2017 gayri safi yurtiçi hasıla sonuçları açıklandı

“Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi” olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın, 2017 yılında % 5.4 reel (sabit fiyatlarla) büyüme kaydettiğini belirten Muhtaroğlu, “Bunun sonucunda GSYİH cari fiyatlarla 14,544,824,279.1 TL’ye ulaşmıştır” dedi.

Sektörler itibarıyla reel büyüme hızı incelendiğinde; 2017 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızının % 22.4 ile Otelcilik-Lokantacılık sektöründe kaydedildiğini ifade eden Muhtaroğlu, bunu %10.6 ile İnşaat, %8.0 ile Üniversiteler, %7.4 ile Ulaştırma ve %7.1 ile Serbest Meslekler sektörlerinin takip ettiğini bildirdi.

“2017 yılında sektörlerin toplam GSYH içerisindeki payları (cari fiyatlarla) incelendiğinde; Ticaret-Turizm % 20.1 (Toptan-Perakende Ticaret % 11.1, Otelcilik-lokantacılık % 9.0), Serbest Meslek ve Hizmetler % 15.7 (Yükseköğrenim % 9.3, Serbest meslek ve Hizmetler diğer % 6.4), Kamu Hizmetleri % 15.1, İthalat Vergileri % 9.7, Sanayi % 9.7, Ulaştırma-Haberleşme % 7.95 (Ulaştırma % 6.13, Haberleşme % 1.82), Mali Müesseseler % 6.9, İnşaat % 5.8, Tarım % 4.5 ve Konut Sahipliği % 4.5 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer veren Muhtaroğlu, konu ile ilgili detaylı bilgilere, Devlet Planlama Örgütü’nün resmi web sitesi www.dpo.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceğini belirtti.