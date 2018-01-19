200.000 TL’lik büyük ikramiye talihlisi belirlendi

Devlet Piyangosu’nun 200.000 TL’lik büyük ikramiyesi “14388” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ulaşılabilir.