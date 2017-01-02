2017 coşkusu Mad Club’ta yaşandı

Girne’de Cratos Hotel’e bağlı olarak faaliyet gösteren Mad Club’ta önceki akşam yeni yıl eğlencesi yaşandı. Büyük bir kalabalığın yer aldığı ve DJ Umut Özsoy’un kabin başında olduğu gecede konuklar eğlenceli saatler geçirdi. Yeni yıla özel programların da konuklara sunulduğu gecede konuklar sevdikleriyle 2017’ye mutlu bir giriş yaptı. Gecede eğlencenin yanı sıra şıklık yarışı da yaşandı. Birbirinden şık kıyafetleriyle mekana gelen konuklar, gövde gösterisi yaptı.