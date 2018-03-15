200 zeytin fidanı dikildi

Değirmenlik İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu Okul Aile Birliğinin birlikte düzenlediği Ağaç ve Orman Haftası töreni ve fidan dikimi dün okul binasında yapıldı.

Öğrencilerin hazırladığı etkinlikten sonra okul çevresindeki araziye Vakıflar İdaresi’nin sponsorluğunda alınan 200 tane zeytin ağacı öğrenciler ve aileleri ile birlikte ekildi.

Okul Müdürü Kader Horoz, etkinlikte yaptığı konuşmada ağaçların bizlerin için öneminden bahsetti. Ayrıca ağaçların insanlar için çok önemli olduğunu havayı temizlediğini, ağaçlardan birçok eşya yapıldığını söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Kaldırım ise daha önceden 100 tane zeytin fidanının dikildiğini, bugün de dikilen 200 fidan ile okulun çevresinde 300 tane zeytin ağacının olduğundan söz ederken, amaçlarının okul çevresinde bulunan tüm tepelere zeytin fidanı dikmek olduğundan bahsetti.

Kaldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

“200 tane zeytin fidanın alınmasında bizlere yardımcı olan Vakıflar İdaresi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu etkinlikte bizlere fidanların dikiminde yardımcı olan okul velilerimize de teşekkür ederiz.”