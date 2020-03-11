2003’ten beri izinsiz ikamette!

Lefkoşa’da bir büfede polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde ülkede kayıt dışı olduğu tespit edilen zanlı M.N.A tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlının izinsiz ikamet etmekten tutuklandığını belirtti.

Polis, 10.03.2020 tarihinde Lefkoşa'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde zanlı M.N.A’nın 17.03.2003 tarihinde beridir ikamet izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)