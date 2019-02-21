200 milyon Dolar kedisine kalabilir

Moda dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Karl Lagerfeld'in önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetmesinin ardından, ünlü modacının yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının "Choupette" ismindeki kedisine kalabileceği öğrenildi.

Eşi ve çocuğu yok, "o bir varis" demişti

Çocuğu ve eşi olmayan Lagerfeld, 2015'teki bir röportajda Choupette için "Onun küçük bir serveti var. O bir varis" demişti. Fransız basınının prestijli gazetelerinden Le Figaro, varis olarak gösterilmesi halinde Alman yasalarının Lagerfeld'in mirasının kedisi Choupette'e kalmasına izin verdiğini yazdı.

"Ben, bir kediye aşık oldum"

Fransız moda evi Chanel'in onlarca yıl moda direktörlüğünü yapan Alman tasarımcı, 2013'te de CNN'e verdiği röportajında ise "Yasal olsaydı kedimle evlenirdim. Biliyorsunuz henüz insanlarla hayvanlar evlenemiyor. Bir kediye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim" diye konuşmuştu.

Kedisinin 120 bin takipçisi var

Choupette daha önce model Baptiste Giabiconi ile yaşıyordu, bir seyahati sırasında kedisini Karl'a bıraktı. Fakat Lagerfeld daha sonra kediyi çok sevdiği için geri vermek istemedi. Lagerfeld'in "Onunla, gözlerimizle konuşuyoruz" dediği Choupette adına açılan Instagram hesabının 120 bin takipçisi var.

Kedisini alan serveti de alacak

Kedinin, Lagerfeld'in gözde erkek mankenlerinden Brad Kroenig ve ünlü modacının vaftiz babası olduğu oğlu Hudson Kroenig'e kalması bekleniyor.