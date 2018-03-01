200 bin TL “24797” numaralı biletin

Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. 200 bin TL’lik büyük ikramiyenin “24797” numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 8 Mart’taki çekilişte, yine 200 bin TL’lik büyük ikramiyeyle birlikte toplamda 524 bin 100 TL dağıtılacak.

Biletler bugünden itibaren 15 TL’den satışa sunuldu.