiği demeçlere itibar etmemişseniz…

4)Sağlıklı ara öğün yapma alışkanlığı kazanmışsanız…

5)Düzenli uyku uyumaya ve düzenli yaşamaya dikkat etmişseniz…

6)Bedenen olduğu kadar zihnen ve ruhen de kendinize yatırım yapmışsanız…

7)Yaşamınızın her alanına sevgi ve huzur katmışsanız…

8)Yardım eli uzatmayı bilmişseniz…

9)Arabanıza gösterdiğiniz özeni kendinize de göstermişseniz…

10)Yaşamınızdaki her şey için şükretmeyi bilmişseniz…

Hepimiz için sağlık ve sevgiyle dolu bir gün olsun… Musmutlu haftalar…